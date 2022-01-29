Что делать с торговцами ушами от мёртвых ослов?

Американские «встречные предложения» России по военной безопасности попахивают вульгарным жульничеством

Наши специфические «партнеры» пытаются всучить нам пустышки в обмен на реальные уступки со стороны Москвы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усмотрел в американском письменном ответе на российские предложения, который он назвал «образцом дипломатического приличия по сравнению с аналогичным документом НАТО», определённые конструктивные элементы, хотя по главному вопросу – о гарантиях безопасности РФ там нет ничего.

«Он [ответ] совсем нас не может удовлетворить по главной проблеме, почему Запад не выполняет свои обязательства о неделимости безопасности и игнорирует наши интересы, хотя они предельно открыто и понятно обозначены, но по второстепенным делам, если их встряхнуло то, что мы предъявили такие документы и сделали это публично, и если это помогло им поменять свое негативное отношение к нашим прежним предложениям, в том числе по ракетам средней и меньшей дальности, по выработке мер деэскалации во время учений и так далее, это уже означает, что Запад понимает только такой разговор, который нужно выстраивать именно в том ключе, в котором мы сделали, выдвинули наши инициативы», – заявил Лавров.

Пока в российских верхах изучают ситуацию и думают, как быть дальше, попробуем самостоятельно оценить перспективу с учетом того, что мы уже знаем об американских «партнёрах».

Первое, что следует понимать и никогда не забывать, Россия имеет дело с такими рафинированными проходимцами, которые на любых переговорах предлагают в обмен на реальные уступки другой стороны нечто виртуальное, вроде рукавов от жилетки или от мёртвого осла уши. То есть они всегда готовы отказаться от того, чего у них вообще нет, ради получения чего-то вполне осязаемого и весомого. Очень похоже, что и сейчас Вашингтон от своего «золотого правила» отступать не собирается.

Так, США готовы обсуждать озабоченности РФ относительно угрозы размещения американских ракет средней и меньшей дальности на Украине и в Восточной Европе. Не удивительно, что вашингтонские «партнеры» расценили требование Москвы не размещать такие средства доставки США в данных регионах как заманчивую возможность добиться реальных российских уступок в обмен, так сказать, на «сгусток космического вакуума».

Дело в том, что в настоящее время у США таких ракет в Европе, не говоря уже про Украину (не считая двух площадок ПРО в Польше и Румынии с пусковыми контейнерами Мк41, пригодными для старта ударных КР типа «Томагавк»), нет вообще. И неизвестно, будут ли. Потому что военная стратегия США все больше ориентируется не на прямое столкновение с Россией, а на борьбу с ней силами вассалов, которых накачивают наступательными вооружениями, включая самолёты-носители термоядерных бомб и баллистические ракеты оперативно-тактического радиуса действия.

Пусковые установки М142 HIMARS, способные запускать оперативно-тактические ракеты PrSM дальностью до 750 км и более, запланированы к поставке для вооруженных сил Польши и государств Балтии

Все эти крайне опасные для России «девайсы» после их передачи странам-клиентам, вроде Польше или Прибалтики, юридически перестают быть американскими и, следовательно, выходят за рамки возможных переговоров РФ – США о контроле над этими видами вооружений.

Польский президент Дуда позирует на фоне американского ударного истребителя F-35, закупленного для ВВС Польши и прошедшего сертификацию в качестве самолета-носитель термоядерных бомб В61 мод.12.

С учетом этого факта Москве может быть гарантировано отсутствие в Европе собственно американских ударных средств указанных классов. А что касается всего остального, русским могут посоветовать вступить по этому поводу в переговоры хоть с Польшей, хоть с Эстонией.

Однако даже такую «уступку» США наверняка обставят «встречными требованиями»: в порядке обмена на пустопорожние «гарантии» от РФ могут потребовать радикального сокращения своего ударного авиационного и ракетного потенциала как минимум на европейской части страны.

Что же касается возможности отказа от размещения ракет США на Украине, то Вашингтон, возможно, даже спасибо скажет Москве за такое предложение. Прежде всего потому, что с учётом крайней нестабильности Украины, размещение ударных американских вооружений на её территории чревато для США крупными неприятностями. Эту опасность они учитывают и потому не спешат размещать там свои ракеты, как и любые другие наступательные силы. Ибо может выйти себе дороже.

Вместе с тем по большому счёту американцам это вовсе и не надо. Украина до сих пор является ракетной державой, способной разрабатывать и производить не только первые ступени ракет-носителей для американской космической программы, но и вполне перспективные ракетные комплексы оперативно-тактического назначения. С дальностью полета, скромно обозначенной как не превышающая лимита договора по РСМД. А поскольку указанный Договор давно почил в бозе, изменить его лимиты в сторону существенного повышения до Урала или дальше для Киева проблем не составляет.

Пусковая установка украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

Макет украинской крылатой ракеты «Коршун» предположительно стратегического радиуса действия – до 2000 км. Состояние её разработки на данный момент засекречено

Указанные около-стратегические системы вооружений разрабатываются на Украине невысокими темпами. Вероятно, не только в силу определенных технических проблем, но и по причине сдерживающего влияния США на ход таких разработок: у Вашингтона до недавнего времени не было особых мотивов создавать РФ подобные экстремальные угрозы. Однако ситуация изменилась, и внешние ограничения на украинскую ракетную программу могут быть сняты.

Вот и получается, что при всём рвении киевского режима обладать ракетным оружием дальнего радиуса действия в сочетании с определенным местным научно-техническим потенциалом Соединённым Штатам вовсе ни к чему рисковать собственной задницей, размещая на Украине свои ракеты.

Зато в обмен на «гарантию» такого совершенно ненужного им размещения у США появится ещё одна отличная возможность «выцыганить» у России что-нибудь существенное и вполне материальное.

Скажу больше. Если бы не опасность некоторых репутационных издержек и нежелательных недоумений со стороны европейских союзников, США с большим удовольствием предоставили бы Москве любые гарантии на гербовой бумаге с сургучными печатями о вечном невступлении Украины в НАТО. Потому что вступление в Североатлантический альянс этой страны-самоубийцы, единственной задачей которой является унести с собой на тот свет всю остальную Россию, чревато для США и НАТО чрезмерными рисками. Логика использования Украины как торпеды против РФ как раз и предписывает всем прочим «участникам процесса» держаться как можно дальше от места возможного взрыва.

Итак, гарантия даже вечного невступления Киева в альянс для США избыточной не является. И только ради сохранения натовского политеса Вашингтон от этого пока воздерживается.

Что же касается американских идей насчет «деконфликтинга», то и здесь, похоже, попахивает надувательством. Не зря в американском Белом доме уже допущена весьма своевременная «утечка» насчет возможной отправки в Европу до 50 тысяч военнослужащих США. Судя по всему, аккурат на тот случай, когда Вашингтону захочется еще раз потребовать от РФ отвода войск с её собственной территории на восток в обмен на очередную пустышку в виде обязательства никуда не посылать эти призрачные 50 тысяч «джи-ай».

Очень похоже, что кому-то за океаном не дают покоя лавры великого комбинатора Остапа Бендера, у которого, как известно, был примерно такой же дежурный ассортимент никчемных пустышек: «Остап продолжал измываться: – Как же насчёт штанов, многоуважаемый служитель культа? Берёте? Есть ещё от жилетки рукава, круг от бублика и мёртвого осла уши. Оптом всю партию – дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!»