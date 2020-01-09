Что ещё недоприватизировали в России: утверждён план приватизации до 2022 года • 101 • Аналитика

Правительство РФ уверенно продолжает курс на приватизацию предприятий, находящихся в федеральной собственности. Внешняя политика – это одно, а во внутренней отходить от заветов «молодых реформаторов» девяностых власти пока не собираются.



Кабинетом министров страны был утвержден специальный план по приватизации на 2020-2022 годы. За два ближайших года планируется передать в частную собственность 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. объектов другого имущества.







Путем приватизации, как признаются в правительстве, власти рассчитывают пополнить государственную казну. На протяжении 2 лет запланировано поступление в бюджет по 3,6 млрд рублей от продажи акций и долей участия коммерческим структурам. Таким образом, распродажу государственной собственности правительство все равно рассматривает как важный источник пополнения бюджета.



Посмотрим, какие именно предприятия и организации в этот раз будут подлежать приватизации. Во-первых, это «Алмазювелирэкспорт» - крупнейшая структура, занимающаяся экспортом драгоценных металлов и камней. В правительстве рассчитывают передать его полномочия в части экспорта иным организациям, после чего продать акции предприятия.



Также Российская Федерация собралась сократить доли участия в известном банке ВТБ – до 50% плюс 1 именная акция, а также в крупных предприятиях спиртовой и алкогольной промышленности – «Росспиртпроме» (до 75% плюс 1 акция) и Кизлярском коньячном заводе (до 50% плюс 1 акция).



Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в план приватизации войдет также аэропортовая структура, но РЖД и «Аэрофлот» пока приватизировать не будут. Также не вошли в этот план и «Россети». Это немного успокаивает, поскольку частные железные дороги в такой стране как Россия, при всех недостатках РЖД, были бы совсем уже перебором, прямо угрожающим единству и безопасности государства.



Известно, что на формировании масштабного приватизационного плана настаивал министр финансов Антон Силуанов. Поддержал план приватизации и главный либеральный экономист глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Таким образом, принятие плана приватизации предприятий на 2020-2022 годы стало определенной победой рыночно-либерального крыла в российском правительстве.



В Министерстве финансов РФ считают, что во многих предприятиях, за исключением военно-промышленного комплекса, доля федерального участия может быть сокращена минимум до 50%, а то и до 25% или вообще быть сведенной к нулю. Фактически такая позиция означает курс на полный перевод российской экономики на частные рельсы, что неизбежно отразится не только на экономической, но и на социальной и политической жизни общества.



Следует понимать, что Россия – огромная страна, с очень сложными географическими, климатическими условиями, да еще и находящаяся в далеко не лучших отношениях с Западом. В такой ситуации приватизация практически всей государственной собственности может повлечь за собой неизбежную угрозу национальной безопасности российского государства.



Что за инвесторы купят государственную собственность? В чьих интересах они будут ею управлять, помимо собственных корыстных? Ответы на эти вопросы дать пока сложно, но понятно, что государство, утрачивая контроль над многими предприятиями, пусть чуть богатеет в финансовом отношении, но слабеет в плане политическом.



Получается, что при внешнеполитическом курсе Владимира Путина, вызывающем одобрение миллионов россиян, в плане экономической политики власти страны сохраняют линию, начатую еще либералами «лихих девяностых».



На фоне ухудшения социального положения граждан – повышения пенсионного возраста, коммерциализации медицины и образования, снижения покупательной способности населения, продолжающаяся приватизация государственных предприятий заставляет задуматься о том, не играет ли правительство против собственного народа?



К сожалению, пополнять казну иными способами, кроме как продажа государственной собственности, природных ресурсов или повышение пенсионного возраста, власти не спешат. И это наводит на очень тревожные мысли о будущем российской экономики и эффективности экономического управления .



Правительство РФ уверенно продолжает курс на приватизацию предприятий, находящихся в федеральной собственности. Внешняя политика – это одно, а во внутренней отходить от заветов «молодых реформаторов» девяностых власти пока не собираются.Кабинетом министров страны был утвержден специальный план по приватизации на 2020-2022 годы. За два ближайших года планируется передать в частную собственность 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. объектов другого имущества.Путем приватизации, как признаются в правительстве, власти рассчитывают пополнить государственную казну. На протяжении 2 лет запланировано поступление в бюджет по 3,6 млрд рублей от продажи акций и долей участия коммерческим структурам. Таким образом, распродажу государственной собственности правительство все равно рассматривает как важный источник пополнения бюджета.Посмотрим, какие именно предприятия и организации в этот раз будут подлежать приватизации. Во-первых, это «Алмазювелирэкспорт» - крупнейшая структура, занимающаяся экспортом драгоценных металлов и камней. В правительстве рассчитывают передать его полномочия в части экспорта иным организациям, после чего продать акции предприятия.Также Российская Федерация собралась сократить доли участия в известном банке ВТБ – до 50% плюс 1 именная акция, а также в крупных предприятиях спиртовой и алкогольной промышленности – «Росспиртпроме» (до 75% плюс 1 акция) и Кизлярском коньячном заводе (до 50% плюс 1 акция).Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в план приватизации войдет также аэропортовая структура, но РЖД и «Аэрофлот» пока приватизировать не будут. Также не вошли в этот план и «Россети». Это немного успокаивает, поскольку частные железные дороги в такой стране как Россия, при всех недостатках РЖД, были бы совсем уже перебором, прямо угрожающим единству и безопасности государства.Известно, что на формировании масштабного приватизационного плана настаивал министр финансов Антон Силуанов. Поддержал план приватизации и главный либеральный экономист глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Таким образом, принятие плана приватизации предприятий на 2020-2022 годы стало определенной победой рыночно-либерального крыла в российском правительстве.В Министерстве финансов РФ считают, что во многих предприятиях, за исключением военно-промышленного комплекса, доля федерального участия может быть сокращена минимум до 50%, а то и до 25% или вообще быть сведенной к нулю. Фактически такая позиция означает курс на полный перевод российской экономики на частные рельсы, что неизбежно отразится не только на экономической, но и на социальной и политической жизни общества.Следует понимать, что Россия – огромная страна, с очень сложными географическими, климатическими условиями, да еще и находящаяся в далеко не лучших отношениях с Западом. В такой ситуации приватизация практически всей государственной собственности может повлечь за собой неизбежную угрозу национальной безопасности российского государства.Что за инвесторы купят государственную собственность? В чьих интересах они будут ею управлять, помимо собственных корыстных? Ответы на эти вопросы дать пока сложно, но понятно, что государство, утрачивая контроль над многими предприятиями, пусть чуть богатеет в финансовом отношении, но слабеет в плане политическом.Получается, что при внешнеполитическом курсе Владимира Путина, вызывающем одобрение миллионов россиян, в плане экономической политики власти страны сохраняют линию, начатую еще либералами «лихих девяностых».На фоне ухудшения социального положения граждан – повышения пенсионного возраста, коммерциализации медицины и образования, снижения покупательной способности населения, продолжающаяся приватизация государственных предприятий заставляет задуматься о том, не играет ли правительство против собственного народа?К сожалению, пополнять казну иными способами, кроме как продажа государственной собственности, природных ресурсов или повышение пенсионного возраста, власти не спешат. И это наводит на очень тревожные мысли о будущем российской экономики и эффективности экономического управления . Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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