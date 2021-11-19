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Что делать после контакта с больным COVID: Поэтапная инструкция
19 ноября 2021, 04:00 • 89 • Политика
Семейный врач поэтапно описал действия после контакта с больным COVID-19. "Помыть руки, прополоскать рот, промыть глаза теоретически возможно, если мы сиюсекундно узнали о контакте. Но это лишь в теории", - отметил специалист.
Заболеваемость коронавирусом в России остаётся на высоком уровне, поэтому после контакта с больным COVID-19 необходимо ждать и соблюдать самоизоляцию, заявил аллерголог-иммунолог Андрей Продеус. Семейный врач Алексей Добровольский дал более подробную инструкцию.
По словам Продеуса, носителей коронавируса можно встретить почти повсеместно. И если контакт состоялся, необходимо ограничить контакт с другими людьми, пока не станет ясно, заразились ли вы, сказал аллерголог-иммунолог в интервью радио Sputnik.
Семейный врач Алексей Добровольский подтвердил: первое, что необходимо сделать после контакта с заражённым коронавирусной инфекцией, - это обезопасить других от себя, уйдя на самоизоляцию. Также бытует мнение, что не заболеть после контакта с больным COVID-19 помогут экстренные меры, однако это по большей части лишь теория, отметил доктор.
- сказал Алексей Добровольский в беседе с Nation News.
Также он добавил, что при первых симптомах коронавирусной инфекции следует тут же вызвать врача, а не пытаться справиться с болезнью так называемыми народными средствами. Их эффективность находится под большим вопросом.
- подытожил семейный врач.
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