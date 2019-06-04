Что день грядущий нам готовит, или Призрачные перспективы нашего кино • 28 • Аналитика Кинозал. В колонке "Кинозал" я чаще всего громлю признанных и непризнанных гениев, тем более что поводов для этого эти самые «гении» дают с поразительной, я бы сказал, мазохистской систематичностью. Увы, часто кинодеятели, особенно доморощенные и пригретые у госбюджета, заставляют зрителя не только схватиться за голову, но и за сердце. Ведь выбор одиозных тем – это пока единственное, что привлекает хоть какое-то внимание зрителя к этому унылому Home video под названием российский кинематограф.









Поэтому, вопреки выбранному формату, попытаемся сыграть на опережение. Так сказать, заранее предугадать, сколько раз походы за попкорном будут соседствовать с визитами в аптеку или ближайший алкомаркет.



Донбасс. Окраина

Первая громкая премьера нас ожидает уже 12 июня. Картина, тонко, как таракан, играющая со зрителем своим названием, «Донбасс. Окраина» снята Ренатом Давлетьяровым, который за всю свою карьеру режиссёра выпустил шесть фильмов, и только один из них выбрался из красно-серой зоны рейтинга.





Донбасс. Окраина



Естественно, главным персонажем выступает… украинский солдат. Молодой парень мечется по окраинам Донецка в поисках убежища от обстрела и наконец попадает в подвал жилого дома, в котором собрались и другие участники событий с разных противоборствующих сторон. Учитывая специфическое восприятие реального мира нашей рафинированной богемой, больших надежд на эту картину возлагать не стоит. В лучшем случае нас ожидает безмускульный фильм, в котором авторы, словно цирковые акробаты, будут стараться усидеть на двух стульях и никого не обидеть, чтобы оставить пространство для манёвра, когда украинские дельцы откроют окно для эстрадно-актёрского чёса.



В Кейптаунском порту

Едва невралгия отпустила зрителя, как уже 22 августа в прокат выходит картина «В кейптаунском порту» Александра Велединского, режиссёра фильма «Географ глобус пропил» и сценариста «Бригады». Согласно аннотации, речь пойдёт о трёх вооружённых до зубов мужчин, встретившихся на Дальнем Востоке в 1945-м году и устроивших знатную перестрелку. В следующий раз ребятки пересекутся спустя 50 лет, будучи уверенными, что поубивали друг друга ещё летом 45-го. Почему в 45-м? Кто эти ребята? Если вспомнить картины Велединского, то надо заметить: люмпенская тема дворовой шпаны может быть развита в любом направлении – от солженицынских баек про ГУЛАГ до лютого трэша в стиле «Штрафбата».



Последнее испытание

29 августа в прокат выйдет «Последнее испытание» Алексея Петрухина. Сюжет – калька с трагических событий в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002-го года. Тот факт, что наши доморощенные кинодельцы для завоевания внимания зрителей не стесняются брать за основу сюжета трагические знаковые события реальности, совершенно не заботясь о моральной стороне вопроса, уже давно не секрет. Но выбор трагедии на Дубровке – просто необъятная территория для раскрученных СМИ мифов. Стоит только вспомнить, какие только зубодробительные теории не строили наши оппозиционные журналисты и общественные деятели.







Фигура режиссёра также не внушает оптимизма. За всю карьеру Петрухин снял только четыре картины, имевшие настолько одиозный успех, что только картина «Училка» добилась хотя бы возможности быть оцененной в шкале рейтингов, остальные даже не имеют оценок.



Герой

Не пройдёт и месяца, как экраны заполнит картина «Герой» Карена Оганесяна, которая выйдет 26 сентября. Этот фильм очередные достаточно нелепые фантазии столичной богемы на тему работы силовых структур. Уже от аннотации веет лютым трэшем. Главный герой — некий Андрей, который под руководством собственного отца 15 лет назад закончил «секретную» школу, в которой подростков готовили в качестве агентов Службы внешней разведки. После закрытия проекта наш «герой» плюнул на Родину и остался в Европе.







