Что для Херсонской области означает освобождение от нацистской оккупации? Глава крымского парламента Владимир Константинов сказал прямо: "Это только начало".

В интервью, данном "РИА Новости", парламентарий сообщил о возобновлении отношений между полуостровом и Херсонской областью.

"Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит", - отметил Константинов.

По словам депутата, по мере того как фронт будет отдаляться от области, отношения неизбежно будут только крепнуть и налаживаться. При этом он уточнил, что речь идёт не только об экономических отношениях.

"Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь, но это только начало нашего участия в процессе денацификации этой территории", - сказал он, добавив, что Крым принимает участие в денацификации остальных территорий Украины в том числе.