Что готовит Байден для "Северного потока - 2"? Эксперт озвучил прогноз

Желание США помешать газовому сотрудничеству России и Европы не зависит от того, кто хозяйничает в Белом доме. Об этом изданию "ПолитЭксперт" рассказал заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ещё в 2016 году бывший вице-президент Джо Байден критиковал проект "Северный поток - 2" и намекал на то, что Европе стоит перейти на американский СПГ, называя это "диверсификацией". Но в случае победы на выборах политик может действовать менее жёстко, чем Дональд Трамп.

При этом в ближайшее время Конгресс США планирует принять новый пакет санкций, которые нанесут удар по страховикам "Северного потока - 2".

"Байден заявлял, что он является сторонником быстрого и амбициозного энергетического перехода. Но одно дело предвыборные обещания, а другое - это реальная энергетическая политика, которая вряд ли будет подразумевать искусственный отказ от роли крупнейшего производителя углеводородов", - отметил Гривач.

Как заявил депутат Государственной думы Антон Морозов, победа на президентских выборах Джо Байдена никак не повлияет на санкции, которые Вашингтон ввёл против России. Дело в том, что американская политика в отношении Москвы не претерпит существенных изменений.

Кроме того, всё зависит от того, кто займёт пост государственного секретаря, отвечающего за международную политику.

"В любом случае обновление команды даёт определённые надежды на то, что сменится и курс в отношении других государств, особенно в отношении нашего государства", - добавил он в интервью телеканалу "360".