Герой



Но вдруг с ним на связь выходит папаня, которого считали мёртвым. Батя убеждает сыночка, что его хотят убить, и, как истинный профессионал, папа понятия не имеет, кто хочет отправить Андрея к праотцам. Андрей выходит на Машу, с которой учился в спецшколе. И вот эта парочка, плоская как забор пародия на союз Мэтта Дэймона и Франки Потенте из «Идентификации Борна» (рекомендую к просмотру), начинает свои приключения в криво сочинённой шпионской игре.





Герой



Словно мало было самого зубодробительного сюжета, так на главные роли подобрали просто «команду мечты». Андрея сыграет вечно смазливый Александр Петров, который, как бы ни пыжился брутальностью, никогда не перестанет быть «полицейским с Рублёвки». Роль Маши же досталась Светлане Ходченковой, которую по уровню таланта от Елизаветы Боярской отличает только фамилия.



Союз Спасения

Выходим на финишную прямую. 29 декабря в прокат выйдет «Союз Спасения» Андрея Кравчука. Речь, конечно, пойдёт о тайном политическом обществе начала 19 века, которое считается предтечей декабристов. Тут сразу – сливай воду. Не секрет, что наш кинематограф разобрал институт исторических военных консультантов на запчасти и спустил его в унитаз, предпочитая пилить бюджет исключительно среди своих. Именно поэтому, изображая 70-е годы прошлого века, режиссёры устраивают феерию кумачовой драпировки, а при демонстрации 30-х нас ожидает парад диссидентских россказней. В итоге 19 век, столь отличный от нашего и ментально, и визуально, скорее всего, будет исторически утилизирован фантазиями авторов.







Кроме того, за процесс утилизации взялись «видные» деятели нашего кинематографа. Режиссёром выступил Андрей Кравчук, снявший такие исторически «шедевры», как «Викинг» и «Адмирал», которые без рвотного пакетика смотреть невозможно. А вот издеваться над сценарием было поручено Никите Высоцкому, который за всю предыдущую жизнь написал только один сценарий: «Высоцкий. Спасибо, что живой», и Олегу Маловичко, своим талантом подарившему нам целый марафон низкопробного кино: «Троцкий», «Притяжение», «Ночные стражи» и несколько частей нескончаемых «Ёлок».



Вторжение

Не успеет зритель прийти в себя, как на Новый год Фёдор Бондарчук презентует сиквел своего провального «Притяжения» (картина о противостоянии пришельцев, военных, местной шпаны и инфантильной девочки-подростка, обуреваемой половыми инстинктами) – «Вторжение». Сценарий для очередного шедевра создавали те же умельцы, которые писали основу и для картины 2017-го года, поэтому девочка Юля, бегавшая за инопланетянином в первой части, вдруг получает необыкновенные способности. Почему и как, не важно. Юлю сажают в сверхсекретную лабораторию Минобороны, где она «ведьмачит» напропалую. Как сказано в аннотации, Юля «несёт угрозу вселенского масштаба».





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Последнее словосочетание повергло автора в хохот. В самом деле, если вспомнить совершенно пустой и бессмысленный взгляд Юли в исполнении Ирины Старшенбаум, то Вселенной грозит умереть либо от хохота, либо от когнитивного диссонанса. На Украине не осталось русских?



Красный призрак

Но феерией года может стать «Красный призрак». Чтобы полнее передать провальный потенциал этой картины, автор считает необходимым полностью дословно привести анонс:



«30 декабря 1941 года. Выходя из окружения в районе поселка Вязьма («Вяземский котел»), небольшой отряд советских солдат вступает в неравный бой с особым подразделением Вермахта. Каждый красноармеец готов пожертвовать своей жизнью ради защиты Родины. И был среди них получеловек-полупризрак, который внушал фашистам смертельный, животный страх… Его почти никто не видел, зато всегда очень заметны горы трупов, которые он оставляет после себя… В древней Греции его имя, вероятнее всего, было бы Арес, но в годы Великой Отечественной войны все знали его как «Красный призрак». О нем слагались легенды по обе стороны баррикад…»







Командовать парадом взялся Андрей Богатырёв, снимавший банальный ситком «Саша Таня». Сценаристы тоже подобрались на славу: Вячеслав Шихалеев, который вообще никогда не брался за перо, Павел Абраменков, также трудившийся только как актёр, и сам Андрей Богатырёв. И, конечно, все потуги этих авторов, как говорится, «при поддержке Министерства культуры РФ».



