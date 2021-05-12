Что ещё «слуги народа» должны сделать с Виктором Медведчуком, чтобы тот, наконец, ударил в ответ?

Впервые в украинской политике ключевое для понимания всего в ней происходящего определение «договорняк» не сработало – Медведчука и его заплывших жирком «оппозиционеров» окончательно обложили. Попытка создать альянс со спикером Рады «слугой народа» Разумковым у Медведчука не задалась (тот уже отыскал себе нового покровителя, скандально известного воротилу Андрея Стрихарского), а вчерашний 9-часовой обыск и вынесение прокурорского «подозрения» уже не позволят ему келейно «порешать» все вопросы.

Медведчука и его порученца Тараса Козака буквально выталкивают прочь из страны. Козак, впрочем, уехал месяца полтора назад, во время эпопеи с закрытием и последующим отъёмом принадлежавших ему телеканалов. А вот Медведчук пока остаётся на Украине, и даже заявляет о решимости сопротивляться давлению до конца, вот только вынесенное прокуратурой «подозрение» делает его заложником ситуации – арестовать лидера оппозиции могут в любой момент. Для Зеленского выдавить Медведчука – принципиальный вопрос, ведь лидер ОПЗЖ – это как бы воплощённая «рука Москвы». В ОПЗЖ есть вполне гибкий Сергей Лёвочкин (тот самый, предавший своего хозяина, Виктора Януковича, и в сговоре с Дмитрием Фирташем оплативший майдан 2013-2014 годов, точнее – его пролог), удобный для «слуг народа» сговорчивый персонаж. Он-то, по мнению Зеленского и режиссёра нынешней постановки, главы офиса президента Андрея Ермака, и заступит на смену «сбежавшему» Медведчуку. Но этот сценарий пока ломает сам Медведчук, не спешащий сбегать. Вероятно, он ещё на что-то надеется (хотя оснований надеяться у него уже нет – Зеленский явно решил дожать ситуацию, и у него хватит сил).

По сути, у Медведчука есть только одна возможность остаться и на свободе, и в украинской политике – перейти от кисельного оппонирования в Раде к жёсткому уличному противостоянию с властью. Или даже возглавить бунт регионов против Киева. Тогда Зеленскому с Ермаком придётся дать заднюю – бодаться с доведённым до крайности опытным интриганом Медведчуком у них не хватит ни ума, ни денег, ни ресурсов. Впрочем, посадить его за «измену родине» они тоже вряд ли посмеют. Интрига же в том, насколько решительно станет действовать ОПЗЖ. Один её фланг (возглавляемый Вадимом Рабиновичем), во всяком случае, к бою готов. Но что касается соглашателя Лёвочкина и сырьевиков во главе с сервильным Юрием Бойко – бабушка надвое сказала. Те по привычке станут выжидать, а затем переметнутся к тому, за кем почувствуют большую силу. Посмотрим, сможет ли Медведчук (а главное – захочет ли) перейти от пустой болтовни к жёстким действиям.