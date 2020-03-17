Что изменилось в нашей жизни с появлением Росгвардии • 45 • Аналитика

Прошло почти четыре года со дня подписания президентом России Владимиром Путиным указа о создании Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) во главе с директором службы — главнокомандующим войсками Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. Новая служба появилась согласно указу президента Российской Федерации № 157 от 5 апреля 2016 года.



Что же изменилось в нашей жизни с появлением новой спецслужбы? Как Росгвардия влияет на ситуацию в стране? Стоило ли разрушать существовавшую со времен СССР систему? Или это не разрушение, а переформатирование?







Ответы на эти вопросы сегодня уже можно обосновать не только теоретическими выкладками, но и практическими фактами. Тем более что за прошедшие годы появились уже видимые изменения именно в жизни общества. Изменения, произошедшие благодаря деятельности именно Росгвардии.



Немного о предыстории создания Росгвардии

Я помню, сколько споров было после указа Путина. Сколько ярлыков было навешано на новую структуру. Сколько грязи было вылито лично на главу Росгвардии Виктора Золотова. «Путин создает личную силовую структуру», «Личный охранники Путина становится во главе мощного силового ведомства», «В России появилась новая жандармерия» и так далее.



Но профессионалам к этому времени уже было понятно, что создание нового ведомства — это не спонтанное решение лично Путина, а простая логика развития силовых структур России. Реформа давно готовилась, и даже то, что главные участники» реформы, Колокольцев и Золотов, узнали об указе всего за сутки до его обнародования (по сведениям некоторых источников, близких к этим руководителям), противодействия с их стороны не было. Глава МВД и главнокомандующий внутренними войсками — профессионалы.



Напомню, указ № 157 превратил два силовых ведомства, Госнаркоконтроль (ФСКН) и Федеральную миграционную службу (ФМС), в главки МВД России. Одновременно из состава МВД были выведены внутренние войска. Таким образом, МВД достаточно сильно укрупнилось, что сделало его в случае сохранения ВВ в составе министерства сравнимой по численности с армией России. Вывод ВВ сокращал количество сотрудников МВД на треть.



Пожалуй, не было в России силовой структуры, которая была бы стабильна после 1991 года. Ужас Запада перед «всемогущим» КГБ и другими «советскими» силовиками вынуждал западных политиков давить на новое российское правительство с целью уничтожения этих структур. Я бы назвал 90-е временем разнонаправленного реформирования силовиков в России. Многие помнят, сколько профессионалов тогда ушло из органов «по собственному желанию».



Помните, как из бывшего КГБ в период 1991-1994 года «ушли» СВР (Служба внешней разведки), ФСО (Федеральная служба охраны), ФАПСИ, ФПС? Многие уже забыли, что совсем недавно у нас даже самой службы безопасности на федеральном уровне не было! Напомню, с 1993 по 1995 год в России была Федеральная служба контрразведки, но не было ФСБ!



При этом МВД России усиливалось. Связано это было с тем, что именно МВД являлось опорой президента Ельцина. Первый раз МВД, точнее, ВВ МВД, доказали свою преданность Ельцину в октябре 1993 года. Именно тогда солдаты и офицеры ВВ выполнили приказ без сомнений — при том, что армейские подразделения и силовики ФСК отказывались стрелять в Белый дом.



Армейская структура ВВ МВД и наличие сильных отрядов ОМОНа и СОБРа позволили министерству активно участвовать в боевых действиях на Кавказе во время первой и второй чеченских войн. Часть сотрудников помогала местным полицейским организовать службу, но большинство участвовало в войнах именно как армейские подразделения.



В конечном итоге даже президент Ельцин испугался мощи МВД. Помните указ от 1998 года о передаче полномочий по конвоированию спецконтингента и охране исправительных учреждений в Министерство юстиции? Это как раз и было попыткой сужения полномочий МВД.



Путин устраняет перекос

После избрания Владимира Путина президентом России силовики вздохнули свободнее. Мы часто говорим и пишем о том, что наш президент — выходец из КГБ. Причем в большинстве случаев это обстоятельство упоминается в негативном ключе. Благодаря прозападным либералам упоминание о Комитете стало чем-то вроде клейма.