Конечно, хотелось бы надеяться, что в кои-то веке мы получим достойную картину, но год от года отечественный кинематограф нам подсовывает одни и те же грабли, на которых уже синяки пошли, не считая зрительского лба. Так что, если читатель решится посетить одну из премьер, следует заранее запастись ретроспективой советских картин, чтобы «заесть» тот тухловатый привкус нелепости, который несётся с экранов. В колонке "Кинозал" я чаще всего громлю признанных и непризнанных гениев, тем более что поводов для этого эти самые «гении» дают с поразительной, я бы сказал, мазохистской систематичностью. Увы, часто кинодеятели, особенно доморощенные и пригретые у госбюджета, заставляют зрителя не только схватиться за голову, но и за сердце. Ведь выбор одиозных тем – это пока единственное, что привлекает хоть какое-то внимание зрителя к этому унылому Home video под названием российский кинематограф.Поэтому, вопреки выбранному формату, попытаемся сыграть на опережение. Так сказать, заранее предугадать, сколько раз походы за попкорном будут соседствовать с визитами в аптеку или ближайший алкомаркет.Первая громкая премьера нас ожидает уже 12 июня. Картина, тонко, как таракан, играющая со зрителем своим названием, «Донбасс. Окраина» снята Ренатом Давлетьяровым, который за всю свою карьеру режиссёра выпустил шесть фильмов, и только один из них выбрался из красно-серой зоны рейтинга.Естественно, главным персонажем выступает… украинский солдат. Молодой парень мечется по окраинам Донецка в поисках убежища от обстрела и наконец попадает в подвал жилого дома, в котором собрались и другие участники событий с разных противоборствующих сторон. Учитывая специфическое восприятие реального мира нашей рафинированной богемой, больших надежд на эту картину возлагать не стоит. В лучшем случае нас ожидает безмускульный фильм, в котором авторы, словно цирковые акробаты, будут стараться усидеть на двух стульях и никого не обидеть, чтобы оставить пространство для манёвра, когда украинские дельцы откроют окно для эстрадно-актёрского чёса.Едва невралгия отпустила зрителя, как уже 22 августа в прокат выходит картина «В кейптаунском порту» Александра Велединского, режиссёра фильма «Географ глобус пропил» и сценариста «Бригады». Согласно аннотации, речь пойдёт о трёх вооружённых до зубов мужчин, встретившихся на Дальнем Востоке в 1945-м году и устроивших знатную перестрелку. В следующий раз ребятки пересекутся спустя 50 лет, будучи уверенными, что поубивали друг друга ещё летом 45-го. Почему в 45-м? Кто эти ребята? Если вспомнить картины Велединского, то надо заметить: люмпенская тема дворовой шпаны может быть развита в любом направлении – от солженицынских баек про ГУЛАГ до лютого трэша в стиле «Штрафбата».29 августа в прокат выйдет «Последнее испытание» Алексея Петрухина. Сюжет – калька с трагических событий в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002-го года. Тот факт, что наши доморощенные кинодельцы для завоевания внимания зрителей не стесняются брать за основу сюжета трагические знаковые события реальности, совершенно не заботясь о моральной стороне вопроса, уже давно не секрет. Но выбор трагедии на Дубровке – просто необъятная территория для раскрученных СМИ мифов. Стоит только вспомнить, какие только зубодробительные теории не строили наши оппозиционные журналисты и общественные деятели.Фигура режиссёра также не внушает оптимизма. За всю карьеру Петрухин снял только четыре картины, имевшие настолько одиозный успех, что только картина «Училка» добилась хотя бы возможности быть оцененной в шкале рейтингов, остальные даже не имеют оценок.Не пройдёт и месяца, как экраны заполнит картина «Герой» Карена Оганесяна, которая выйдет 26 сентября. Этот фильм очередные достаточно нелепые фантазии столичной богемы на тему работы силовых структур. Уже от аннотации веет лютым трэшем. Главный герой — некий Андрей, который под руководством собственного отца 15 лет назад закончил «секретную» школу, в которой подростков готовили в качестве агентов Службы внешней разведки. После закрытия проекта наш «герой» плюнул на Родину и остался в Европе.