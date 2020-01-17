Что изменилось в мышлении турецкого военно-политического руководства?

Если Конвенция Монтрё утратит силу, США получат свободу рук в Чёрном море

Анкара хочет изменить статус-кво пролива Босфор. «В интервью CNN-Turk TV президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении положить конец свободному проходу судов через Босфор, как это установлено Конвенцией Монтрё от 1936 года. Это будет сделано путем прорытия нового канала, который свяжет, в обход Босфора, Чёрное и Мраморное моря», – пишет греческая газета «Катимерини».

Как объявил Эрдоган, запланированный 43-километровый «Канал Стамбул» стоимостью 10 миллиардов долларов будет готов к 2025 году. После этого пролив Босфор будет использоваться только сухогрузными судами. Другие суда, в том числе танкеры и военные корабли, будут использовать новый «Канал Стамбул», не связанный условиями конвенции Монтрё.

«Это… изменит ландшафт грузовых перевозок и повлияет на баланс морской военной мощи в Средиземноморье, – пишет «Катимерини». – Турция сможет контролировать движение между Дарданеллами и Чёрным морем, а также контролировать движение западных и российских кораблей в этом районе. Эрдоган хочет заработать на навигации по Босфору и повысить роль Турции на геополитической шахматной доске».

Турецкий президент уже объявил о намерении провести тендер на строительство нового канала. Дата тендера будет назначена на 26 февраля – день рождения Эрдогана. «Мы рассматриваем «Канал Стамбул» как альтернативу Босфору. У него нет никакой связи с Монтрё. Канал будет работать как водная артерия Турции», – подчеркнул Эрдоган.

Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания в проливах.

Впервые идея создания второго Босфора появилась ещё при султане Сулеймане Великолепном в середине XVI века, но проект по неизвестным причинам был отложен. Османские султаны несколько раз возвращались к этой идее, но так и не осуществили проект. Лишь в 1994 году лидер Левой демократической партии Бюлент Эджевит, который не раз был премьер-министром Турции, снова вспомнил о смелой идее, и она стала одним из турецких мегапроектов.

Строительство новой водной артерии в обход Босфора может стать крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции. Согласно проекту, новый канал должен разгрузить пролив Босфор, через который каждый год проходит более 50 тысяч судов, в том числе танкеры с нефтью. Канал предполагается проложить параллельно Босфору, западнее города Силиври. Строительство должно быть завершено к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики в 2025 году.

15 января 2018 года турецкие власти утвердили маршрут канала. Министерство транспорта Турции объявило, что он пройдёт через водохранилище Сазлыдере, озёра Кючюк-Чекмедже, Сазлысу и Дурусу и выйдет в Чёрное море к востоку от Теркосской дамбы.

У проекта есть и противники. Как говорит бывший министр культуры и туризма Турции Эртугрул Гюнай, вода в Чёрном море менее солёная, чем в Мраморном. И если в Босфоре существуют два течения (верхнее идёт в Мраморное море, нижнее, более солёное – в Чёрное), то в новом канале такой механизм создать вряд ли получится. Новый канал увеличит сток из Чёрного моря, и в канал устремятся с большей силой загрязнённые воды из Дуная. А течение в направлении Чёрного моря в Босфоре может стать слабее. Всё это, подчёркивает Гюнай, отрицательно скажется на морской фауне в Чёрном, Мраморном и Средиземном морях. Плюс к этому "Канал Стамбул" пройдёт через пресные водозаборные водохранилища в окрестностях мегаполиса, которые засолятся, а город получит проблемы с доступом к питьевой воде.

В Турции звучат также голоса, предупреждающие, что от появления нового канала, который не будет регулироваться конвенцией Монтрё, больше всего выиграют США. «Одна из важнейших целей США – обосноваться в Чёрном море. А препятствует этому конвенция Монтрё 1936 года, – пишет турецкая газета «Хюрриет». – Этот документ ограничивает нахождение в Чёрном море военных кораблей нерегиональных государств по тоннажу (до 45 тысяч тонн) и по сроку пребывания (не более 21 суток). Словом, конвенция Монтрё является гарантией безопасности Чёрного моря, и этим соглашением Турция и Советский Союз фактически закрыли Чёрное море для западных империалистических стран. Да так закрыли, что даже во времена холодной войны США не могли убедить Турцию обойти конвенцию!»

США, которые после распада СССР принимали отколовшиеся от него государства в западный лагерь и продолжали окружать Россию, отмечает турецкая газета, продолжали осуществлять свой план проникновения в Чёрное море. Первым ходом американцев стало принятие в атлантический лагерь государств западной части Причерноморья. В 2004 году Болгария и Румыния стали членами НАТО.

«Своим вторым ходом США попытались пробить брешь через Кавказ и войти в Чёрное море с востока. В результате «оранжевого» переворота в Грузии в 2004 году к власти в этой стране пришел прозападный политик Саакашвили, и был запущен процесс принятия Грузии в НАТО… Третий ход в Чёрном море США сделали с севера, через Украину. Путин предпринял контрход, отделив Крым от Украины, он помешал США довести начатое до конца. Членство Украины в НАТО тоже отложилось на неопределённый срок. И вот теперь «Канал Стамбул» де-факто станет четвёртым ходом США в попытке обосноваться в Чёрном море! Канал позволит обойти конвенцию Монтрё, которая ограничивает прохождение американских кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор и не позволяет им находиться в Чёрном море больше 21 суток», – пишет «Хюрриет».

США пытались обосноваться в Чёрное море, заявляя, что оно является «международными водами». Турция всегда выступала против этого; бывший начальник турецкого Генерального штаба генерал армии Илькер Башбуг говорил, например: «Черное море – это вопрос причерноморских стран».

И что же? В мышлении турецкого военно-политического руководства что-то изменилось?