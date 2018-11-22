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Что искать под елочкой: депутаты Госдумы получат список разрешенных подарков

22 ноября 2018, 08:24  •  72 • Политика
В Госдуме до конца декабря составят список подарков, которые депутатам будет позволено принять без обвинений к коррупции. Ранее рекомендации получили госслужащие: им рекомендуется искать под елочкой подарки не дороже 3000 рублей.
Разрабатывать методичку поручено думскому комитету по контролю и регламенту. Документ, который депутаты должны составить и утвердить, предусмотрен планом борьбы Госдумы с коррупцией в 2018-2020 годах. По словам первого вице-спикера нижней палаты российского парламента Александра Жукова, в среду, 21 ноября, предложения комитета были утверждены Советом Думы.
Месяц назад аналогичный список разрешенных подарков был составлен для госслужащих. Им было предложено получать на Новый год презенты, стоимость которых составляет 3000 рублей или меньше, напоминает «Интерфакс».
Описание разрешенных подарков для чиновников было одобрено правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Теперь изменения должны быть внесены в федеральный закон «О противодействии коррупции».

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