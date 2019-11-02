Что делать авианосцам и УДК перед лицом гиперзвуковой угрозы? • 22 • Аналитика









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Подводный монитор М-2 ВМС Британии и ПЛ "Сюркуф" ВМС Франции



Комендант Бергер на связи

Новый комендант КМП (командующий) генерал Дэвид Бергер выступил с концепцией изменений в действия его войск. Он, в частности, пишет в своем плане, что раньше ВМФ СССР уже имел огромный потенциал дальнобойных скоростных ПКР, но ВМС США не планировали действительно крупных десантных операций там, где советский флот мог бы сосредоточить свои подлодки с ракетами и другие средства, а только там, где от основных операционных районов ВМФ СССР было далеко. Позже ситуация изменилась, а ныне меняется вновь. И все вышеперечисленные угрозы требуют нового подхода. В частности, он выступил за сокращение и постепенный отказ от нынешних крупных и дорогих УДК, ДВКД и ДТД. Основной единицей КМП в операциях является MAGTF — десантное соединение, несущее на себе авиагруппу и MEU — экспедиционный отряд морпехов, усиленный батальон КМП (ближе к полку по численности), 4 танка, 4 гаубицы буксируемых 155мм, десятки бронемашин. Соединение состоит из 1 УДК, 1 ДВКД и 1 ДТД, и несет на себе 6 штурмовиков с коротким взлетом, 11 вертолетов (из них 4 ударных "Суперкобры") и 12 конвертопланов "Оспри" и беспилотники, А также 7 десантных катеров. По его мнению, эти дорогие корабли в нынешних условиях до места высадки могут просто не дойти и могут быть повреждены или утоплены.



Бергер выступает за изменение структуры КМП и задач, по сути, он вообще выступает за снижение доли десантных операций, потому что большей частью морпехи просто приезжают в страну, куда им позволяет местное правительство. А не штурмуют необорудованный берег с боем. Для таких операций Бергер предлагает строить больше куда более дешевых "экспедиционных судов обеспечения", построенных на базе сухогрузов, оснащенных ангарами, катерами и площадками для вертолетов. Их и терять не так жалко, и стоят они меньше. Такие суда сейчас в США строят, но задачи их больше вспомогательные. Также он выступает за переход к более малоразмерным десантным кораблям, но не очень понятно — это что-то вроде наших МДК? Или покрупнее?



Новые угрозы — развитие старых

Авианосцам, АУГ и вообще надводному флоту США и их союзников нынче угрожает распространение совершенных сверхзвуковых и начало появления на вооружении России гиперзвуковых ПКР (а также опасения, что нечто похожее появится и в Китае, а затем и у других антиамериканских стран). Причем дальности новых ракет могут быть даже больше, чем даже у самых мощных сверхзвуковых ПКР предыдущего поколения, вроде П-700 "Гранит" или П-1000 "Вулкан". А время на противодействие атаке гиперзвуковой ПКР может исчисляться десятками секунд или даже секундами — смотря где ее обнаружат. Да и какое противодействие-то? Сбивать некому и нечем, и это надолго.



Что, разумеется, вызвало активизацию в США антиавианосного лобби. Про борьбу с заказом дополнительной пары авианосцев типа "Форд" тут уже было написано ранее, но она была безуспешной. Однако дискуссия продолжается.



Одна из проблем авианосца состоит в его огромных размерах и достаточно высокой уязвимости набитого топливом и боеприпасами корабля. Размеры облегчают ПКР и поражение цели, и ее обнаружение. Авианосцев практические не коснулась военно-морская современная "мода" уменьшать ЭПР кораблей путем применения различных радиопоглощающих материалов, уменьшения числа выступающих антенн и прочих узлов, переноса вооружения под палубу (с этих критериев первым таким серийным кораблем был наш ТАРКР "Киров", а вовсе не французский фрегат "Лафайетт" или кто-то из кандидатов) и специальных "стелс" обводов с завалом бортов и стенок надстроек наружу и т.п. Некоторые мероприятия по снижению ЭПР и прочих сигнатур на новых проектах проводятся, но любому должно быть понятно, что слон не станет сильно незаметнее для охотника, если у него отрезать хвост и чуть-чуть подпилить бивни. Он просто слишком велик для этого.