Люди, которые знают больше, чем обычный обыватель. Умеют больше, чем простой человек. Могут больше, чем обычный человек. Умеют анализировать и прогнозировать развитие ситуации на несколько шагов вперед. Именно эти качества продемонстрировал новый президент. Сегодня можно говорить об этом уверенно.







Помните довольно болезненные реформы, которые прошли малозаметно для обывателя, но вызвали множество протестов у специалистов? Чего стоит реформа прокуратуры, когда это ведомство лишилось права возбуждать дела! Этим стал заниматься Следственный комитет. Сколько продолжался конфликт генерального прокурора Юрия Чайки и главы Следкома Александра Бастрыкина из-за распределения полномочий…



А создание военной полиции? Сколько споров было между руководством МО и ФСБ! Тогдашний министр обороны очень хотел создать собственную силовую структуру, которая самостоятельно бы занималась преступлениями в армии, а органы безопасности не хотели лишаться контрразведки в армии. Да и Следком не хотел отказываться от работы в войсках.



Время показало, что решения были приняты верные. Сегодня трения между ведомствами устранены, и система начала работать эффективно. Одним из таких решений стало создание Росгвардии.



Мы привыкли к тому, что власть реагирует чаще всего на последствия. По крайней мере, так бывает чаще всего. Пока нет терактов, общество молчит. Но стоит произойти трагедии, общество закипает. "Куда смотрели силовики?", "Почему не предусмотрели?" И тому подобное.



Что же изменилось с созданием Росгвардии

Итак, главный вопрос, на который мы и пытаемся найти ответ сегодня. Стоила ли овчинка выделки? Оправдано ли решение о создании новой силовой структуры. И начну я с одной цитаты, сказанной бывшим министром МВД Анатолием Куликовым сразу после подписания указа президентом:



«Я бы скорее говорил о попытке дать ответ тем новым вызовам и угрозам, которые появились в последние годы: теракты в Европе, боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ), радикальный терроризм. В 2006 году Россия приняла закон о противодействии терроризму, который впервые предусматривал участие всех силовых ведомств в этой борьбе. Но с каждым годом ситуация на глазах обостряется: появляются проблемы с беженцами, транснациональной преступностью.



Выбирая между правами человека в рамках демократического общества и безопасностью в условиях повышенной террористической угрозы, большинство граждан выберет безопасность. Кто-то, конечно, увидит в происходящем, что власть стремится укрепить свои позиции. Но это скорее обязана делать и делает любая власть».





Итак, главное, что произошло уже и, надеюсь, будет происходить дальше, Росгвардия совместно с ФСБ и другими силовиками обеспечивает нам спокойную жизнь. Сколько предотвращено терактов! Сколько преступников задержано! И это в условиях, когда активность террористических организаций резко возросла. Террористы тоже учатся. Вызовы меняются. Не меняется только результат. Суд над разрушителями СССР: быть или не быть



За время существования Росгвардии сотрудники нейтрализовали более 200 преступников. И это были отнюдь не карманники или воры. Это были террористы и боевики. Кроме этого, были раскрыты более 300 схронов с оружием, особенно активно работа проводится в Крыму и районах, граничащих с Украиной.



Не знаю, заметили ли вы, как изменились выступления нашей оппозиции после создания Росгвардии. Вспомните провокации, которые были совсем недавно. Когда митинги и шествия сопровождались многочисленными нарушениями закона. Причем делалось это целенаправленно. Митингующие провоцировали силовиков на жесткие действия, а потом СМИ поднимали шумиху по поводу неадекватного ответа власти на мирные выступления…



А что теперь? Росгвардия реагирует на нарушения закона не менее жестко, чем раньше, но все действия производит в соответствии с действующим законодательством, причем с видеофиксацией. В этих условиях провокаторы уже не могут рассказывать сказки о нарушениях. Многочисленные попытки это сделать в суде проваливались.



