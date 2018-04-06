Что для Турции важнее: пушки или доллары? • 110 • Аналитика



Второй страной, интересующей нас в качестве возможного претендента на условную ближневосточную корону, является Турция. Но сразу оговоримся: потенциально она — на первом месте. Только вот реализовать этот потенциал будет чрезвычайно трудно!









Формально у Турции уже на данный момент есть многое из того, что должно превратить её в региональную сверхдержаву. Это и уникальное расположение, дающее возможность контролировать энергетический и морской транзит, и довольно большая численность населения (80 миллионов человек), и относительно развитая промышленность, и мощные вооруженные силы, уступающие в ближневосточном регионе только Израилю. Но есть и значительные проблемы, способные, при плохом развитии событий свести на нет все имеющиеся преимущества.



Из восьмидесяти миллионов населения примерно четверть составляют курды. Цифры разнятся, и разброс довольно велик – от официальной оценки в 18 миллионов до неофициальной в 25 миллионов. Причем доверять официальной статистике довольно сложно, поскольку в Турции давно взят курс на постепенную ассимиляцию курдского населения.



Курды составляют большинство в нескольких провинциях востока и юго-востока страны. И это вкупе со стремлением курдов создать независимое государство делает Турцию весьма уязвимой к попыткам дестабилизации извне, которые могут предпринять её явные и тайные доброжелатели. Строго говоря, Турция сидит на пороховой бочке, и ей приходится прикладывать довольно значительные усилия для того, чтобы её не подожгли.



Говоря о возможных амбициях Турции, мы не можем обойти вопрос её нынешнего позиционирования. Ведь ещё сравнительно недавно Турцию можно было уверенно назвать евроориентированной страной, 75% населения которой поддерживали курс Анкары на вступление в ЕС. Сейчас, по некоторым оценкам, доля евроориентированного населения Турции сократилась до 20%, и очень похоже, что вопрос о членстве Турции в ЕС уже не очень актуален и для самих турок.



Вероятно, именно нежелание европейской бюрократии положительно решить вопрос о членстве Турции в ЕС и заставило Анкару пересмотреть свои позиции в мире. Шутка ли, заявка Турции на вступление в ЕС лежит без движения с 1987-го года, за это время в организацию было принято более десяти новых членов из Восточной Европы, а Анкаре, как какому-нибудь Киеву, предложено довольствоваться «ассоциацией». Это крайне болезненный удар по самолюбию турок, и не удивительно, что эта страна начала довольно внимательно оглядываться в поисках новых политико-экономических ниш и союзов.



Помимо этого, в последние годы Турция получила ещё дне крайне болезненные пощечины, причем от государства, которое долгое время было ключевым союзником Турции. Да, речь именно о США.



Первая пощечина – история с заговором турецких военных и неудавшимся путчем. Ни для кого не секрет, что эта акция, направленная персонально против президента Турции Эрдогана, координировалась и управлялась из США. Турецкий лидер прекрасно понимает, чем заговор закончился бы для него лично и для членов его семьи, будь заговорщики чуть-чуть удачливее. Помнит он и о том, что Фетхуллах Гюлен, считающийся неформальным лидером заговорщиков, живет в США и отлично себя чувствует под защитой американских властей.



Второй пощечиной стало военное сотрудничество американцев с курдами во время сирийского кризиса, продолжающееся, вопреки недовольству Анкары, и по сей день. Этот момент вызывает у турок ярость, которая только разгорается из-за периодически появляющихся намеков на курдскую автономию в составе Сирии, у самой турецкой границы. Это неприемлемо для Анкары и само по себе, и в контексте слабого контроля над автономией со стороны официального Дамаска, что вполне просчитывается хотя бы по опыту курдской автономии в северном Ираке. Мемориальная ненависть. Окунёмся вместе!



Хорошо вооруженные, имеющие боевой опыт и готовые к обороне сирийские курды, которые могут стать своеобразным «центром кристаллизации» единого курдского государства – очень плохая перспектива для Турции. И военная операция, проводимая турецкой армией на севере Сирии, всего лишь попытка Турции играть на опережение в рамках того понимания своих национальных интересов, которое сейчас созрело у турецкого руководства.



Следует ли удивляться тому, что Турция довольно уверенно дрейфует подальше от любых проявлений «европейской солидарности»?



Однако с этим дрейфом до сих пор не все ясно. Пантюркистские мечты турков заставляют их влажным взглядом смотреть на тюркоязычное наследие Советского Союза. Азербайджан, ощущающий себя «почти Турцией», выглядит довольно лакомой целью для турецкой гуманитарной и политической экспансии. А там, чего доброго, удастся перебросить мостик через Каспий. Во всяком случае, разговоры о трубопроводном «мостике» ведутся уже довольно давно, а если с ним выгорит, то постепенно через эту «трубочку» можно будет втянуть и всю Среднюю Азию.



