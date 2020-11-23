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Что делать с оценками «учителей» мировой экономики?

23 ноября 2020, 01:05  •  62 • Война
Контейнеры – точка входа России в мировые потоки товаров с высокой добавленной стоимостью
Сегодня наиболее актуальным направлением развития транспорта в мире является контейнеризация грузовых перевозок. Контейнеры, вобрав в себя практически всю мировую торговлю несырьевыми товарами стали новой единицей измерения экономики, точкой входа России в мировые потоки товаров с высокой добавленной стоимостью.
Обратим внимание на принятую в этой сфере единицу измерения: TEU (twenty-foot equivalent unit). Русский вариант – ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, 20 футов = 6,1 м). В ДФЭ измеряют объёмы транспортных потоков, пропускную способность терминалов, вместимость транспортных средств.
Свою беседу с основателем ПАО «ТрансКонтейнер» (ведущая компания этой сферы в России) Петром Васильевичем Баскаковым, выпускником Московского института инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), кандидатом технических наук, носящим звание «Почётный железнодорожник» и отмеченным государственными наградами за организацию контейнерных перевозок в России, я начал с роли контейнерных перевозок при оценке состояния экономики:
И.Ш. Есть широкий запрос на объективные показатели состояния экономики, ведь цифры ВВП, ВВП с учётом паритета покупательной способности, индексы, учётные ставки, курс доллара, евро часто подводят. А чем оборачивается диктат рейтинговых агентств! Правительства уходят в отставку на основании кем-то выставленных оценок: «Эти успешны, эффективные менеджеры, а те – нет». Такие «учителя» расставляют «отметки», косясь на индексы бирж. А у самих депрессия, банковский кризис. Оказалось, финансовые пузыри в экономике были надуты миллиардами «консалтинговых услуг». И что делать с такими оценками?! Разве ваш контейнер, Пётр Васильевич, живущий в мире реальной экономики, не более надежная единица измерения?
П.Б. Да, уровень контейнеризации – более надёжный критерий развития экономики по сравнению с биржевыми товарами. Чем выше уровень контейнеризации страны, тем более она развита в промышленном отношении. Эта связь подтверждается многими цифрами. За последние 35 лет мировая экономика выросла в 3 раза, мировая торговля – в 8,7 раза. А контейнерные перевозки – в 23 раза! Более 50 % грузов в международной торговле перевозится контейнерами. Мы, контейнерщики, являемся не только показателем развитости экономики, мы суть сама экономика, сама промышленность. Например, сборка iPhone – это 200 поставщиков из разных стран. Boeing-787 – это уже 26500 партнёров, поставщиков комплектующих, подвозимых контейнерами. Мировая конкуренция диктует. Главные контейнерные потоки в мире выглядят так:
1. Дальний Восток – США, 27,7 млн ДФЭ/год;
2. Дальний Восток – Европа, 24 млн ДФЭ/год;
3. США – Северная Европа, 5,5 млн ДФЭ/год.
Возможное участие России – поток № 2. На российских флангах этого маршрута в 2019 году находились: Петербург – 2,2 млн ДФЭ, 84-е место в мире.; Владивосток – 1 млн ДФЭ, 170-е место (для сравнения: 1-е место Шанхай – 43,3 млн ДФЭ; 11-е место Дубай – 14,1 млн ДФЭ...
По российской территории проходят международные транспортные коридоры:
– МТК «Восток – Запад», его основа Транссиб и железнодорожные направления на Мурманск, Архангельск, балтийские порты;
– МТК «Север – Юг», соглашение подписали ещё в 2000 г. Россия, Индия, Иран и Оман, позже к ним присоединились Белоруссия, Украина, Казахстан. Участок РЖД здесь – 3000 км от Финляндии до Каспийского моря.
На 2011 год по МТК «Север – Юг» было перевезено 33 381 ДФЭ, по Транссибу –1482800 ДФЭ, что составило 55,6 % железнодорожных перевозок по направлению Европа – Азия.
МТК – это единые стандарты перевозок, технология на стыках, единые принципы ценообразования, единый график движения. Мы называем это «бесшовные» перевозки. Пример: железнодорожный контейнерный сервис Чунцин – Дуйсбург, проходящий через 5 стран протяжённостью 10800 км. Установлен принцип одинаковой тарифной политики на один контейнеро-километр – 0,7 доллара за 40-футовый контейнер. Введена унифицированная железнодорожная накладная. В марте 2011 года прошла тестовая перевозка, а сегодня из Чунцина транзитом через Казахстан и Россию проследовало уже 97 поездов, 8130 ДФЭ.
