Дело, похоже, идёт к войне. «Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке», – заявил глава ДНР Денис Пушилин, поясняя факт повышения боеготовности ополченцев. А бывший глава Совбеза республики Александр Ходаковский высказался ещё более ёмко: «Украина обнаглела настолько, что воспринимает наши уступки, как слабость, и садится на голову, на фронте невиданное за последние годы обострение». Что же, Донбасс готовится к худшему сценарию, смирившись с тем, что война неизбежна?

Как поясняет Пушилин, ситуация на линии соприкосновения обострилась ещё 1 мая. Украина применила запрещённую договорённостями тяжёлую артиллерию, а международные наблюдатели, фиксируя это, ровным счётом ничего не сделали для обуздания агрессии Киева. И агрессия стала нарастать – безнаказанность поспособствовала. Последовали обстрелы Саханки, Александровки и посёлка Спартак, были погибшие гражданские и множество раненых, в том числе и пятеро подростков. Пушилин называет происходящее «провокацией», однако, отмечает, что у военных имеются подтверждения того, что такие провокации проводятся накануне большого наступления украинской армии по всей линии разграничения, а решение о наступлении на Донецк и Луганск было принято в Киеве ещё в апреле и согласовано с Владимиром Зеленским. Таким образом, не Донецк и Луганск начали обострение. А нынешние приготовления к контратаке – всего лишь ответ агрессору, и не более.

В свою очередь, Александр Ходаковский отмечает: в республиках недоумевают, «что ещё выкинет Украина». «Когда-то мы поставили раком Порошенко и заставили его подписать минские договорённости, теперь ставят раком нас. И это та самая Украина, которая дышит на ладан и вот-вот схлопнется?!» Недовольство в республиках вызвало и то, что Киев привлёк к переговорам в рамках трёхсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе лояльных майданщикам переселенцев: «Они умудрились привлечь в Минск наших беглецов, и заявить, что именно они должны вещать от имени Донбасса». В сложившейся ситуации у народных республик просто не остаётся иного пути, как достойно закончить эту войну, развязанную украинскими властями.

Так что на Донбассе готовы к войне. Интрига же в том, рискнёт ли Зеленский отдать приказ о наступлении? Или – такой приказ отдаст Саакашвили, приставленный к Зеленскому Западом? А что, ему не впервой.