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Что делать после контакта с больным COVID: Поэтапная инструкция

19 ноября 2021, 04:00  •  89 • Политика
Семейный врач поэтапно описал действия после контакта с больным COVID-19. "Помыть руки, прополоскать рот, промыть глаза теоретически возможно, если мы сиюсекундно узнали о контакте. Но это лишь в теории", - отметил специалист.
Заболеваемость коронавирусом в России остаётся на высоком уровне, поэтому после контакта с больным COVID-19 необходимо ждать и соблюдать самоизоляцию, заявил аллерголог-иммунолог Андрей Продеус. Семейный врач Алексей Добровольский дал более подробную инструкцию.
По словам Продеуса, носителей коронавируса можно встретить почти повсеместно. И если контакт состоялся, необходимо ограничить контакт с другими людьми, пока не станет ясно, заразились ли вы, сказал аллерголог-иммунолог в интервью радио Sputnik.
Семейный врач Алексей Добровольский подтвердил: первое, что необходимо сделать после контакта с заражённым коронавирусной инфекцией, - это обезопасить других от себя, уйдя на самоизоляцию. Также бытует мнение, что не заболеть после контакта с больным COVID-19 помогут экстренные меры, однако это по большей части лишь теория, отметил доктор.
Всё зависит от того, когда был контакт, какая вирусная нагрузка, сколько прошло времени. Помыть руки, прополоскать рот, промыть глаза теоретически возможно, если мы сиюсекундно узнали о контакте. Но это лишь в теории,
- сказал Алексей Добровольский в беседе с Nation News.
Также он добавил, что при первых симптомах коронавирусной инфекции следует тут же вызвать врача, а не пытаться справиться с болезнью так называемыми народными средствами. Их эффективность находится под большим вопросом.
Если в течение пяти дней ничего не появится, значит, наша иммунная система справилась,
- подытожил семейный врач.

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