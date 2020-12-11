Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
Главная / Политика

"Что делать-то?": Путин удивился позиции Запада по Навальному

11 декабря 2020, 17:20  •  436 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейцы ни в какую не хотят делиться данными
Российский лидер Владимир Путин высказался по поводу нашумевшего инцидента с якобы отравленным оппозиционером Алексеем Навальным. Президент напомнил, что российским следователям нужны материалы для работы, однако европейские коллеги отказываются от сотрудничества.
Путин отметил, что не имея на руках ни биологических материалов, ни официальных заключений, невозможно проводить проверку в рамках уголовного дела. Россия не раз обращалась к европейским странам с предложением вместе поработать над резонансным делом.
Однако ни Франция, ни Германия, ни Нидерланды не желают видеть наших экспертов у себя в лабораториях и в гости тоже не спешат. Вместе с тем, эти страны заявляют, что сумели отыскать в пробах Навального следы боевого яда, передает слова президента РИА "Новости".
"Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Что нам делать-то?" – задается риторическим вопросом главнокомандующий России.
Владимир Путин вспомнил и другие случаи, получившие широкий отклик в обществе. Так, глава страны подчеркнул, что нужно доработать дела об убийствах Бориса Немцова и Галины Старовойтовой.
Ранее Мария Захарова указала на необычное поведение Берлина по делу Навального.Власти ФРГ не поделились данными об отравлении блогера ни с РФ, ни с ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



436
Источник
Похожие новости
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
13 декабря 2020, 03:15
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
13 декабря 2020, 13:20
На Украине раскрыли тайный сигнал Москвы Зеленскому
13 декабря 2020, 01:25
Сатановский назвал пару Байдена - Харрис сиамским близнецом политики и сказал: "Гудбай, Америка"
13 декабря 2020, 11:30
СМИ: Навального пытались отравить в омской больнице
13 декабря 2020, 15:10
"Миротворец" одним словом поглумился над смертью Гафта
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.