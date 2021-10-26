Что делать на референдуме противникам Лукашенко: объяснил политолог

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

По мнению эксперта, содержание конституции не несет смысла для белорусов

Уже в начале следующего года в Белоруссии может пройти всенародное голосование по изменению конституции страны. Президент Александр Лукашенко принял такое решение на фоне акций протестов, вспыхнувших после скандальных выборов. Меж тем, текст нового основного закона до сих пор не обнародован, поэтому ряд экспертов уверены, что в реальности глава государства просто намеревается перераспределить властные полномочия, чтобы сохранить рычаги управления, сменив кресло. В этой связи, большинство белорусов не могут решить, как голосовать.

Политолог Сергей Чалый представил гражданам свой сценарий голосования на конституционном референдуме. Эксперт отметил, что содержание основного закона не имеет никакого значения для людей. По его словам, белорусам предлагают старую конституцию "под Лукашенко" и новую конституцию "под Лукашенко".

Эксперт призвал граждан действовать единым фронтом и обязательно участвовать в плебисците, потому что, как он считает, власти Белоруссии больше всего боятся объединения людей.

"Давайте себе условно скажем: "Если ты против Лукашенко – голосуй за пункт два", – предложил Чалый.

Политолог подчеркнул, что противникам режима необходимо выработать механизм, который позволит им обозначить себя. Он предложил белорусам прийти на избирательные участки в масках. Вероятно, это должно стать издевкой на критику Лукашенко в адрес требования об обязательном ношении медицинских масок.

Кроме того, аналитик призвал складывать бюллетени "гармошкой", чтобы противники Лукашенко могли легко посчитать их реальное количество. По мнению эксперта, основной задачей оппозиционно настроенных граждан является демонстрация своего большинства.

Напомним, ранее белорусские рабочие объявили о начале забастовок против Лукашенко. Они решили начать акции протестов со следующего месяца.