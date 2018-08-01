Что изменится в России с 1 августа: вырастут пенсии и поднимется пошлина водительские права

В последний месяц лета вступаем с новыми правилами. 1 августа 2018 года начинают дейстовать поправки к целому ряду законов, которые касаются каждого.

Так в полтора раза вырастает госпошлина на выдачу загранпаспорта: до 5000 рублей для взрослых и до 2500 для детей. Та же история— с водительскими правами. Получение шоферского удостоверения на «пластиковой основе нового поколения» теперь стоит 3000 рублей. Подрастет и тариф за регистрацию автомобиля: с 800 до 1500 рублей.

Чуть грустнее станет жить «тунеядцам-алкоголикам»: минимальная цена за бутылку водки увеличивается с 201 до 205 рублей. Зато бизнесмены дождались послабления. Если ваша фирма закупает для персонала спецодежду российского производства, её стоимость может компенсировать Фонд социального страхования.

Меняются порядки и на железной дороге. Теперь в жд-билетах будет указываться местное время станции прибытия или отправления (если оно отличается от московского). А право бесплатного проезда на электричках в столичном регионе получили почетные доноры, многодетные и приемные родители.

Наконец, на фоне обсуждения пенсионной реформы повысят пенсии у работающих пенсионеров. При условии, конечно, если они трудоустроены легально, и работодатель платит отчисления в ПФР. Максимальная прибавка к пособию по старости составит 235,74 рублей.