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«Что это означает?»: Тимошенко возмутилась отсутствием Порошенко в санкционном списке России
01 ноября 2018, 18:24 • 260 • Политика
Экс-премьер Украины Тимошенко отреагировала на попадание в санкционный список России.
Бывший премьер Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала свое попадание в санкционный список России. Больше всего политика взволновало, что под санкции не попал нынешний президент Украины Петр Порошенко.
Тимошенко заявила, что российские санкции ее мало волнуют, так как она не имеет и не может по закону иметь бизнеса ни в России, ни на Украине. Зато такой бизнес имеется у нынешнего президента Украины Порошенко. В этой связи Тимошенко возмутило, что ни глава Украины, ни его активы на Украине и в России под санкции не попали.
Напомним, что Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний. Среди них экс-премьер Тимошенко и сын Порошенко. Однако самого президента Украины в санкционном списке нет.
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