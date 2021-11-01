Что делать России – тушить или ждать, когда догорит?

У границ России – сплошь зона нестабильности. Пучит майданами неспокойное Закавказье, на Украине и в Молдавии осваиваются американские военные, а Средняя Азия братается с турками в рамках «великого Турана» – новой османской империи. А нам, что же, всё равно? Или дипломаты понятия не имеют, как переломить ситуацию?

Сюжет: Цветные революции

Передышка длилась чуть меньше года, пока Джо Байден осваивался в Белом доме. Похоже, освоился – и у наших границ вновь заполыхало. Московский визит Виктории Нуланд окончился безрезультатно: Кремль наотрез отказался от роли немого статиста в конфликте Пекина и Вашингтона, предложенной американцами. А раз так – России продолжат ставить болезненные припарки по всей юго-западной границе. МИД и Россотрудничество преисполнены праведного негодования, но на выходе – сплошь выражения озабоченности и ничего более. Нет у отечественной дипломатии методов против такого нахрапа. Одни констатации. Так что уповать на неё, как нынче модно выражаться, контрпродуктивно. И что в таком случае делать? Подобно Кутузову, наблюдать за пожарищем и верить, что «не будь на то господня воля, не отдали б Москвы»?

Нагрянули в Кишинёв, чтобы отжать Одессу

Но если для дипломатии поздно, а для военных вроде бы рановато, быть может, самое время подключать бизнес к урегулированию? Энергетический кризис в Европе заставляет наших соседей становиться покладистыми. В конце октября Кишинёв отрядил в Москву на переговоры вице-премьера Кульминского (по совпадению – не иначе – он курирует в правительстве проблематику Приднестровья). А что поделать, если «Газпром» наотрез отказывается заключать с молдаванами долгосрочный контракт (а лоббистов, подобных мотающей срок Карине Цуркан, не видать)? Расклад очевидный: вы нам – долгосрочный контракт на поставку газа, а мы вам – гарантии продовольственных поставок в Тирасполь. Убедили? Не так просто будет на этот раз, и глава республики Майя Санду не питает иллюзий – со дня на день в Москву наведается и она. Но дело уже не в бесконечных спекуляциях на тему блокады ПМР.

Пётр Толстой, зампред Госдумы Пётр Толстой, зампред Госдумы – Если Запад не понимает, что нынешняя Россия – не та страна, мнением которой можно пренебрегать, то не нужно переубеждать их. Убедятся во всём на практике. Мы не станем терпеть попыток сделать из наших соседей антирусский кордон. И если давить на Россию через Украину или Грузию, то ничем, кроме потери их суверенитета, это не закончится: исторические процессы неизбежны.

В конце сентября в Кишинёве приземлился американский борт с военной техникой – в рамках совместной программы Foreign Military Financing («Иностранное военное финансирование»). Добра завезли на 5 млн долларов. А 4 октября в столицу Молдавии нагрянула Робин Данниган – заместитель помощника госсекретаря США по делам Центральной и Восточной Европы. После того, как Данниган отбыла восвояси, в кишинёвском аэропорту стали один за другим приземляться американские военно-транспортные самолёты. А гостиничный комплекс «Центрум» неподалёку от правительственного квартала наводнили не говорящие ни по-молдавски, ни по-русски молодцы с военной выправкой. Порядка 500 человек, если считать по числу занятых номеров. Кто эти люди? Говорят, «миротворцы». Но нет, привезли их не затем, чтобы бряцать оружием у границ с ПМР. Задумка иная. В случае военного обострения в Донбассе Россия, считают на Западе, на этот раз не промолчит. И «миротворцы» нужны для их быстрой переброски в Одесскую область, где американцы заканчивают строительство двух военных баз – в Очакове и в Ильичёвске. Одна авиационная, другая – военно-морская. Разумеется, Санду об этом известно. Разумеется, знает она и о том, что конституции Украины и Молдавии не допускают создания иностранных военных баз на своей территории. Удастся ли договориться о газовых поставках при таком раскладе – скорее нет, чем да. Тем паче в контексте последних заявлений Кремля по украинской проблематике.

Хватит ли сил воевать на два фронта?

