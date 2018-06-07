Что им стоит вал построить! Эпитафия по стене Яценюка • 49 • Аналитика



Суть реализации проекта, что называется, как на ладони: нет ни Яценюка, ни стены, ни сотен миллионов гривен бюджетных средств, которые на проект изначально выделялись.



Техническое задание для тех, кто должен быть заниматься реализацией проекта, выглядело следующим образом: несколько рвов глубиной до 2,5 м, наличие КСП (контрольно-следовой полосы), металлический забор высотой до 6 м с колючей проволокой, видеокамеры на протяжении многих сотен километров, специальные огневые точки и блиндажи на случай «воздействия по противнику». Кроме того, предполагалось, что специальные группы пограничников будут осуществлять патрулирование «стены».





Схема одного из участков (от 2014 года):





Реализация проекта началась «бодрячком». Из сельских школ собирали группы старшеклассников, которые рыли траншеи и таскали брёвна для «защиты от агрессора». При этом выделенные в сентябре 2014 года первые финансовые средства (а это около 4,5 млн долларов) столь же «бодро» начали уходить в «неизвестном» направлении. Вместо 6-метрового основательного забора стало появляться нечто сетчатое высотой не выше 2,5 м. Тогда же Яценюку пришлось снимать «рекламный» ролик, главным героем которого стал сам Яценюк вместе с пассатижами. Ими он пробовал «Европейский вал» на прочность. Пассатижи Яценюка с сетчатой основой забора не справились, а потому премьер дал однозначную оценку: «Враг не пройдёт».







Для украинских и западных журналистов были созданы образцово-показательные участки «стены Яценюка», где можно было снимать. В других местах со «Стеной» были проблемы, а потому правильным образом настроенные майданные журналисты туда ни ногой, чтобы не подрывать уверенность в полной и окончательной перемоге.



В общем, всё почти как в песне: «пехота не пройдёт, бронепоезд не промчится, тяжёлый танк не проползёт». А что по поводу «стальной птицы» - так свои «Буки» в районе Зарощенского уже взводили доблестные расчёты ПВО ВСУ. «Птицу» с почти тремястами людей на борту, простите, приземлили, и до сих пор не собираются брать на себя ответственность за то тяжкое и резонансное преступление, пытаясь перекладывать вину на Россию.



А на кого перекладывать вину, когда первая для «Европейского вала» весна преподнесла неожиданные сюрпризы. Вешние воды превратили «Стену Яценюка» в «экстрим-аквапарк Яценюка», блиндажи затопило водой, секции подмытого сетчатого забора для своих дачных и приусадебных нужд решили использовать местные жители, разобравшись с забором теми же пассатижами, которыми на камеру никак не мог разобраться с «валом» украинский премьер.







В 2015 году на продолжение строительства стены и на устранение проблем с уже возведёнными участками было выделено более 15 млн долларов. В 2016 году – до $7 млн. Стали заключаться контракты на поставку видеокамер, датчиков движения и прочего оборудования для «Европейского вала», но случилось «страшное»: в апреле 2016 года Арсений Петрович Яценюк сложил с себя полномочия главы украинского правительства и был таков. Тут же в украинском звенящем воздухе повис вопрос: «Где деньги, Сень?» Но этого вопроса г-н Яценюк уже не слышал, ибо уже находился где-то над Атлантикой. А для того и находился над Атлантикой, чтобы не слышать подобных вопросов от тех, ради кого обещал хоть "кулю в лоб". Пришельцы. Из воды, не из космоса



А ведь к осени 2018 года, по заветам всё того же Яценюка, «Европейский ров» должен оказаться окончательно готовым и символизирующим собой границу между Евросоюзом и РФ. Ведь к 2018 году майданные власти обещали и членство Украины в ЕС, не говоря уже о тотальной раздаче кружевных трусиков и расписанных эмалированных кастрюль с видами Парижа и Лондона. Вот только за это время уже и Лондон успел объявить о том, что с Евросоюзом у него нет ничего общего.



На май 2018 года состояние со «стеной Яценюка» следующее: строители и пограничники отчитались о возведении примерно 320 км «непреодолимой» преграды. Это около 17% от того, что было обещано паном Яценюком изначально. То есть до сентября осталось всего-то досоорудить примерно 1,7 тыс. км забора - хотя бы сетчатого... Чтобы хоть как-то оправдаться за потраченные средства, теперь в Киеве объявляют, что «вал» построен на стратегически значимых участках, давая понять, что для властей Украины на границе страны есть и участки, стратегически не вполне значимые.



Так «Европейский вал», восьмое чудо света, на том участке, где его удалось построить до основного этапа распила денег, выглядел летом 2017-го:





А это зима того же года - уже понадобились деревянные подпорки, чтобы ветром не унесло и снегом не повалило:





Весна опять пришла... А следом и календарное лето. А подпорки убирать нельзя, иначе может случиться страшное:

Тёмная сторона Путина



А где же сам "виновник торжества"? Колесит по Европе и Штатам с душещипательными историями о том, как ему удалось "сдержать Россию". Из заявления Яценюка от 31 марта сего года:



Говорят, что человеку и стране выпадает на долю столько, сколько они могут выдержать. Мы очень сильные - слишком много упало на наши плечи. На плечи каждого, кто не боится сегодня на передовой и защищает Украину и Европу от российской агрессии. На плечи каждого, кто на своем месте делает большое дело для своей страны. Люди не творят чудеса. Люди творят дела. И каждый из нас должен творить это дело. Дело, достойное его семьи, дело, достойное нашего государства.