Сегодня большинство акций оппозиции проходит четко по закону, и, самое смешное, под охраной Росгвардии. Обе стороны строго придерживаются рамок закона. Кому-то это не нравится, кто-то, наоборот в восторге от таких действий. Но, главное, закон. Росгвардейцы не Дума и не президент. Их дело не принимать или трактовать законы. Их дело выполнять законы.



Следующее: оружие. Я не о тех схронах и нелегальном оружии, которое периодически находят силовики. Я о легальном огнестрельном оружии. Об охотничьем, наградном и прочем оружии, которого на руках у населения достаточно. О том, как изменилось отношение к этому оружию.



Вопросы хранения оружия, его перевозки и применения четко регламентированы. Поэтому любой охотник всегда знает, что его могут в любой момент проверить сотрудники. Проверят сейф или ящик для хранения, состояние оружия, порядок хранения боеприпасов. Потому нарушений в этом плане достаточно мало.



Однако все меняется, точнее, менялось, при выезде на охоту. Те, кто занимается охотой, прекрасно знают, что, несмотря на меры безопасности, которые обязаны соблюдать охотники, любое открытие сезона сопровождается трагедиями. Кто-то кого-то убил или ранил при неосторожном обращении с оружием. И причина проста. Употребление алкоголя. Так было раньше.



В последние годы ситуация в корне изменилась. Теперь не егерь дядя Вася занимается проверкой охотников, а целая группа сотрудников разных ведомств. Используются дроны, вертолеты, автомобили, квадроциклы. И проверяется сразу все. От наличия документов до употребления алкоголя и дичи, которую добыл охотник.



И не дай бог, если у охотника будет запах алкоголя или он будет находиться в состоянии опьянения. Проблемы будут по всем направлениям. От прав на вождение автомобиля до разрешения на оружие и получение лицензии. Не знаю, как в других регионах, но в моем родном количество трагедий сократилось. Уже пару лет никто никого не ранит и, слава богу, не убивает.



А закончить материал хочу просто. Росгвардия сегодня вписалась в систему силовых органов страны, хотя большинству населения до сих пор мало понятны отличия Росгвардии и полиции.



