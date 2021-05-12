Что довело до истерики главу Минобороны Норвегии: Леонков показал всё - видео

Военный эксперт Алексей Леонков опубликовал телесюжет, который довёл до истерики министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена.

Телесюжет норвежкой телекомпании NRK с участием военного эксперта Алексея Леонкова довёл до истерики министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена. Telegram-канал "Мадуро - не дура" показал, что же так взбудоражило главу Минобороны Норвегии.

Сюжет был посвящён тому, что Норвегия разрешила атомным подлодкам США заходить в свои порты. Комментируя это событие, военный эксперт Алексей Леонков прямо сказал, что это сделало Норвегию целью для удара России номер один.

И Норвегия, хочет она этого или не хочет, но она соглашается быть первой жертвой, если вдруг возникнет так называемая Третья мировая война. Нужно ли это норвежцам?

- говорит Леонков в интервью NRK.

Эти слова вызвали крайне острую реакцию министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена. Он оперативно выступил с заявлением, что у России якобы нет причин так резко реагировать. Однако в итоге министр всё же признал, что действительно ставит свою страну под угрозу, но считает, что все риски того стоят.