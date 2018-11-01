«Что это означает?»: Тимошенко возмутилась отсутствием Порошенко в санкционном списке России

Бывший премьер Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала свое попадание в санкционный список России. Больше всего политика взволновало, что под санкции не попал нынешний президент Украины Петр Порошенко.

Тимошенко заявила, что российские санкции ее мало волнуют, так как она не имеет и не может по закону иметь бизнеса ни в России, ни на Украине. Зато такой бизнес имеется у нынешнего президента Украины Порошенко. В этой связи Тимошенко возмутило, что ни глава Украины, ни его активы на Украине и в России под санкции не попали.

«Замечу, что в санкционном списке, удивительно, нет «Рошена или «Ленинской кузницы»...Что бы это могло значить? Вы не знаете?» - написала Тимошенко в Facebook.

Напомним, что Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний. Среди них экс-премьер Тимошенко и сын Порошенко. Однако самого президента Украины в санкционном списке нет.