Варианты исправления ситуации

Какие тут могут быть варианты исправления ситуации? Ну, прежде всего усиление ПВО соединения, но ждать, когда американцы и их союзники смогут справиться с гиперзвуковыми ПКР, когда и со сверхзвуковыми все крайне сложно до сих пор, можно очень долго. Это и для нас пока немалая проблема даже на суше, несмотря на то, что недавно проведенные стрельбы С-400 по имитаторам гиперзвуковых ракет (в роли которых были ЗУР типа 5В55, переделанные в мишени комплекса "Фаворит-РМ") были крайне успешны. Но гиперзвук гиперзвуку рознь, да и как там маневрировали эти мишени, если маневрировали, мы не знаем. А ракеты будут это делать точно. В любом случае, с защитой от этих ракет у американцев пока еще хуже, чем с их созданием. Варианты защититься РЭБ, конечно, всегда хороши, но вот поможет ли, очень большой вопрос.



Идеальным будет не соваться в те районы, где могут оказаться, скажем, российские или китайские (когда в КНР появится такое оружие) подлодки, надводные корабли и самолеты-носители гиперзвуковых ПКР, либо же вовсе избегать конфликтов с такими державами. Но если с Россией и Китаем, скажем, это возможно, то распространение нового оружия по миру, в том числе по разным кажущимся "удобным противником" для ВС США странам и движениям, сделает это невозможным. Как распространились обычные дозвуковые ПКР, которые по-прежнему могут быть опасным оружием, особенно при массовом применении, хотя и несравнимым по опасности со сверхзвуковыми и тем более гиперзвуковыми ракетами. Те же ПКР легкого класса есть и у разных простых парней в тапочках и с комочком ката за щекой, и у ребят из Ливана в хорошо подогнанной и толковой "снаряге", и много у кого еще. Кто даст гарантию, что через 25 лет у очередных ребят в тапочках не появится куда более опасного для АУГ ВМС США оружия?



Вместо авианосца — БПЛАносец?

Одним из вариантов, предлагаемых, правда, пока на уровне идеи, является трансформация самого авианосца. Но во что? Ответ — в носитель разведывательных и ударных БПЛА, причем носитель с уменьшенными сигнатурами физических полей. Предлагаются как полупогружаемые, так и низкопрофильные ("садящиеся" ниже в воду после принятия балласта), и даже подводные авианосцы. Точнее, БПЛАносцы, при этом оснащенные еще и шахтными пусковыми установками для крылатых ракет. Самое любопытное, что подобное уже было раньше, на другом витке эволюционной спирали. Были и подводные лодки, несшие один или несколько самолетов (такие, как довоенный французский подводный крейсер "Сюркуф", долгие годы остававшийся самой крупной неатомной лодкой в мире, или японские типа "И-400", британские подводные мониторы типа "М"), и проекты более крупных подводных авианосцев. Например, американский подводный атомный авианосец AN-1, спроектированный в 50-х годах, способный с подводным водоизмещением в 14700 т унести на борту 8 перехватчиков фирмы "Боинг" с максимальной скоростью полета до М=3, и с вертикальным взлетом на трех двигателях, два из которых сбрасывались и могли быть использованы повторно. Также был вариант использования перехватчиков F-11F при условии оснащения их такой же системой взлета "ковер-самолет" (так называлась эта отделяемая двигательная система). Были и подводные носители ударных беспилотников. если можно так назвать "самолеты-снаряды" типа "Регулус-1" и "Регулус-2".











Подводные лодки "Хэлибат" и "Грэйбэк" ВМС США, носители "самолетов-снарядов" "Регулус-1" и "Регулус-2"









Схематическое изображение атомного подводного авианосца AN-1 и его рисунок









А вот такие самолеты должен был нести этот подводный авианосец



Среди прочих и известный исследователь подводной военной тематики H. I. Sutton предложил как вариант полупогружаемый низкопрофильный носитель УБПЛА с шахтными пусковыми для ракет, продольной ВПП без угловой посадочной палубы (по типу авианосцев военного времени). При этом взлет аппаратов должен осуществляться не катапультами, а трамплином. Который, в отношении авианосцев "советского" типа очень любят критиковать эксперты — обычно чем дальше от палубной авиации, тем сильнее. Палубные работы с летательными аппаратами на нем могут быть полностью автоматизированными, в отличие от катапультных. К тому же взлет с катапульты с такого низкого корабля попросту намного опаснее трамплинного. Такой корабль действительно будет иметь куда меньшие сигнатуры и представлять собой куда более трудную мишень для ракет. Из плюсов также можно назвать то, что он наверняка окажется дешевле атомного авианосца в 100 тыс. тонн, несущего, в настоящий момент и на перспективу всего-то 44 истребителя (плюс вертолеты и БПЛА). Еще один плюс такого проекта — не нужны спасательные вертолеты.