Арсений сотворил дело, Арсений обеспечил себе достойное проживание "в Европах", а потому мечты украинские сбываются. Ну и что ж, пусть речь и идёт об отдельно взятом украинце... Четыре года исполняется с момента рождения грандиозной майданной идеи, связанной с физическим огораживанием от России. Тогдашний украинский премьер Арсений Яценюк объявил, что Украине нужна «Стена», которая защитила бы не только саму Украину, но и всю Европу, от «российской агрессии». Чтобы заручиться поддержкой горячих поклонников украинского майдана за рубежом, проекту в итоге было присвоено громкое название – «Европейский вал». Однако закрепился за этим «валом» совсем другой термин, который сегодня звучит как «Стена Яценюка».Суть реализации проекта, что называется, как на ладони: нет ни Яценюка, ни стены, ни сотен миллионов гривен бюджетных средств, которые на проект изначально выделялись.Техническое задание для тех, кто должен быть заниматься реализацией проекта, выглядело следующим образом: несколько рвов глубиной до 2,5 м, наличие КСП (контрольно-следовой полосы), металлический забор высотой до 6 м с колючей проволокой, видеокамеры на протяжении многих сотен километров, специальные огневые точки и блиндажи на случай «воздействия по противнику». Кроме того, предполагалось, что специальные группы пограничников будут осуществлять патрулирование «стены».Реализация проекта началась «бодрячком». Из сельских школ собирали группы старшеклассников, которые рыли траншеи и таскали брёвна для «защиты от агрессора». При этом выделенные в сентябре 2014 года первые финансовые средства (а это около 4,5 млн долларов) столь же «бодро» начали уходить в «неизвестном» направлении. Вместо 6-метрового основательного забора стало появляться нечто сетчатое высотой не выше 2,5 м. Тогда же Яценюку пришлось снимать «рекламный» ролик, главным героем которого стал сам Яценюк вместе с пассатижами. Ими он пробовал «Европейский вал» на прочность. Пассатижи Яценюка с сетчатой основой забора не справились, а потому премьер дал однозначную оценку: «Враг не пройдёт».Для украинских и западных журналистов были созданы образцово-показательные участки «стены Яценюка», где можно было снимать. В других местах со «Стеной» были проблемы, а потому правильным образом настроенные майданные журналисты туда ни ногой, чтобы не подрывать уверенность в полной и окончательной перемоге.В общем, всё почти как в песне: «пехота не пройдёт, бронепоезд не промчится, тяжёлый танк не проползёт». А что по поводу «стальной птицы» - так свои «Буки» в районе Зарощенского уже взводили доблестные расчёты ПВО ВСУ. «Птицу» с почти тремястами людей на борту, простите, приземлили, и до сих пор не собираются брать на себя ответственность за то тяжкое и резонансное преступление, пытаясь перекладывать вину на Россию.А на кого перекладывать вину, когда первая для «Европейского вала» весна преподнесла неожиданные сюрпризы. Вешние воды превратили «Стену Яценюка» в «экстрим-аквапарк Яценюка», блиндажи затопило водой, секции подмытого сетчатого забора для своих дачных и приусадебных нужд решили использовать местные жители, разобравшись с забором теми же пассатижами, которыми на камеру никак не мог разобраться с «валом» украинский премьер.В 2015 году на продолжение строительства стены и на устранение проблем с уже возведёнными участками было выделено более 15 млн долларов. В 2016 году – до $7 млн. Стали заключаться контракты на поставку видеокамер, датчиков движения и прочего оборудования для «Европейского вала», но случилось «страшное»: в апреле 2016 года Арсений Петрович Яценюк сложил с себя полномочия главы украинского правительства и был таков. Тут же в украинском звенящем воздухе повис вопрос: «Где деньги, Сень?» Но этого вопроса г-н Яценюк уже не слышал, ибо уже находился где-то над Атлантикой. А для того и находился над Атлантикой, чтобы не слышать подобных вопросов от тех, ради кого обещал хоть "кулю в лоб".А ведь к осени 2018 года, по заветам всё того же Яценюка, «Европейский ров» должен оказаться окончательно готовым и символизирующим собой границу между Евросоюзом и РФ. Ведь к 2018 году майданные власти обещали и членство Украины в ЕС, не говоря уже о тотальной раздаче кружевных трусиков и расписанных эмалированных кастрюль с видами Парижа и Лондона. Вот только за это время уже и Лондон успел объявить о том, что с Евросоюзом у него нет ничего общего.На май 2018 года состояние со «стеной Яценюка» следующее: строители и пограничники отчитались о возведении примерно 320 км «непреодолимой» преграды. Это около 17% от того, что было обещано паном Яценюком изначально. То есть до сентября осталосьдосоорудить примерно 1,7 тыс. км забора - хотя бы сетчатого... Чтобы хоть как-то оправдаться за потраченные средства, теперь в Киеве объявляют, что «вал» построен на стратегически значимых участках, давая понять, что для властей Украины на границе страны есть и участки, стратегически не вполне значимые.Так «Европейский вал», восьмое чудо света, на том участке, где его удалось построить до основного этапа распила денег, выглядел летом 2017-го:А это зима того же года - уже понадобились деревянные подпорки, чтобы ветром не унесло и снегом не повалило:Весна опять пришла... А следом и календарное лето. А подпорки убирать нельзя, иначе может случиться страшное:А где же сам "виновник торжества"? Колесит по Европе и Штатам с душещипательными историями о том, как ему удалось "сдержать Россию". Из заявления Яценюка от 31 марта сего года:Арсений сотворил дело, Арсений обеспечил себе достойное проживание "в Европах", а потому мечты украинские сбываются. Ну и что ж, пусть речь и идёт об отдельно взятом украинце... Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 49 Источник Похожие новости Кольчуга, меч и ППШ. В одном строю и не спеша… уходят в историю? Пришельцы. Из воды, не из космоса Записки Колорадского Таракана. Шире наших замыслов только Днипро да штаны козацкие!

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