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Что это за оранжевый ореол? Космонавт заснял то, что мы не можем увидеть с Земли

16 января 2021, 04:00  •  55 • В мире
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с борта МКС timelapse-видео. В нескольких секундах он продемонстрировал, какую красоту можно увидеть из космоса. К примеру, нам с Земли не видно, что у Земли есть собственный оранжевый ореол.
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с борта МКС красоты северного сияния, звёздного неба и рассвета. На страничке в соцсети он разместил timelapse-видео.
За семь минут, сжатых до нескольких секунд, можно отправиться в коротенькое ночное путешествие по орбите.
"Видите оранжевый ореол над Землёй? Это собственное свечение Земли, или лимб. Оно практически не заметно с поверхности Земли, но его хорошо видно с МКС", - поделился с подписчиками космонавт.
Кроме того, на видео заснято и северное сияние. При приближении к приполярным широтам мы наблюдаем появление овала северного сияния.
"Если вглядеться, то над зелёным ореолом есть другой, тёмно-красный - это свечение молекулярного азота, а также атомарного кислорода на высотах 150-400 км (на длинах волн 630 и 636,4 нм) - как раз почти на высоте полёта МКС", - отметил Кудь-Сверчков.
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Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov)
Сам космонавт восторженно отмечает, что всего за несколько минут можно насладиться яркими красками и необычайной красотой нашей планеты.

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