"Низкопрофильный полупогружаемый носитель ударных БПЛА" в представлении мистера Саттона



Другой вопрос, что, несмотря на прогресс в технологиях, БПЛА способны заменить пилотируемые ЛА полноценно разве что в разведке. С ударными функциями уже все не настолько однозначно, и даже в среднесрочной перспективе полноценной замены, скорее всего, не получится. А с истребительными функциями еще сложнее. К тому же, если аппараты дистанционно-пилотируемые, то их командные линии будут уязвимы для РЭБ, да и современные средства радиоразведки быстро засекают и сам канал управления, и находят место, откуда он работает. А если автономные, то возникает вопрос с надежностью управления группировкой аппаратов, их устойчивости к электромагнитному импульсу, способности реакции на нештатные ситуации и так далее. К тому же вместо боевого ударного БПЛА на вооружении ВМС США появится лишь заправщик — с Х-47В у них "нехорошо получилось". И когда там будет следующий подход к штанге под названием "создание ударного реактивного палубного беспилотника", пока непонятно. Но, тем не менее, можно предположить, что нечто похожее на это решение вполне позволит создать авианесущий корабль, куда более устойчивый к современным и перспективным угрозам, который можно будет использовать там, где его могут утопить эти самые средства. И потенциальных покойников на таком корабле будет на порядок меньше, чем на авианосце.



Ремонт методом "тришкин кафтан"

Но это все пока лишь предложения различных экспертов. А пока суд да дело, продолжается строительство авианосцев "прошедшей войны". Недавно начались спусковые работы на втором корпусе авианосцев типа "Форд" — "Джон Кеннеди" (CVN-79). На одном из двух, которых не хотел заказывать министр обороны Мэттис и крайне неохотно согласился на их постройку его временный преемник Шанахан. При этом то, что на этом проекте не решена куча проблем, в особенности с электромагнитными катапультами, которые Трамп потребовал заменить обратно на паровые (вот мы и увидим, послушались ли его представители флотской и промышленной авианосной мафии). Сейчас уже утверждается, что "Джеральд Форд (CVN-78) не достигнет состояния готовности к оперативному развертыванию раньше 2024 года. Совсем недавно речь шла о 2022 г., до того от 2021 г., а еще ранее этот корабль с помпой "ввели в состав флота" (для галочки).



Продолжается и ремонт имеющихся кораблей, хотя до сих пор не ясно, будет ли перезарядка активной зоны на одном из "Нимицев", или же его спишут.



Но и с ремонтом и перезарядками активных зон есть проблемы. Так, в начале осени "Гарри Трумэн" (CVN-75) не смог выйти в море на запланированную полугодовую боевую службу. При подготовке корабля к походу на нем произошли серьёзные сбои в системе электроснабжения. В итоге единственный ходовой авианосец ВМС США на Восточном побережье встал в ремонт на верфи Newport News Shipbuilding (NNS) — это подразделение Huntington Ingalls Industries, в Норфолке. При этом недавно вице-президент NNS Крис Мейнер рассказал, что для ремонта CVN-75 часть узлов и агрегатов сняли с "Джордж Вашингтон" (CVN-73), который с 2017 г. находится на ремонте и перезарядке активной зоны на той же верфи. При этом корабль недавно вывели из сухого дока и планировали вернуть в строй в конце 2021 г., но теперь этот срок будет отложен — узлы-то поснимали. Сама по себе каннибализация стоящих в ремонте или ожидании ремонта кораблей не является чем-то из ряда вон выходящим. У нас такое тоже случалось, но то, что это случается теперь с самыми важными для ВМС США кораблями, является не самым лучшим для них сигналом. Видно, Трамп, утверждающий, что Америка при нем военно сильна, как никогда, "немного ошибается", примерно как с ядерной мощью, где он "ошибается" с точностью до наоборот?



С конца февраля 2019 года в Норфолке стоит и "Джордж Буш" (CVN-77) на капремонте, который был запланирован на срок 28 месяцев. Но и тут не все гладко — часть бригад с него забрали на поломанного "Трумэна", которому надо "кровь из носу" быстрее починиться, чтобы не сорвать окончательно график боевых служб. А "Джон Стеннис" (CVN-74) вообще должен был встать в док после "Джорджа Вашингтона", но вместо этого туда поставили "Джордж Буш" (CVN-77). А по "Стеннису" идет борьба — есть желание отказаться от его перезарядки и отправить его таким образом в отстой, то есть, по сути, списать. Но в любом случае, ставить его пока некуда и работать на нем некому. Там ведь на NNS находится еще и "Дуайт Эйзенхауэр" (CVN-69), на 36-месячном цикле восстановления технической готовности.



