Что из промышленных и технологических объектов построено в РФ за последние годы • 85 • Аналитика

В январе в Орле ввели в строй первую очередь завода сантехнической керамики. В эти же дни в Белгородской области запустили первую очередь предприятия по производству высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования. В Тульской области начала работать фабрика синтетического и натурального трикотажного полотна. На Северском трубном заводе запущен в работу комплекс для повышения прочности труб, а в Новокуйбышевске сдан в эксплуатацию первый в России комплекс для производства катализаторов гидропроцессов.



Что не заметили российские СМИ

Это далеко не полный перечень новых заводов, цехов и производств, которыми пополнилась промышленность России в только что завершившемся январе. Месяц этот непоказательный. Всё-таки страна на целую декаду погружалась в праздники.







Иное дело декабрь. «Под ёлочку» в России открылось 40 предприятий агропрома и 19 новых производств промышленности. Федеральные СМИ эти новости в массе своей игнорируют. Больше того, некоторые менеджеры от информации считают, что подобного рода сообщения нужно публиковать на правах рекламы, за плату.



В самом деле, разве может их заинтересовать какое-то производство сантехнических изделий и керамогранита в Орле, если стоимость всего комплекса укладывается в 5 млрд. рублей, а количество вновь созданных рабочих мест не превысит 500...



Ведь в прошлом году федеральные СМИ «не заметили» ввода в строй комбината ЗапСибНефтехим группы «СИБУР» в Тобольске. Меж тем, это крупнейший нефтехимический проект в постсоветской России. Инвесторы потратили на него почти десять миллиардов долларов США и пять лет на строительство объектов комплекса.



Теперь ЗапСибНефтехим из попутного нефтяного газа и газового конденсата с Пуровского завода вырабатывает собственный пропилен и полиэтилен. С выходом комбината на проектную мощность страна избавится от необходимости закупать эти полимеры за рубежом. Больше того, продукция ЗапСибНефтехим будет вывозиться в страны Азии, расширяя экспортные возможности России.



Почему же СМИ не заметили такой важный для страны объект? На поверхность всплывают одна версия. Строительство тобольского комбината не повлекло за собой крупных коррупционных скандалов, так привлекающих внимание прессы. Объясняется это просто – проект финансировался из внебюджетных источников, а частные инвесторы счёт своим деньгам знают.



Иное дело космодром «Восточный». Тамошние строители хорошо нагрели руки на бюджетном финансировании. СМИ об этом много и с удовольствием рассказывали. Самому же объекту уделили минимальное внимание. А он заслуживает большего.



За какие-то десять лет («Памятный знак» в честь начала работ был заложен в 2010 году) в дальневосточной тайге построены город с сопутствующей транспортной инфраструктурой, предприятие по монтажу и подготовке ракет к запуску, современный стартовый комплекс для ракет лёгкого и среднего классов и другие объекты.



Уже в апреле 2016 года с нового космодрома состоялся первый успешный пуск ракеты «Союз-2», доставившей на орбиту Земли разом три искусственных спутника. «Восточный» сейчас осваивают, готовят новые пуски ракет. Строят его вторую очередь.



От Балтики до Приморья

Говорят, космодром – это ворота в небо. В ленинградской Усть-Луге Россия открыла новый путь в Европу. Этот порт правительство страны начало строить ещё в 1993 году, дабы избежать проблем с экспортом через страны Балтии. Однако к новому веку осилили только лесной терминал.



Масштабные работы по строительству и развитию порта развернулись с декабря 2000 года. С тех пор здесь появились мощные высокопроизводительные комплексы для массовой перевалки угля, минеральных удобрений, нефти, серы, сжиженных углеводородных газов, рыбы, контейнеров, накатных и иных грузов.



В порту Усть-Луга появились Многопрофильный и Универсальный перегрузочные комплексы, терминалы по обслуживанию судов, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс и другие объекты. В прошлом году грузооборот Усть-Луги впервые превысил 100 млн. тонн, показав рост почти в шесть процентов.







