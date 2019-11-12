Что думают в Молдове по поводу действий Майи Санду

ACUM погубит безудержное стремление к власти

По словам депутата блока ACUM Игоря Мунтяну, «внешние партнёры Молдовы» выставили условие – найти выход из политического тупика.

«В последние дни было получено множество сигналов поддержки правительства Майи Санду и правящей коалиции со стороны ЕС, США, Румынии, Германии, Польши. Все эти сигналы чётко говорят об одном – Молдова не должна вновь оказаться в политическом тупике, а политики имеют обязательство найти формулу для сотрудничества для обеспечения ускорения реформы юстиции. Нельзя тратить время как внешних партнёров, так и граждан на бессмысленные авантюры. Необходимо прийти к минимальному консенсусу, чтобы правительство смогло обеспечивать реальные результаты гражданам. Необходимо преодолеть возникшее препятствие»,

– написал депутат на странице «Платформы DA» в социальной сети Facebook.

Впрочем, адвокат, председатель «Центра инициатив и мониторинга органов государственной власти» Ион Дрон уверен, что в настоящее время «внешние партнёры» – иностранные послы – никак не в состоянии повлиять на ту ситуацию, которая сложилась в Молдове. Им остаётся только наблюдать за процессом.

«Они не могут повлиять на ситуацию и просто смотрят. Я беседовал с одним представителем европейской делегации, он сказал мне: «Мы не знаем, как вести себя с людьми, которые здесь нарушают закон». Не нужно никому сейчас опять нестабильности, никто этого не хочет. А наши политики, как дети, которым дали спички в руки. Почему мы вообще надеемся на иностранных послов – нам же в этом доме жить? Вы же не думаете, что утром немец или австриец встаёт с мыслью, как там молдаване»,

– высказал своё мнение Дрон в интервью радио Sputnik. Молдова.

Майя Санду заявила на брифинге, что правительство обязательно направит на экспертизу Венецианской комиссии изменённый по её инициативе закон о выдвижении кандидатов в генеральные прокуроры после того, как закон вступит в силу.

Григорий Петренко, председатель партии «Наш дом – Молдова», удивлён юридической безграмотности молдавского премьер-министра.

«Не знаю, кто их консультирует, но, как минимум, должны знать, что ещё с 2004 года существует принятый Парламентом Регламент «О порядке передачи проектов законов для экспертизы Совету Европы и порядке выполнения его рекомендаций». На экспертизу в Венецианскую комиссию передаются законопроекты, а не вступившие в силу законы. Кто и как их передаёт тоже прописано. Если бы эту рекомендацию изначально не проигнорировали, не нужно было бы сейчас про неё вспоминать и думать, как избежать отставки»,

– прокомментировал заявление Санду Григорий Петренко.

«Зачем была необходима такая спешка с утверждением поправок, если уже сейчас премьер готова отправить их на рассмотрение в Венецианскую Комиссию?», – удивляется советник председателя парламента, юрист Фадей Нагачевский. По его мнению, всё дело в том, что Майя Санду сама хочет отправить правительство в отставку, поскольку правительство это оказалось неработоспособным.

«Однако она понимает, что её положение будет непредсказуемым после того, как выход из коалиции с ПСРМ будет связан с нежеланием социалистов политического назначения генпрокурора со стороны PAS. Поэтому Санду либо старается жульничать, чтобы оправдаться перед общественным мнением, либо пытается манипулировать партнёрами по коалиции, чтобы добиться должности генпрокурора»,

– размышляет юрист из ПСРМ.

А вице-спикер Михай Попшой пугает молдаван тем, что в случае отставки правительства «Додон захватит генпрокуратуру, а потом и всё государство нашими руками». «Но мы не можем этого допустить. Имея всего 26 мандатов, мы пытались вернуть страну к нормальной жизни, но некоторые по-прежнему предпочитают коррупцию, монополию и изоляцию», – призывает Попшой.

По мнению экс-министра юстиции Молдовы Станислава Павловского, реформа юстиции не означает замену одного прокурора другим. «Замена одного прокурора другим не имеет ничего общего с реформой юстиции! Более того, это означает забалтывание темы и полную профанацию этой самой реформы! Реформа – это, прежде всего, глубочайшие структурные изменения правовой системы, с тем чтобы направить её функционирование на благо общества. И база для такого рода структурных изменений – это общественный консенсус и понимание необходимости таких изменений. Это целая философия, требующая глубоких познаний и опыта, не говоря уже о дипломатии и такте! То же, что мы наблюдаем сейчас, не может быть названо иначе как политика некомпетентности и безответственности!» – подчеркнул он.

Павловский напоминает, что правовая реформа подразумевает построение в стране правового государства. Начинать же правовую реформу с грубейшего нарушения Конституции – такое начало не принесёт ничего хорошего в будущем, уверен юрист.

Однако депутат от блока ACUM Раду Марианн уверен, что правительство всё делает совершенно верно, а неправы социалисты. «Список, предложенный премьер-министром Майей Санду на должность генерального прокурора, является единственным решением, которое гарантировало бы выдвижение неподкупных и отважных кандидатов на этот пост. Я знаю, что моё мнение разделяют и другие депутаты-социалисты, которые уважают Майю Санду именно за её беспристрастность. После стольких диверсий, совершённых Додоном, другого варианта, кроме принятия на себя ответственности за этот законопроект, не существует», – написал в социальной сети депутат.

А депутат-социалист Богдан Цырдя уверен – Майя Санду спровоцировала настоящий конфликт и причина тому – грядущие президентские выборы. Провал Нэстасе на выборах мэра Кишинёва заставил Санду задуматься о том, что она может проиграть президентские выборы. «А тут ещё и неудачи правительства: нет арестов, инвестиций, возврата украденных активов – аэропорта, миллиарда и т.д. Выросли тарифы на электроэнергию на 15%, цены на фрукты овощи. Появились протесты транспортников – нет «дозволов», за которыми нужно ехать в Россию, но Санду не хочется раздражать правых! А значит, будут финансовые потери», – написал Цырдя на своей странице в социальной сети.

Количество экономических проблем растёт день ото дня, виновато же в этих проблемах – правительство.

«Став премьером, Санду быстро поняла, что не справляется с ситуацией. Дальше будет хуже. Появилось разочарование. Всё больше людей стали понимать, что Санду – слабый премьер. Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России Вот она и пошла на открытый конфликт с ПСРМ, с президентом, провоцируя свою отставку. План прост – «я не премьер импотент, я жертва. Меня устранили за то, что я хотела дать людям «честного» генпрокурора! Такого же «честного», как и мои министры!»,

– уверен депутат.

По мнению Цырди, затем Санду обвинит Додона в том, что он «Плахотнюк-2», начнёт протесты, митинги, организует палаточные городки. Главная цель – президентские выборы в ноябре 2020 года.

Но социалист сомневается в её успехе на выборах. Однако уверен в том, что Майя Санду «своими амбициями поставила под удар правительство, реформы, собственных товарищей, будущее страны». И всё это – ради мечты о кресле президента.

Известно, что сегодня парламент решает судьбу правительства Санду и, соответственно, решается судьба правящей коалиции.