Это, повторюсь, мечты. Но мечты довольно популярные. И они имеют некоторое значение для нашего исследования, поскольку до сих пор дезориентируют Анкару и не позволяют ей должным образом сосредоточиться на ближневосточной проблематике.



И все-таки было бы слишком наивным думать, что Турция будет предаваться своей пантюркистской летаргии вечно. Мечты мечтами, но «поход в Европу» наверняка многому научил турецкие элиты. И очень скоро там поймут вполне очевидные вещи: например то, что на Среднюю Азию много желающих, а сколько-нибудь успешная экспансия в этот геополитический рай возможна либо через Россию, либо через Иран. Пока такие амбиции Турции не под силу, и слишком долго предаваться мечтам означает для Анкары остаться с утешительным призом в виде Азербайджана, в лучшем случае.



И когда в Турции это осознают, вектор её внешнеполитической активности наверняка сместится чуть южнее. Киев не оставил Москве выбора. Консенсус на грани фантастики



Надо отметить, кстати, предельную прагматичность нынешнего турецкого руководства. Оно не спешит бить посуду из европейских сервантов, не отказывается от сотрудничества в рамках НАТО и, судя по всему, намеренно получить «на посошок» ещё немало полезных вещиц.



Одним из ожидаемых Турцией бонусов является контракт с американцами на поставку более ста истребителей-бомбардировщиков F-35. И надо признать, что появление у турецких ВВС этих самолетов способно здорово усилить военный потенциал.



При всей критике, которая вылилась на американцев в связи с реализацией проекта создания F-35, нужно признать, что самолет, способный обстрелять противника до того, как тот вообще успеет что-то сообразить, является весьма грозной силой, способной изменить расклад в любом военном противостоянии. Вероятно, этой угрозе смогут противостоять государства вроде России, имеющие весь комплекс средств воздушной борьбы, в том числе (в перспективе) и собственные стелс-истребители, и самолеты ДРЛО, мощные наземные ЗРК большой дальности и т.д. Но вот для государств вроде Ирана это уже почти ультимативная угроза. А значит, и без того сильные стартовые позиции Турции ещё более усилятся.



Надо отметить, что реализация данного контракта находится под угрозой срыва. Причиной тому как сами осложнившиеся американо-турецкие отношения, так, вероятно, и давление израильского лобби, обеспокоенного потенциально очень серьёзным усилением своего, потенциально, главного военного конкурента в регионе.



Особенно же серьёзно выглядит усиление Турции, если мы добавим к F-35 недавний контракт на поставку Анкаре российских дальнобойных ЗРК С-400. Это и само по себе должно серьёзно усилить Турцию. А в свете обсуждаемой (и достаточно вероятной) продажи Турции технологий производства С-400, мы можем говорить и о появлении там, в перспективе, собственных современных баллистических ракет оперативного радиуса. Что, опять-таки, вряд ли сильно понравится Израилю и другим ближневосточным государствам. Химия у них не той системы. Великоскрипалия идёт ко дну



Помимо этого, нужно отметить такие достижения турок в военной сфере, как сборка на своей территории истребителей F-16, создание танка собственной разработки «Altay», разработка беспилотных летательных аппаратов. Понятно, что в случае разрыва с США собирать F-16 станет не из чего, но очевидно, что на имеющихся мощностях можно будет развернуть лицензионное производство хоть российских, хоть китайских истребителей.



Именно военное развитие Турции позволяет нам заявлять, что возможные амбиции этого государства подкреплены самым наилучшим образом. Регион, как мы уже не раз могли убедиться, весьма горяч, и без мощной армии в ближневосточные разборки лучше не соваться.



Добавьте к этому и выгодное расположение Турции, которая имеет все шансы стать в перспективе крупнейшим мировым трубопроводным хабом, обеспечивая транзит по своей территории углеводородов из Персидского залива в Европу. А ведь там ещё транзит российского газа и каспийской нефти, что тоже не стоит сбрасывать со счетов как важный фактор будущего экономического развития.



Ну и, наконец, религиозный фактор. 80% населения Турции – мусульмане-сунниты. То есть они принадлежат к той же ветви ислама, что и большинство арабов Персидского залива, в том числе саудовских. И в случае необходимости возможный военно-политический союз Турции и Саудовской Аравии не будет омрачен межконфессиональными трениями.



А уж кто в этом союзе окажется главным, покажет только время. Хотя предполагать, что окажется важнее, пушки или доллары, можно уже сейчас. Тем более что у турок тоже долларов хватает!



