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Что делать России с трудовыми мигрантами

14 сентября 2021, 23:45  •  86 • Аналитика
© Фото : @PressaSP/Telegram
После изнасилования и убийства 67-летней женщины в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов. Также по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в ближайшие дни в области пройдут проверки "подобных мест, вызывающих у людей тревогу и беспокойство".
Информация о произошедшей трагедии и возмущении местных жителей, собравшихся на народный сход около злополучного общежития, дополнила и так весьма насыщенный поток новостей по теме гастарбайтеров. В этом потоке смешиваются решения властей, запросы бизнеса, общественные требования и криминальные происшествия.
Причины активизации темы вполне понятны. Идет интенсивное восстановление экономики после затишья прошлого пандемийного года — как следствие, страна вновь открыла двери для иностранных работников. Кроме того, играют свою роль и более масштабные процессы: Россия нуждается в рабочих руках не только здесь и сейчас. Очередной демографический спад, переживаемый страной, заставляет государство выстраивать долгосрочную политику привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа.
Еще в мае Владимир Путин заявил, что нам не хватает рабочих рук "в целых отраслях экономики". Слова президента регулярно подтверждаются конкретными фактами. На днях в правительстве Москвы рассказали, что в столице дефицит в 200 тысяч работников в одном только строительстве.
В целом же стоит задача привлечь в Россию пять миллионов трудовых мигрантов до 2024 года.
Цифра колоссальная — и даже несколько пугающая. Однако за ней важнейшая ставка, которую делает страна для экономического прорыва.
Стандартный аргумент против политики привлечения иностранной рабочей силы — во всем мире, а не только в России — утверждает, что нужно просто местным платить достойную заработную плату, тогда и не придется нанимать гастарбайтеров. Это соображение неизменно находило широкую общественную поддержку.
Правда, в настоящее время ситуация несколько изменилась. Высокая инфляция заставляет все больше людей осознавать причинно-следственные связи, работающие в экономике. Понятно, что свою роль, например, в бешеном росте цен на недвижимость за последний год сыграло множество факторов, включая ажиотажный спрос со стороны граждан. А это, в свою очередь, оказалось возможным в том числе благодаря государственным ипотечным программам и сниженным банковским процентам.
Но очевидно, что повышение зарплат строителей неизбежно также сказывается на стоимости квадратного метра. Уже сейчас кадровый голод на рынке заставляет компании переманивать друг у друга работников, увеличивая их заработки, что автоматически влечет удорожание продукта их труда.
Если же гипотетически предположить ситуацию, при которой зарплаты в строительной отрасли сделают повсеместно привлекательными для россиян, то неизбежным следствием окажется взлет цен на недвижимость — а за ней во множестве других сфер — прямо в стратосферу.
Так что при всем традиционно негативном отношении очень многих людей к привлечению в страну гастарбайтеров популистские заявления, предлагающие простые решения из серии "держать и не пущать", звучат все реже и пользуются все меньшей популярностью.
Российское общество постепенно осознает, что активное использование труда мигрантов — реальность, которой нам не избежать. А значит, надо искать механизмы решения порождаемых этим процессом проблем. Тем более таковые постоянно на слуху и являются серьезным общественным раздражителем.
В последние месяцы привычными стали сообщения о массовых драках между гастарбайтерами. Теперь вот кошмарное преступление в Подмосковье. Статистика также подтверждает мрачные общественные стереотипы, что уровень преступности среди мигрантов выше, чем среди россиян.
Государство применяет метод кнута и пряника. С одной стороны, запущены программы адаптации мигрантов. На одной из станций московского метро появились указатели на таджикском и узбекском языках. С другой стороны, участников массовых драк выдворяют из России пожизненно.
Однако убийство женщины в Бужаниново в очередной раз указало, что с эффективностью государственной политики в данном вопросе дело обстоит не лучшим образом. Ведь это преступление представляет собой не просто трагический инцидент, а страшную развязку долго назревавшей беды — местные жители давно жаловались на ухудшение из-за компактного проживания мигрантов ситуации с безопасностью. И совсем неслучайно подмосковный губернатор распорядился проинспектировать другие подобные места по региону: эта проблема носит системный характер.
А значит, и решать ее нужно тоже системно.
Прямо сейчас поступает множество предложений по этому поводу. Тут и строительство трудовых лагерей для гастарбайтеров, и введение для них коллективной ответственности, и ужесточение ответственности для компаний, которые используют труд мигрантов, и даже замена иностранных работников вчерашними российскими школьниками.
Без сомнения, еще будет высказано немало инициатив разной степени рациональности и экзотичности. Вероятно, некоторые из них будут приняты на вооружение государством, чтобы миграционная политика становилась более эффективной — обеспечивающей как выгоду для всех заинтересованных сторон, так и поддержание комфортной и безопасной среды в стране.
Ну а российскому обществу предстоит в очередной раз осознать, что не существует простых решений для сложных проблем.

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