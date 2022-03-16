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Что для Херсонской области означает освобождение? Депутат сказал прямо: "Это только начало"
16 марта 2022, 11:25 • 136 • Политика
Что для Херсонской области означает освобождение от нацистской оккупации? Глава крымского парламента Владимир Константинов сказал прямо: "Это только начало".
В интервью, данном "РИА Новости", парламентарий сообщил о возобновлении отношений между полуостровом и Херсонской областью.
"Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит", - отметил Константинов.
По словам депутата, по мере того как фронт будет отдаляться от области, отношения неизбежно будут только крепнуть и налаживаться. При этом он уточнил, что речь идёт не только об экономических отношениях.
"Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь, но это только начало нашего участия в процессе денацификации этой территории", - сказал он, добавив, что Крым принимает участие в денацификации остальных территорий Украины в том числе.
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