Что готовили американцы всему миру: Доклад ЦРУ указал на плановый характер пандемии

Французские журналисты напомнили о докладе ЦРУ, подготовленном более десяти лет назад. Американские аналитики просчитывали, как отразится на глобальном раскладе сил внезапное появление пандемического заболевания.

Описание процессов, которые бы происходили в странах, удивительным образом напоминает происходящее ныне.

"Примечательно, что аналитики из ЦРУ предусмотрели и возможную гибель десятков и даже сотен тысяч американцев. Зато вне Соединённых Штатов "болезнь может привести к заболеванию трети населения мира и смертности в несколько десятков миллионов человек". Всё это было бы прозаично и создаётся впечатление, что этот доклад написан сегодня утром по мировым сводкам о коронавирусе, если бы не одно "но". Это, по сути, сценарное планирование с детализацией и фактурой было опубликовано в 2008 году! 12 лет назад!" - отмечает автор телеграм-канала "Русский демиург".

При этом составители этого доклада прогнозировали, что пандемия может сыграть на руку США, если американцы будут готовы к заболеванию, а другие страны мира нет.

По сути, сам доклад писался с учётом того, что Соединённые Штаты к этому времени уже будут функционировать в многополярном мире. И задача ставилась затормозить развитие остального мира - в первую очередь своих главных конкурентов: Китай и Россию.

Примечательно, что в самом документе есть текст, где с надеждой указано, что "вне системы Соединённых Штатов деградация различных систем здравоохранения приведёт мир к катастрофическим последствиям".

Если бы сценарий был реализован, весь мир был бы в хаосе, а Соединённые Штаты восстановили бы статус сверхдержавы однополярного мира, но, очевидно, всё пошло совсем не по плану.