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Что готовили американцы всему миру: Доклад ЦРУ указал на плановый характер пандемии

04 июня 2020, 11:55  •  216 • В мире
Французское издание Le Figaro напомнило о забытом за давностью лет докладе ЦРУ. В нём, в частности, описывался план пандемического заболевания, который мог вернуть США в лидеры в многополярном мире. Детальность данного плана поразила журналистов.
Французские журналисты напомнили о докладе ЦРУ, подготовленном более десяти лет назад. Американские аналитики просчитывали, как отразится на глобальном раскладе сил внезапное появление пандемического заболевания.
Описание процессов, которые бы происходили в странах, удивительным образом напоминает происходящее ныне.
"Примечательно, что аналитики из ЦРУ предусмотрели и возможную гибель десятков и даже сотен тысяч американцев. Зато вне Соединённых Штатов "болезнь может привести к заболеванию трети населения мира и смертности в несколько десятков миллионов человек". Всё это было бы прозаично и создаётся впечатление, что этот доклад написан сегодня утром по мировым сводкам о коронавирусе, если бы не одно "но". Это, по сути, сценарное планирование с детализацией и фактурой было опубликовано в 2008 году! 12 лет назад!" - отмечает автор телеграм-канала "Русский демиург".
При этом составители этого доклада прогнозировали, что пандемия может сыграть на руку США, если американцы будут готовы к заболеванию, а другие страны мира нет.
По сути, сам доклад писался с учётом того, что Соединённые Штаты к этому времени уже будут функционировать в многополярном мире. И задача ставилась затормозить развитие остального мира - в первую очередь своих главных конкурентов: Китай и Россию.
Примечательно, что в самом документе есть текст, где с надеждой указано, что "вне системы Соединённых Штатов деградация различных систем здравоохранения приведёт мир к катастрофическим последствиям".
Если бы сценарий был реализован, весь мир был бы в хаосе, а Соединённые Штаты восстановили бы статус сверхдержавы однополярного мира, но, очевидно, всё пошло совсем не по плану.

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