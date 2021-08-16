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Что изменится в Афганистане с приходом талибов*: востоковед оценил ситуацию
16 августа 2021, 15:35 • 122 • Политика
России рекомендовали попытаться наладить диалог с новой властью в республике
Главная опасность захвата власти в Афганистане "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация) для мира заключается в том, что это движение сотрудничает с различными террористическими группировками и пополняет свой бюджет за счет наркотрафика. На это указал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Афганистан может превратиться в плацдарм для распространения наркотиков и терроризма",
– предупредил эксперт в комментарии NEWS.ru. По его мнению, это может напрямую затронуть Россию и ее соседей в Центральной Азии.
Сейчас РФ вместе с Таджикистаном и Узбекистаном укрепляют участки границы с Афганистаном, чтобы не допустить распространения конфликта. Впрочем, Мендкович полагает, что Москве стоит направить усилия на установление диалога с талибами*.
Что касается внутренней ситуации в Афганистане, то востоковед не видит оснований ожидать больших перемен. Люди продолжат работать, как раньше. Вероятно, сократится западная финансовая помощь Кабулу. Однако прекращение 20-летней войны, о которой объявили талибы*, пойдет на пользу обществу, так как сократится смертность и уменьшится нагрузка на экономику.
Ранее представители "Талибана"* объявили о том, что взяли власть в Афганистане в свои руки. Они обещали безопасность жителям, в том числе местным чиновникам и иностранным представителям. Так, посольство РФ в Кабуле талибы взяли под свою охрану.
Однако многие афганцы напуганы происходящим и стремятся всеми способами покинуть страну. Уже есть жертвы: люди цеплялись за самолет в аэропорту и погибли при взлете. Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась с вопросами по ситуации к Белому дому.
*запрещенная в России организация
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