С Балтики перенесёмся в Приморье. С 2009 года здесь в бухте Большой Камень строится новая крупная верфь России – судостроительный комплекс «Звезда». В 2016 году сдали в строй первую очередь нового производства. Теперь вовсю строят суда снабжения для проектов по добыче углеводородов на континентальном шельфе и крупнотоннажные танкеры класса «Афрамакс».



В 2020 году на «Звезде» должны сдать крупнейший в России сухой док длиной 500 метров. Он уже идёт в составе второй очереди верфи. Её планируют ввести в строй в 2024 году. Тогда же у нового комплекса появится возможность строить суда ледового класса, нефтяные морские платформы, газовозы и танкеры водоизмещением в 350 тыс. тонн, длиной до 300 метров и шириной 75 метров.



Одновременно с окончанием строительства верфи в Большом Камне рядом, в Амурской области, должны запустить крупнейший в России газоперерабатывающий завод. Впрочем, ему и в мире не будет равных, по производству гелия, например, – 60 млн. куб. м в год. Природного газа Амурский ГПЗ будет давать по 42 млрд. куб.м в год.



В новом веке масштабные стройки экономики можно найти на всей карте России. Это известные стране морские и сибирские газопроводы, Крымский мост, скоростная магистраль «Нева», Ленинградская АЭС-2, арктический комплекс по сжижению природного газа "Ямал СПГ", порт Приморск для Балтийской трубопроводной системы, Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, Бурейская ГЭС, энергоблоки на Калининской, Нововоронежской и Ростовской АЭС, мост через Кольский залив в Мурманске, федеральная автомагистраль «Амур», крупные цементные заводы в Туле и подмосковной Коломне, электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе и ещё десятки и сотни других, важных для страны объектов.



