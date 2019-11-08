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Что делать после смерти мозга НАТО? Возобновить диалог с Россией - президент Франции

08 ноября 2019, 12:54  •  108 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон решил, что после "смерти мозга НАТО" Европе нужно наладить контакты с Россией. Политик рассказал в интервью The Economist, как он пришёл к таким выводам. Вкратце: альянс дискредитировал себя последними действиями.
Французский политический лидер считает, что европейским странам пора повернуться лицом к России. По словам Эммануэля Макрона, будет серьёзным промахом для европейцев не попытаться наладить отношения с Россией. Президент Франции считает, что его идея "ни в коем случае не наивна".

Лицом к России

В интервью The Economist лидер страны объяснил, как пришёл к такому выводу. Эммануэль Макрон считает, что НАТО уже полностью дискредитировало себя. Действия стран - участниц альянса абсолютно разрозненны и не согласуются между собой. Если раньше европейцы рассчитывали на военную помощь США и авторитет американской державы, то теперь этих иллюзий больше нет. Президент Франции заявил, что европейская цивилизация находится на краю пропасти. Теперь странам Европы нужно опять заняться собственной судьбой, нарастить военную мощь и политический вес, чтобы избежать катастрофы.
Президент Франции сделал такие радикальные для европейского политика высказывания после последних событий в Сирии. Европейский лидер недоволен действиями Турции, которая развернула военную операцию "Источник мира" в Сирии в конце октября.
Политик также напомнил про пятую статью устава НАТО: если нападут на одного из участников альянса, другие страны должны прийти ему на помощь. Макрон размышляет, будет ли НАТО поддерживать Турцию, если сирийцы ответят за нападение? Французский президент считает действия Турции "огромной проблемой" для НАТО. Эммануэль Макрон заявил, что "агрессивные шаги" идут вразрез с интересами Франции.

Обострение отношений

"Спусковым крючком", который обострил отношения России и НАТО, стало присоединение Крыма в 2014 году. Западные страны безапелляционно заявили об аннексии полуострова. Москва же не раз напоминала: референдум прошёл с соблюдением всех законов, вернуться в Россию - это воля жителей Крыма. Несмотря на все доказательства, страны Евросоюза и США начали вводить экономические санкции против нашей страны. Однако из-за этих мер во многом пострадали предприниматели государств, торговавших с Россией.
Кроме того, члены НАТО неоднократно обвиняли Россию в том, что она участвует в военных действиях на Украине. Москва отвечала, что это внутригосударственный конфликт, в котором не замешаны русские. Отношения ухудшились после того, как страны ЕС заявили: Россия виновата в крушении малайзийского "Боинга" в 2014 году. Расследование гибели 300 человек постоянно затягивается. Малайзийцы утверждают, что не могут узнать правду из-за политических мотивов. Международная группа следователей не принимает помощи от России, хотя наша страна неоднократно представляла доказательства своей невиновности.
Укрепление военной группировки НАТО на российских границах также не способствует дружеским отношениям между нашей страной и государствами альянса. Увеличивается количество военных баз, и они всё ближе подбираются к границам России. Весной 2018 года стало известно о почти двукратном увеличении численности воинского контингента НАТО рядом с Россией. Число военнослужащих непосредственно рядом с границами увеличилось до 40 тысяч человек. Периодически доходит до контактов в воздухе. Только в 2018 году у границ России обнаружили и сопроводили около 3000 иностранных военных самолётов.

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