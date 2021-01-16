Что это за оранжевый ореол? Космонавт заснял то, что мы не можем увидеть с Земли

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с борта МКС красоты северного сияния, звёздного неба и рассвета. На страничке в соцсети он разместил timelapse-видео.

За семь минут, сжатых до нескольких секунд, можно отправиться в коротенькое ночное путешествие по орбите.

"Видите оранжевый ореол над Землёй? Это собственное свечение Земли, или лимб. Оно практически не заметно с поверхности Земли, но его хорошо видно с МКС", - поделился с подписчиками космонавт.

Кроме того, на видео заснято и северное сияние. При приближении к приполярным широтам мы наблюдаем появление овала северного сияния.

"Если вглядеться, то над зелёным ореолом есть другой, тёмно-красный - это свечение молекулярного азота, а также атомарного кислорода на высотах 150-400 км (на длинах волн 630 и 636,4 нм) - как раз почти на высоте полёта МКС", - отметил Кудь-Сверчков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov)

Сам космонавт восторженно отмечает, что всего за несколько минут можно насладиться яркими красками и необычайной красотой нашей планеты.