Валдайское выступление президента России венчало диптих из недавних публикаций на украинскую тему Путина и Медведева. Признано, что ситуация «тупиковая», и, кто бы ни пришёл к власти в Киеве, она не изменится. Ни завтра, ни «в перспективе в целом». «Пассивное большинство» населения ничего не решает и не в силах изменить расклад сил. А «завтра под Харьковом ракеты появятся» – «что нам делать-то с этим?» «К нам под нос их засовывают!» США «открывают Украине двери в НАТО», маскируя своё военное присутствие под «учебные центры». А тем временем Украина превращается в «анти-Россию», и процесс, как видится Путину, необратим. Без вмешательства извне, понятное дело. К такой жёсткой риторике Кремль ещё ни разу не прибегал, даже статья Медведева, в которой тоже хватало жести, мнится мягче. Дело пахнет обострением, причём настолько резким, что события «русской весны» могут показаться детским утренником. И этот запах учуяли в Киеве – в Москву неожиданно нагрянул сопредседатель «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович. Его принимал Дмитрий Козак. Подробности неизвестны, но, судя по мёртвой тишине на сей счёт в Киеве, ситуация в самом деле небывалая. Запах перемен учуял и Порошенко – на днях, отдыхая на Кипре, он собрал на яхте своих заединщиков – Злочевского, Грановского и Хомутынника – и обсудил с ними конфигурацию новой власти, где он, Порошенко, – президент Украины, Юрий Бойко из ОПЗЖ – глава правительства, а Виктор Медведчук – председатель Верховной рады и формально – первое лицо государства. Такая активность, понятно, неспроста – украинские политики не могут быть не в курсе планов Зеленского обострить до предела конфликт в Донбассе. Дело идёт к полноценной войне. Воевать, впрочем, нам придётся даже не на два, а на нескольких фронтах одновременно.

Тем временем в Таджикистане заявляют, что не смогут противодействовать афганским талибам, если те вдруг решатся прорвать кордон. Намёк ясен: если вам, русским, надо, вы и защищайте нашу границу. Военные группировки РФ в Таджикистане и Узбекистане и без того выросли как на дрожжах (счёт, по слухам, идёт даже не на тысячи штыков – на порядок больше). А ведь есть ещё Сирия, есть Африка, а в Минобороны вроде бы не объявляли об увеличении кадрового состава. Если полыхнёт в Донбассе, хватит ли нам сил и возможностей, чтобы не проиграть войну с Украиной (к которой, похоже, идёт)?

Бледная немочь российской дипломатии

Имперской России стукнуло 22 октября 300 лет – от петровских времён и победы над шведами в Северной войне. Впору отпраздновать, но какой праздник, когда в Закавказье вот-вот полыхнёт? В Тбилиси – многотысячная толпа на площади. Возвращение Михаила Саакашвили на малую родину стало идеальной провокацией, и как знать, не снесёт ли законную власть не слишком многочисленная, зато мотивированная и – что немаловажно – пассионарная толпа? А если снесёт, то что дальше? Новые провокации на границах с Абхазией и Южной Осетией? Мишико и его окружение настроены взять реванш. А рядом, в Армении, ширятся антироссийские протесты. «Гражданский договор» Пашиняна с треском продул местные выборы – даже при критически низкой явке в 33%. Не в этом ли подоплёка ереванских антироссийских протестов, устроенных русофобами из «Сасна црер»? «Вопрос к Пашиняну – отчего он не привлёк полицию?!» – негодует военный эксперт Игорь Коротченко. Оттого и не привлёк, что протест ему на руку. И от проигранных выборов отвлекает, и от продутой азербайджанцам войны за Карабах. Формально Армения – союзник России, убеждает Коротченко, а на деле – ситуативный партнёр. Ещё и откровенно русофобский. Это, конечно, личное мнение Коротченко, но ведь в чём-то он прав, и тому подтверждением – площадь Гарегина Нжде в Ереване, нацистского преступника и коллаборациониста.

Дипломаты указывают, мол, нет никакого смысла вмешиваться в происходящее – «шатать» наш периметр американцы будут недолго, до ноябрьского пленума ЦК КПК, где определится соотношение сил председателя Си и его прозападных оппонентов. Вроде бы они послабее, а если так, Москва и Пекин смогут действовать сообща, отражая американские наскоки (а китайцы под эту сурдинку ещё и Тайвань отожмут – американцам будет чем заняться помимо Украины и Закавказья). Однако такая позиция – ждать сложа руки – это ли не признак слабости, чтобы не сказать бледной немочи российской дипломатии?