И.Ш. На конференции в Российском университете транспорта (МИИТ) профессор Ирина Карапетянц приводила следующие цифры. По индексу развития логистики Россия стоит на 94-м месте в мире, по уровню развития таможенного сервиса – на 115-м месте из 155 стран. Подготовка транспортных документов на экспорт/импорт в России занимает 25 дней, в Сингапуре – один день; прохождение таможенного контроля в России 3-4 дня и 500 долларов (антирекорд среди стран АТЭС), в Сингапуре – один день и 31 доллар. Приписка грузового судна в европейских портах: 2-3 документа и 20 минут. Logistic Research Center (Гонконг) заявляет: «У России по оформлению бумаг – антирекорды»... Что тут можно сделать?
П.Б. Бесшовный международный поток исключает такую «специфику». Унифицированная накладная объединяет две правовые системы в части международных грузоперевозок и действует на территории Европы, в странах СНГ, Юго-Восточной Азии. Документ и руководство к нему позволяют перевозить грузы без переоформления перевозочных документов в пути следования. Унифицированная накладная используется на всех маршрутах из Европы в Азию, простой вагонов на пограничных станциях сокращается до 8–10 часов. Это примерно равно времени смены колёсных пар или перегрузки в вагоны другой колеи. Исключены ошибки при переоформлении груза, ускорен процесс рассмотрения претензий. Общий срок доставки сокращён на 2-5 суток.
Проект «Транссиб за семь суток» я бы назвал национальным проектом. Обеспечить скоростную доставку контейнеров от дальневосточных портов к западным границам РФ помогают ускоренные контейнерные поезда, а также железнодорожный «сухой» порт-интерфейс. Преимущества маршрутной отправки таких поездов: стабильные сроки доставки, одновременная перевозка больших партий, высокая скорость, минимальный риск повреждения груза, возможность работы по сквозной единой технологии. Её выбирают для поставки автомобилей, электроники, гаджетов. «Сухой порт» – терминал, расположенный вне границ территории порта, связанный с ним единой технологией обработки грузов. У нас предусмотрено создание «железнодорожных портов» – Балтийского, Таманского и Приморского.
В 2019 году из 8,2 млн ДФЭ на терминалах ОАО «ТрансКонтейнер» было переработано 1,3 млн ДФЭ. Наш инновационный продукт isales позволяет в режиме онлайн 24 часа в сутки и 7 дней в неделю из любой точки мира с помощью удобного интерфейса производить конечные расчёты ставок и оформлять заказы. Цифровизация упрощает внутренние бизнес-процессы, позволяет отслеживать местонахождение и состояние груза; управлять расписанием захода судов; сократить время работы с грузом; оптимизировать работу персонала. Это пример ответственной, строгой увязки с промышленным производством. Мы поставляем автокомплектующие на сборочный завод компании PSMA-Rus (совместное предприятие PSA Peugeot-Citroёn и Mitsubishi Automotive) в Калужской области. Осуществили первую в России экспериментальную отправку неопасных наливных грузов с использованием флекситанков – что-то вроде большой резиновой грелки внутри контейнера. Вместе с DB Intermodal выполняем регулярные контейнерные перевозки между немецким Дуйсбургом и Москвой: поезд «Москвич» идёт раз в неделю, 2200 км за 107 часов.
От перемены президентов США полётные задания ракет и координаты целей не меняются
И.Ш. Контейнеризация влияет на геополитику?
П.Б. Да. Примеры: контроль потоков Суэцкого и Панамского каналов и блокирование строительства канала через Никарагуа. Порты в Европе (Ротердам), Азии (Сингапур, Коломбо, Шанхай, Пусан), на Ближнем Востоке (Дубай) используются в борьбе за влияние на торговые потоки. В перспективе Китай опасается за линию связи с Европой через Индийский океан.
И.Ш. И, наверное, эти опасения возникли не из-за сомалийских флибустьеров?
П.Б. Не будем уточнять, кто сегодня «правит морями». Факт таков: развивая проект «Один пояс, один путь», Китай дотирует до 30-60 % стоимости железнодорожных перевозок через Россию и Казахстан.
В заключение беседы с П.В. Баскаковым обратимся к цифрам. С точки зрения импортозамещения в 2019 году объём контейнерных перевозок в РФ во внутренних производственных связях составил 2,1 млн. ДФЭ (+9,1 % к 2018 году). Наиболее значительным был рост в таких отраслях, как химическая промышленность (26,1 %), продовольственные грузы (16,3 %). А доля внутрироссийского оборота гружёных контейнеров по железной дороге выглядит так: изделия из металла – 13 %, строительные грузы – 11 %, машины и оборудование – 8 %, нефтяные грузы – 7 %, продукция деревообработки, бумага, целлюлоза – 5 %. Количество перевозимых контейнеров – вернейший показатель роста экономики, качества этого роста, перспектив страны как технологической державы.
Игорь ШУМЕЙКО

Фонд Стратегической Культуры

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