Я не имею точных цифр за прошедший год. Поэтому назову итоги деятельности Росгвардии за три года. Эти цифры имеются в открытом доступе. За высокие результаты в работе в 2018 году Калачевская отдельная бригада оперативного назначения национальной гвардии (Южный округ) награждена орденом Жукова. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, 569 сотрудников Росгвардии награждены государственными наградами, из них 9 посмертно. Ведомственными наградами награждены более 34 тысяч сотрудников. Впечатляет. Прошло почти четыре года со дня подписания президентом России Владимиром Путиным указа о создании Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) во главе с директором службы — главнокомандующим войсками Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. Новая служба появилась согласно указу президента Российской Федерации № 157 от 5 апреля 2016 года.Что же изменилось в нашей жизни с появлением новой спецслужбы? Как Росгвардия влияет на ситуацию в стране? Стоило ли разрушать существовавшую со времен СССР систему? Или это не разрушение, а переформатирование?Ответы на эти вопросы сегодня уже можно обосновать не только теоретическими выкладками, но и практическими фактами. Тем более что за прошедшие годы появились уже видимые изменения именно в жизни общества. Изменения, произошедшие благодаря деятельности именно Росгвардии.Я помню, сколько споров было после указа Путина. Сколько ярлыков было навешано на новую структуру. Сколько грязи было вылито лично на главу Росгвардии Виктора Золотова. «Путин создает личную силовую структуру», «Личный охранники Путина становится во главе мощного силового ведомства», «В России появилась новая жандармерия» и так далее.Но профессионалам к этому времени уже было понятно, что создание нового ведомства — это не спонтанное решение лично Путина, а простая логика развития силовых структур России. Реформа давно готовилась, и даже то, что главные участники» реформы, Колокольцев и Золотов, узнали об указе всего за сутки до его обнародования (по сведениям некоторых источников, близких к этим руководителям), противодействия с их стороны не было. Глава МВД и главнокомандующий внутренними войсками — профессионалы.Напомню, указ № 157 превратил два силовых ведомства, Госнаркоконтроль (ФСКН) и Федеральную миграционную службу (ФМС), в главки МВД России. Одновременно из состава МВД были выведены внутренние войска. Таким образом, МВД достаточно сильно укрупнилось, что сделало его в случае сохранения ВВ в составе министерства сравнимой по численности с армией России. Вывод ВВ сокращал количество сотрудников МВД на треть.Пожалуй, не было в России силовой структуры, которая была бы стабильна после 1991 года. Ужас Запада перед «всемогущим» КГБ и другими «советскими» силовиками вынуждал западных политиков давить на новое российское правительство с целью уничтожения этих структур. Я бы назвал 90-е временем разнонаправленного реформирования силовиков в России. Многие помнят, сколько профессионалов тогда ушло из органов «по собственному желанию».Помните, как из бывшего КГБ в период 1991-1994 года «ушли» СВР (Служба внешней разведки), ФСО (Федеральная служба охраны), ФАПСИ, ФПС? Многие уже забыли, что совсем недавно у нас даже самой службы безопасности на федеральном уровне не было! Напомню, с 1993 по 1995 год в России была Федеральная служба контрразведки, но не было ФСБ!При этом МВД России усиливалось. Связано это было с тем, что именно МВД являлось опорой президента Ельцина. Первый раз МВД, точнее, ВВ МВД, доказали свою преданность Ельцину в октябре 1993 года. Именно тогда солдаты и офицеры ВВ выполнили приказ без сомнений — при том, что армейские подразделения и силовики ФСК отказывались стрелять в Белый дом.Армейская структура ВВ МВД и наличие сильных отрядов ОМОНа и СОБРа позволили министерству активно участвовать в боевых действиях на Кавказе во время первой и второй чеченских войн. Часть сотрудников помогала местным полицейским организовать службу, но большинство участвовало в войнах именно как армейские подразделения.В конечном итоге даже президент Ельцин испугался мощи МВД. Помните указ от 1998 года о передаче полномочий по конвоированию спецконтингента и охране исправительных учреждений в Министерство юстиции? Это как раз и было попыткой сужения полномочий МВД.После избрания Владимира Путина президентом России силовики вздохнули свободнее. Мы часто говорим и пишем о том, что наш президент — выходец из КГБ. Причем в большинстве случаев это обстоятельство упоминается в негативном ключе. Благодаря прозападным либералам упоминание о Комитете стало чем-то вроде клейма.Люди, которые знают больше, чем обычный обыватель. Умеют больше, чем простой человек. Могут больше, чем обычный человек. Умеют анализировать и прогнозировать развитие ситуации на несколько шагов вперед. Именно эти качества продемонстрировал новый президент. Сегодня можно говорить об этом уверенно.