Что должна делать следующий министр финансов США Джанет Йеллен

Решение избранного президента США Джо Байдена назначить Джанет Йеллен следующим министром финансов является хорошей новостью для Америки и всего мира. Соединенные Штаты пережили четыре года под властью некомпетентного президента, не говоря уже о уважении к верховенству закона, принципам, лежащим в основе демократии и рыночной экономики, или даже элементарной человеческой порядочности.

Устранить ущерб, который был нанесен стране за время президентства Дональда Трампа, будет непросто, особенно с учетом пандемии Covid-19, которая существенно усугубляет проблемы Америки. К счастью, для решения сегодняшних экономических проблем Йеллен подходит как нельзя лучше.

Первым на повестке дня встанет восстановление после пандемии. Ждать «V-образного восстановления» уже не стоит, для него уже слишком поздно. Многие предприятия обанкротились, и многих ждет подобная судьба в ближайшие недели и месяцы; балансы домашних хозяйств и фирм опустошены. Что еще хуже, цифры в заголовках могут вводить в заблуждение относительно глубины кризиса.

Пандемия нанесла огромный ущерб тем, кто находится в нижней части пирамиды распределения доходов и богатства. Те, кто воспользовался политикой предотвращения выселений и лишений права выкупа закладных, тем не менее все глубже влезают в долги и вскоре могут поплатиться за это.

Текущие перспективы были бы намного лучше, если бы власти еще весной признали серьезность угрозы Covid-19, а не отрицали существование нового вируса. Программы поддержки, которые необходимо расширить, стали причиной масштабного экономического ущерба, которого можно было избежать, и теперь последствия придется ликвидировать.

К проблемам ресторанной и туристической индустрии сейчас привлечено много внимания, но это, вероятно, лишь верхушка айсберга. Также сильно пострадали образовательные учреждения, особенно колледжи и университеты. А государственные и местные органы власти, которые сильно ограничены законами о сбалансированности бюджета, теперь сталкиваются с резким падением доходов. Без федеральной помощи им придется серьезно сократить занятость и государственные программы, что ослабит экономику в целом.

США отчаянно нуждаются в крупных программах помощи, нацеленных именно на наиболее уязвимые домохозяйства и секторы. Возникающий в результате увеличения расходов долг не следует рассматривать как препятствие.

Более того, многие из необходимых программ восстановления могут быть разработаны для достижения нескольких целей, переведя экономику на более устойчивую основу. Многое будет зависеть от Конгресса, но экономические аргументы в пользу предоставления большей поддержки очевидны, и Йеллен хорошо подготовлена, чтобы ее сформулировать.

Многое будет зависеть и от восстановления мировой экономики. Здесь у новой администрации больше пространства для маневра. Уже сейчас существует мощная глобальная поддержка массивного выпуска специальных прав заимствования на сумму 500 миллиардов долларов, наднациональной валюты, находящейся под контролем Международного валютного фонда, что будет иметь большое значение для поддержки многих стран, испытывающих трудности. Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди заблокировали этот вариант. Теперь он должен быть во главе повестки дня.

Более того, поскольку многие страны вскоре окажутся не в состоянии обслуживать свои долги, быстрая и глубокая реструктуризация будет очень кстати. Чтобы запустить этот процесс, администрация Байдена должна четко заявить, что в собственных национальных интересах Америки поддерживать основной принцип суверенного иммунитета, одобренный подавляющим большинством государств-членов Организации Объединенных Наций в 2015 году. Реструктуризация долга необходима для глобального восстановления, и это гуманитарная задача. Если когда-нибудь и должен применяться принцип форс-мажора, так это сейчас.

Но возвращение к нормальной жизни не должно означать возвращение к неолиберализму. Что касается торговли и многих других аспектов экономической основы XXI века, то политические программы необходимо пересмотреть и реформировать. Неясно, как далеко Байден готов пойти по этому пути. Но можно не сомневаться, что новая администрация не примет логику нулевой суммы, лежащую в основе подхода Трампа.

Обеспечение глобальной стабильности потребует глубокого сотрудничества в борьбе с изменением климата, пандемиями и многими другими угрозами. Задача будет заключаться в том, чтобы найти способы сделать это, сохраняя при этом полную и искреннюю приверженность нашим ценностям. Хотя Трамп серьезно подорвал международный политический и экономический порядок, он начал рушиться задолго до его избрания.

В конце концов финансовый кризис 2008 года дискредитировал неолиберализм с его верой в неограниченное дерегулирование; и последующий кризис евро продемонстрировал, что меры жесткой экономии в таких условиях не работают. Пандемия забила последний гвоздь в гроб неолиберализма, наглядно продемонстрировав, что экономике не хватает стабильности, а государство не способно эффективно реагировать на кризис.

Йеллен может помочь создать основу для лучшего постпандемического мира. Чтобы добиться успеха, идеология, которая служит немногим за счет многих, должна уступить место идеологии, основанной на демократических ценностях и общем процветании.