Продолжение следует… Статья является продолжением аналитического цикла «Ближневосточный клубок». Первую часть, посвященную Израилю, вы можете найти на «ВО» здесь.Второй страной, интересующей нас в качестве возможного претендента на условную ближневосточную корону, является Турция. Но сразу оговоримся: потенциально она — на первом месте. Только вот реализовать этот потенциал будет чрезвычайно трудно!Формально у Турции уже на данный момент есть многое из того, что должно превратить её в региональную сверхдержаву. Это и уникальное расположение, дающее возможность контролировать энергетический и морской транзит, и довольно большая численность населения (80 миллионов человек), и относительно развитая промышленность, и мощные вооруженные силы, уступающие в ближневосточном регионе только Израилю. Но есть и значительные проблемы, способные, при плохом развитии событий свести на нет все имеющиеся преимущества.Из восьмидесяти миллионов населения примерно четверть составляют курды. Цифры разнятся, и разброс довольно велик – от официальной оценки в 18 миллионов до неофициальной в 25 миллионов. Причем доверять официальной статистике довольно сложно, поскольку в Турции давно взят курс на постепенную ассимиляцию курдского населения.Курды составляют большинство в нескольких провинциях востока и юго-востока страны. И это вкупе со стремлением курдов создать независимое государство делает Турцию весьма уязвимой к попыткам дестабилизации извне, которые могут предпринять её явные и тайные доброжелатели. Строго говоря, Турция сидит на пороховой бочке, и ей приходится прикладывать довольно значительные усилия для того, чтобы её не подожгли.Говоря о возможных амбициях Турции, мы не можем обойти вопрос её нынешнего позиционирования. Ведь ещё сравнительно недавно Турцию можно было уверенно назвать евроориентированной страной, 75% населения которой поддерживали курс Анкары на вступление в ЕС. Сейчас, по некоторым оценкам, доля евроориентированного населения Турции сократилась до 20%, и очень похоже, что вопрос о членстве Турции в ЕС уже не очень актуален и для самих турок.Вероятно, именно нежелание европейской бюрократии положительно решить вопрос о членстве Турции в ЕС и заставило Анкару пересмотреть свои позиции в мире. Шутка ли, заявка Турции на вступление в ЕС лежит без движения с 1987-го года, за это время в организацию было принято более десяти новых членов из Восточной Европы, а Анкаре, как какому-нибудь Киеву, предложено довольствоваться «ассоциацией». Это крайне болезненный удар по самолюбию турок, и не удивительно, что эта страна начала довольно внимательно оглядываться в поисках новых политико-экономических ниш и союзов.Помимо этого, в последние годы Турция получила ещё дне крайне болезненные пощечины, причем от государства, которое долгое время было ключевым союзником Турции. Да, речь именно о США.Первая пощечина – история с заговором турецких военных и неудавшимся путчем. Ни для кого не секрет, что эта акция, направленная персонально против президента Турции Эрдогана, координировалась и управлялась из США. Турецкий лидер прекрасно понимает, чем заговор закончился бы для него лично и для членов его семьи, будь заговорщики чуть-чуть удачливее. Помнит он и о том, что Фетхуллах Гюлен, считающийся неформальным лидером заговорщиков, живет в США и отлично себя чувствует под защитой американских властей.Второй пощечиной стало военное сотрудничество американцев с курдами во время сирийского кризиса, продолжающееся, вопреки недовольству Анкары, и по сей день. Этот момент вызывает у турок ярость, которая только разгорается из-за периодически появляющихся намеков на курдскую автономию в составе Сирии, у самой турецкой границы. Это неприемлемо для Анкары и само по себе, и в контексте слабого контроля над автономией со стороны официального Дамаска, что вполне просчитывается хотя бы по опыту курдской автономии в северном Ираке.Хорошо вооруженные, имеющие боевой опыт и готовые к обороне сирийские курды, которые могут стать своеобразным «центром кристаллизации» единого курдского государства – очень плохая перспектива для Турции. И военная операция, проводимая турецкой армией на севере Сирии, всего лишь попытка Турции играть на опережение в рамках того понимания своих национальных интересов, которое сейчас созрело у турецкого руководства.Следует ли удивляться тому, что Турция довольно уверенно дрейфует подальше от любых проявлений «европейской солидарности»?Однако с этим дрейфом до сих пор не все ясно. Пантюркистские мечты турков заставляют их влажным взглядом смотреть на тюркоязычное наследие Советского Союза. Азербайджан, ощущающий себя «почти Турцией», выглядит довольно лакомой целью для турецкой гуманитарной и политической экспансии. А там, чего доброго, удастся перебросить мостик через Каспий. Во всяком случае, разговоры о трубопроводном «мостике» ведутся уже довольно давно, а если с ним выгорит, то постепенно через эту «трубочку» можно будет втянуть и всю Среднюю Азию.