Помните довольно болезненные реформы, которые прошли малозаметно для обывателя, но вызвали множество протестов у специалистов? Чего стоит реформа прокуратуры, когда это ведомство лишилось права возбуждать дела! Этим стал заниматься Следственный комитет. Сколько продолжался конфликт генерального прокурора Юрия Чайки и главы Следкома Александра Бастрыкина из-за распределения полномочий…А создание военной полиции? Сколько споров было между руководством МО и ФСБ! Тогдашний министр обороны очень хотел создать собственную силовую структуру, которая самостоятельно бы занималась преступлениями в армии, а органы безопасности не хотели лишаться контрразведки в армии. Да и Следком не хотел отказываться от работы в войсках.Время показало, что решения были приняты верные. Сегодня трения между ведомствами устранены, и система начала работать эффективно. Одним из таких решений стало создание Росгвардии.Мы привыкли к тому, что власть реагирует чаще всего на последствия. По крайней мере, так бывает чаще всего. Пока нет терактов, общество молчит. Но стоит произойти трагедии, общество закипает. "Куда смотрели силовики?", "Почему не предусмотрели?" И тому подобное.Итак, главный вопрос, на который мы и пытаемся найти ответ сегодня. Стоила ли овчинка выделки? Оправдано ли решение о создании новой силовой структуры. И начну я с одной цитаты, сказанной бывшим министром МВД Анатолием Куликовым сразу после подписания указа президентом:Итак, главное, что произошло уже и, надеюсь, будет происходить дальше, Росгвардия совместно с ФСБ и другими силовиками обеспечивает нам спокойную жизнь. Сколько предотвращено терактов! Сколько преступников задержано! И это в условиях, когда активность террористических организаций резко возросла. Террористы тоже учатся. Вызовы меняются. Не меняется только результат.За время существования Росгвардии сотрудники нейтрализовали более 200 преступников. И это были отнюдь не карманники или воры. Это были террористы и боевики. Кроме этого, были раскрыты более 300 схронов с оружием, особенно активно работа проводится в Крыму и районах, граничащих с Украиной.Не знаю, заметили ли вы, как изменились выступления нашей оппозиции после создания Росгвардии. Вспомните провокации, которые были совсем недавно. Когда митинги и шествия сопровождались многочисленными нарушениями закона. Причем делалось это целенаправленно. Митингующие провоцировали силовиков на жесткие действия, а потом СМИ поднимали шумиху по поводу неадекватного ответа власти на мирные выступления…А что теперь? Росгвардия реагирует на нарушения закона не менее жестко, чем раньше, но все действия производит в соответствии с действующим законодательством, причем с видеофиксацией. В этих условиях провокаторы уже не могут рассказывать сказки о нарушениях. Многочисленные попытки это сделать в суде проваливались.Сегодня большинство акций оппозиции проходит четко по закону, и, самое смешное, под охраной Росгвардии. Обе стороны строго придерживаются рамок закона. Кому-то это не нравится, кто-то, наоборот в восторге от таких действий. Но, главное, закон. Росгвардейцы не Дума и не президент. Их дело не принимать или трактовать законы. Их дело выполнять законы.Следующее: оружие. Я не о тех схронах и нелегальном оружии, которое периодически находят силовики. Я о легальном огнестрельном оружии. Об охотничьем, наградном и прочем оружии, которого на руках у населения достаточно. О том, как изменилось отношение к этому оружию.Вопросы хранения оружия, его перевозки и применения четко регламентированы. Поэтому любой охотник всегда знает, что его могут в любой момент проверить сотрудники. Проверят сейф или ящик для хранения, состояние оружия, порядок хранения боеприпасов. Потому нарушений в этом плане достаточно мало.Однако все меняется, точнее, менялось, при выезде на охоту. Те, кто занимается охотой, прекрасно знают, что, несмотря на меры безопасности, которые обязаны соблюдать охотники, любое открытие сезона сопровождается трагедиями. Кто-то кого-то убил или ранил при неосторожном обращении с оружием. И причина проста. Употребление алкоголя. Так было раньше.В последние годы ситуация в корне изменилась. Теперь не егерь дядя Вася занимается проверкой охотников, а целая группа сотрудников разных ведомств. Используются дроны, вертолеты, автомобили, квадроциклы. И проверяется сразу все. От наличия документов до употребления алкоголя и дичи, которую добыл охотник.И не дай бог, если у охотника будет запах алкоголя или он будет находиться в состоянии опьянения. Проблемы будут по всем направлениям. От прав на вождение автомобиля до разрешения на оружие и получение лицензии. Не знаю, как в других регионах, но в моем родном количество трагедий сократилось. Уже пару лет никто никого не ранит и, слава богу, не убивает.А закончить материал хочу просто. Росгвардия сегодня вписалась в систему силовых органов страны, хотя большинству населения до сих пор мало понятны отличия Росгвардии и полиции.Я не имею точных цифр за прошедший год. Поэтому назову итоги деятельности Росгвардии за три года. Эти цифры имеются в открытом доступе. За высокие результаты в работе в 2018 году Калачевская отдельная бригада оперативного назначения национальной гвардии (Южный округ) награждена орденом Жукова. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, 569 сотрудников Росгвардии награждены государственными наградами, из них 9 посмертно. Ведомственными наградами награждены более 34 тысяч сотрудников. Впечатляет. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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