Масштабы современного строительства в России можно ощутить по комплексному плану развития магистральной инфраструктуры, разработанному правительством в развитии майских указов (2018 года) президента. В него вошли 690 объектов почти на семь триллионов рублей. В январе в Орле ввели в строй первую очередь завода сантехнической керамики. В эти же дни в Белгородской области запустили первую очередь предприятия по производству высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования. В Тульской области начала работать фабрика синтетического и натурального трикотажного полотна. На Северском трубном заводе запущен в работу комплекс для повышения прочности труб, а в Новокуйбышевске сдан в эксплуатацию первый в России комплекс для производства катализаторов гидропроцессов.Это далеко не полный перечень новых заводов, цехов и производств, которыми пополнилась промышленность России в только что завершившемся январе. Месяц этот непоказательный. Всё-таки страна на целую декаду погружалась в праздники.Иное дело декабрь. «Под ёлочку» в России открылось 40 предприятий агропрома и 19 новых производств промышленности. Федеральные СМИ эти новости в массе своей игнорируют. Больше того, некоторые менеджеры от информации считают, что подобного рода сообщения нужно публиковать на правах рекламы, за плату.В самом деле, разве может их заинтересовать какое-то производство сантехнических изделий и керамогранита в Орле, если стоимость всего комплекса укладывается в 5 млрд. рублей, а количество вновь созданных рабочих мест не превысит 500...Ведь в прошлом году федеральные СМИ «не заметили» ввода в строй комбината ЗапСибНефтехим группы «СИБУР» в Тобольске. Меж тем, это крупнейший нефтехимический проект в постсоветской России. Инвесторы потратили на него почти десять миллиардов долларов США и пять лет на строительство объектов комплекса.Теперь ЗапСибНефтехим из попутного нефтяного газа и газового конденсата с Пуровского завода вырабатывает собственный пропилен и полиэтилен. С выходом комбината на проектную мощность страна избавится от необходимости закупать эти полимеры за рубежом. Больше того, продукция ЗапСибНефтехим будет вывозиться в страны Азии, расширяя экспортные возможности России.Почему же СМИ не заметили такой важный для страны объект? На поверхность всплывают одна версия. Строительство тобольского комбината не повлекло за собой крупных коррупционных скандалов, так привлекающих внимание прессы. Объясняется это просто – проект финансировался из внебюджетных источников, а частные инвесторы счёт своим деньгам знают.Иное дело космодром «Восточный». Тамошние строители хорошо нагрели руки на бюджетном финансировании. СМИ об этом много и с удовольствием рассказывали. Самому же объекту уделили минимальное внимание. А он заслуживает большего.За какие-то десять лет («Памятный знак» в честь начала работ был заложен в 2010 году) в дальневосточной тайге построены город с сопутствующей транспортной инфраструктурой, предприятие по монтажу и подготовке ракет к запуску, современный стартовый комплекс для ракет лёгкого и среднего классов и другие объекты.Уже в апреле 2016 года с нового космодрома состоялся первый успешный пуск ракеты «Союз-2», доставившей на орбиту Земли разом три искусственных спутника. «Восточный» сейчас осваивают, готовят новые пуски ракет. Строят его вторую очередь.Говорят, космодром – это ворота в небо. В ленинградской Усть-Луге Россия открыла новый путь в Европу. Этот порт правительство страны начало строить ещё в 1993 году, дабы избежать проблем с экспортом через страны Балтии. Однако к новому веку осилили только лесной терминал.Масштабные работы по строительству и развитию порта развернулись с декабря 2000 года. С тех пор здесь появились мощные высокопроизводительные комплексы для массовой перевалки угля, минеральных удобрений, нефти, серы, сжиженных углеводородных газов, рыбы, контейнеров, накатных и иных грузов.В порту Усть-Луга появились Многопрофильный и Универсальный перегрузочные комплексы, терминалы по обслуживанию судов, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс и другие объекты. В прошлом году грузооборот Усть-Луги впервые превысил 100 млн. тонн, показав рост почти в шесть процентов.С Балтики перенесёмся в Приморье. С 2009 года здесь в бухте Большой Камень строится новая крупная верфь России – судостроительный комплекс «Звезда». В 2016 году сдали в строй первую очередь нового производства. Теперь вовсю строят суда снабжения для проектов по добыче углеводородов на континентальном шельфе и крупнотоннажные танкеры класса «Афрамакс».В 2020 году на «Звезде» должны сдать крупнейший в России сухой док длиной 500 метров. Он уже идёт в составе второй очереди верфи. Её планируют ввести в строй в 2024 году. Тогда же у нового комплекса появится возможность строить суда ледового класса, нефтяные морские платформы, газовозы и танкеры водоизмещением в 350 тыс. тонн, длиной до 300 метров и шириной 75 метров.Одновременно с окончанием строительства верфи в Большом Камне рядом, в Амурской области, должны запустить крупнейший в России газоперерабатывающий завод. Впрочем, ему и в мире не будет равных, по производству гелия, например, – 60 млн. куб. м в год. Природного газа Амурский ГПЗ будет давать по 42 млрд. куб.м в год.В новом веке масштабные стройки экономики можно найти на всей карте России. Это известные стране морские и сибирские газопроводы, Крымский мост, скоростная магистраль «Нева», Ленинградская АЭС-2, арктический комплекс по сжижению природного газа "Ямал СПГ", порт Приморск для Балтийской трубопроводной системы, Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, Бурейская ГЭС, энергоблоки на Калининской, Нововоронежской и Ростовской АЭС, мост через Кольский залив в Мурманске, федеральная автомагистраль «Амур», крупные цементные заводы в Туле и подмосковной Коломне, электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе и ещё десятки и сотни других, важных для страны объектов.Масштабы современного строительства в России можно ощутить по комплексному плану развития магистральной инфраструктуры, разработанному правительством в развитии майских указов (2018 года) президента. В него вошли 690 объектов почти на семь триллионов рублей. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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