Но вдруг с ним на связь выходит папаня, которого считали мёртвым. Батя убеждает сыночка, что его хотят убить, и, как истинный профессионал, папа понятия не имеет, кто хочет отправить Андрея к праотцам. Андрей выходит на Машу, с которой учился в спецшколе. И вот эта парочка, плоская как забор пародия на союз Мэтта Дэймона и Франки Потенте из «Идентификации Борна» (рекомендую к просмотру), начинает свои приключения в криво сочинённой шпионской игре.Словно мало было самого зубодробительного сюжета, так на главные роли подобрали просто «команду мечты». Андрея сыграет вечно смазливый Александр Петров, который, как бы ни пыжился брутальностью, никогда не перестанет быть «полицейским с Рублёвки». Роль Маши же досталась Светлане Ходченковой, которую по уровню таланта от Елизаветы Боярской отличает только фамилия.Выходим на финишную прямую. 29 декабря в прокат выйдет «Союз Спасения» Андрея Кравчука. Речь, конечно, пойдёт о тайном политическом обществе начала 19 века, которое считается предтечей декабристов. Тут сразу – сливай воду. Не секрет, что наш кинематограф разобрал институт исторических военных консультантов на запчасти и спустил его в унитаз, предпочитая пилить бюджет исключительно среди своих. Именно поэтому, изображая 70-е годы прошлого века, режиссёры устраивают феерию кумачовой драпировки, а при демонстрации 30-х нас ожидает парад диссидентских россказней. В итоге 19 век, столь отличный от нашего и ментально, и визуально, скорее всего, будет исторически утилизирован фантазиями авторов.Кроме того, за процесс утилизации взялись «видные» деятели нашего кинематографа. Режиссёром выступил Андрей Кравчук, снявший такие исторически «шедевры», как «Викинг» и «Адмирал», которые без рвотного пакетика смотреть невозможно. А вот издеваться над сценарием было поручено Никите Высоцкому, который за всю предыдущую жизнь написал только один сценарий: «Высоцкий. Спасибо, что живой», и Олегу Маловичко, своим талантом подарившему нам целый марафон низкопробного кино: «Троцкий», «Притяжение», «Ночные стражи» и несколько частей нескончаемых «Ёлок».Не успеет зритель прийти в себя, как на Новый год Фёдор Бондарчук презентует сиквел своего провального «Притяжения» (картина о противостоянии пришельцев, военных, местной шпаны и инфантильной девочки-подростка, обуреваемой половыми инстинктами) – «Вторжение». Сценарий для очередного шедевра создавали те же умельцы, которые писали основу и для картины 2017-го года, поэтому девочка Юля, бегавшая за инопланетянином в первой части, вдруг получает необыкновенные способности. Почему и как, не важно. Юлю сажают в сверхсекретную лабораторию Минобороны, где она «ведьмачит» напропалую. Как сказано в аннотации, Юля «несёт угрозу вселенского масштаба».Последнее словосочетание повергло автора в хохот. В самом деле, если вспомнить совершенно пустой и бессмысленный взгляд Юли в исполнении Ирины Старшенбаум, то Вселенной грозит умереть либо от хохота, либо от когнитивного диссонанса.Но феерией года может стать «Красный призрак». Чтобы полнее передать провальный потенциал этой картины, автор считает необходимым полностью дословно привести анонс:Командовать парадом взялся Андрей Богатырёв, снимавший банальный ситком «Саша Таня». Сценаристы тоже подобрались на славу: Вячеслав Шихалеев, который вообще никогда не брался за перо, Павел Абраменков, также трудившийся только как актёр, и сам Андрей Богатырёв. И, конечно, все потуги этих авторов, как говорится, «при поддержке Министерства культуры РФ».Конечно, хотелось бы надеяться, что в кои-то веке мы получим достойную картину, но год от года отечественный кинематограф нам подсовывает одни и те же грабли, на которых уже синяки пошли, не считая зрительского лба. Так что, если читатель решится посетить одну из премьер, следует заранее запастись ретроспективой советских картин, чтобы «заесть» тот тухловатый привкус нелепости, который несётся с экранов. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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