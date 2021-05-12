Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже....
Главная / Политика

Что довело до истерики главу Минобороны Норвегии: Леонков показал всё - видео

12 мая 2021, 18:35  •  143 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков опубликовал телесюжет, который довёл до истерики министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена.
Телесюжет норвежкой телекомпании NRK с участием военного эксперта Алексея Леонкова довёл до истерики министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена. Telegram-канал "Мадуро - не дура" показал, что же так взбудоражило главу Минобороны Норвегии.
Сюжет был посвящён тому, что Норвегия разрешила атомным подлодкам США заходить в свои порты. Комментируя это событие, военный эксперт Алексей Леонков прямо сказал, что это сделало Норвегию целью для удара России номер один.
И Норвегия, хочет она этого или не хочет, но она соглашается быть первой жертвой, если вдруг возникнет так называемая Третья мировая война. Нужно ли это норвежцам?
- говорит Леонков в интервью NRK.
Эти слова вызвали крайне острую реакцию министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена. Он оперативно выступил с заявлением, что у России якобы нет причин так резко реагировать. Однако в итоге министр всё же признал, что действительно ставит свою страну под угрозу, но считает, что все риски того стоят.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
12 мая 2021, 09:25
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
12 мая 2021, 09:25
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
12 мая 2021, 13:05
Лицо журналистки всё выдало: Четыре ляпа Зеленского
12 мая 2021, 05:45
Стремление Лаврова к порядку породило новый мем
12 мая 2021, 02:05
Старый бомбардировщик США ударил ракетой, которой нет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
07 мая 2021, 14:50
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
11 мая 2021, 12:20
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
08 мая 2021, 18:20
Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.