Это, повторюсь, мечты. Но мечты довольно популярные. И они имеют некоторое значение для нашего исследования, поскольку до сих пор дезориентируют Анкару и не позволяют ей должным образом сосредоточиться на ближневосточной проблематике.И все-таки было бы слишком наивным думать, что Турция будет предаваться своей пантюркистской летаргии вечно. Мечты мечтами, но «поход в Европу» наверняка многому научил турецкие элиты. И очень скоро там поймут вполне очевидные вещи: например то, что на Среднюю Азию много желающих, а сколько-нибудь успешная экспансия в этот геополитический рай возможна либо через Россию, либо через Иран. Пока такие амбиции Турции не под силу, и слишком долго предаваться мечтам означает для Анкары остаться с утешительным призом в виде Азербайджана, в лучшем случае.И когда в Турции это осознают, вектор её внешнеполитической активности наверняка сместится чуть южнее.Надо отметить, кстати, предельную прагматичность нынешнего турецкого руководства. Оно не спешит бить посуду из европейских сервантов, не отказывается от сотрудничества в рамках НАТО и, судя по всему, намеренно получить «на посошок» ещё немало полезных вещиц.Одним из ожидаемых Турцией бонусов является контракт с американцами на поставку более ста истребителей-бомбардировщиков F-35. И надо признать, что появление у турецких ВВС этих самолетов способно здорово усилить военный потенциал.При всей критике, которая вылилась на американцев в связи с реализацией проекта создания F-35, нужно признать, что самолет, способный обстрелять противника до того, как тот вообще успеет что-то сообразить, является весьма грозной силой, способной изменить расклад в любом военном противостоянии. Вероятно, этой угрозе смогут противостоять государства вроде России, имеющие весь комплекс средств воздушной борьбы, в том числе (в перспективе) и собственные стелс-истребители, и самолеты ДРЛО, мощные наземные ЗРК большой дальности и т.д. Но вот для государств вроде Ирана это уже почти ультимативная угроза. А значит, и без того сильные стартовые позиции Турции ещё более усилятся.Надо отметить, что реализация данного контракта находится под угрозой срыва. Причиной тому как сами осложнившиеся американо-турецкие отношения, так, вероятно, и давление израильского лобби, обеспокоенного потенциально очень серьёзным усилением своего, потенциально, главного военного конкурента в регионе.Особенно же серьёзно выглядит усиление Турции, если мы добавим к F-35 недавний контракт на поставку Анкаре российских дальнобойных ЗРК С-400. Это и само по себе должно серьёзно усилить Турцию. А в свете обсуждаемой (и достаточно вероятной) продажи Турции технологий производства С-400, мы можем говорить и о появлении там, в перспективе, собственных современных баллистических ракет оперативного радиуса. Что, опять-таки, вряд ли сильно понравится Израилю и другим ближневосточным государствам.Помимо этого, нужно отметить такие достижения турок в военной сфере, как сборка на своей территории истребителей F-16, создание танка собственной разработки «Altay», разработка беспилотных летательных аппаратов. Понятно, что в случае разрыва с США собирать F-16 станет не из чего, но очевидно, что на имеющихся мощностях можно будет развернуть лицензионное производство хоть российских, хоть китайских истребителей.Именно военное развитие Турции позволяет нам заявлять, что возможные амбиции этого государства подкреплены самым наилучшим образом. Регион, как мы уже не раз могли убедиться, весьма горяч, и без мощной армии в ближневосточные разборки лучше не соваться.Добавьте к этому и выгодное расположение Турции, которая имеет все шансы стать в перспективе крупнейшим мировым трубопроводным хабом, обеспечивая транзит по своей территории углеводородов из Персидского залива в Европу. А ведь там ещё транзит российского газа и каспийской нефти, что тоже не стоит сбрасывать со счетов как важный фактор будущего экономического развития.Ну и, наконец, религиозный фактор. 80% населения Турции – мусульмане-сунниты. То есть они принадлежат к той же ветви ислама, что и большинство арабов Персидского залива, в том числе саудовских. И в случае необходимости возможный военно-политический союз Турции и Саудовской Аравии не будет омрачен межконфессиональными трениями.А уж кто в этом союзе окажется главным, покажет только время. Хотя предполагать, что окажется важнее, пушки или доллары, можно уже сейчас. Тем более что у турок тоже долларов хватает!Продолжение следует… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 110 Источник Похожие новости Мир перед угрозой «джихад-туризма» Карабах: мина, заложенная под «сирийское трио» Что для Турции важнее: пушки или доллары?

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