Даже если авианосцы перестанут быть реальной основой надводной военной мощи ВМС США, то зарабатывать на них желающих вряд ли поубавится. Впрочем, подобные проблемы стоят, наверное, как перед любым серьезным флотом вроде флотов "первой тройки" (США, РФ, КНР), так и даже перед несерьезным флотиком — вроде ВМС бедных африканских стран или ВМС "небратского северного Сомали". Как-то уже доводилось писать о том, что в США перед лицом уже, в общем, пришедшей на порог гиперзвуковой ракетной угрозы "подняли голову" противники авианосцев среди моряков и политиков. Конечно, в борьбе "авианосников" и "противоавианосников" внутри ВМС и околоморских кругов есть отчасти,борьба за заказы, "откаты" и влияние. А также "религиозная" битва вроде свифтовских "тупоконечников" и "остроконечников" (или, если хотите, битв поклонников Intel vs. AMD или NVidia vs. ATI и многих других, сотрясавших компьютерный мир). Но есть и немалое рациональное зерно — кто-то понимает, что авианосцы утрачивают статус самых ценных надводных кораблей для США, а кто-то не хочет этого понимать. При этом проблема эта стоит и перед десантными силами, то есть Корпусом морской пехоты США (КМП). А решения-то какие-то могут быть?Подводный монитор М-2 ВМС Британии и ПЛ "Сюркуф" ВМС ФранцииНовый комендант КМП (командующий) генерал Дэвид Бергер выступил с концепцией изменений в действия его войск. Он, в частности, пишет в своем плане, что раньше ВМФ СССР уже имел огромный потенциал дальнобойных скоростных ПКР, но ВМС США не планировали действительно крупных десантных операций там, где советский флот мог бы сосредоточить свои подлодки с ракетами и другие средства, а только там, где от основных операционных районов ВМФ СССР было далеко. Позже ситуация изменилась, а ныне меняется вновь. И все вышеперечисленные угрозы требуют нового подхода. В частности, он выступил за сокращение и постепенный отказ от нынешних крупных и дорогих УДК, ДВКД и ДТД. Основной единицей КМП в операциях является MAGTF — десантное соединение, несущее на себе авиагруппу и MEU — экспедиционный отряд морпехов, усиленный батальон КМП (ближе к полку по численности), 4 танка, 4 гаубицы буксируемых 155мм, десятки бронемашин. Соединение состоит из 1 УДК, 1 ДВКД и 1 ДТД, и несет на себе 6 штурмовиков с коротким взлетом, 11 вертолетов (из них 4 ударных "Суперкобры") и 12 конвертопланов "Оспри" и беспилотники, А также 7 десантных катеров. По его мнению, эти дорогие корабли в нынешних условиях до места высадки могут просто не дойти и могут быть повреждены или утоплены.Бергер выступает за изменение структуры КМП и задач, по сути, он вообще выступает за снижение доли десантных операций, потому что большей частью морпехи просто приезжают в страну, куда им позволяет местное правительство. А не штурмуют необорудованный берег с боем. Для таких операций Бергер предлагает строить больше куда более дешевых "экспедиционных судов обеспечения", построенных на базе сухогрузов, оснащенных ангарами, катерами и площадками для вертолетов. Их и терять не так жалко, и стоят они меньше. Такие суда сейчас в США строят, но задачи их больше вспомогательные. Также он выступает за переход к более малоразмерным десантным кораблям, но не очень понятно — это что-то вроде наших МДК? Или покрупнее?Авианосцам, АУГ и вообще надводному флоту США и их союзников нынче угрожает распространение совершенных сверхзвуковых и начало появления на вооружении России гиперзвуковых ПКР (а также опасения, что нечто похожее появится и в Китае, а затем и у других антиамериканских стран). Причем дальности новых ракет могут быть даже больше, чем даже у самых мощных сверхзвуковых ПКР предыдущего поколения, вроде П-700 "Гранит" или П-1000 "Вулкан". А время на противодействие атаке гиперзвуковой ПКР может исчисляться десятками секунд или даже секундами — смотря где ее обнаружат. Да и какое противодействие-то? Сбивать некому и нечем, и это надолго.Что, разумеется, вызвало активизацию в США антиавианосного лобби. Про борьбу с заказом дополнительной пары авианосцев типа "Форд" тут уже было написано ранее, но она была безуспешной. Однако дискуссия продолжается.Одна из проблем авианосца состоит в его огромных размерах и достаточно высокой уязвимости набитого топливом и боеприпасами корабля. Размеры облегчают ПКР и поражение цели, и ее обнаружение. Авианосцев практические не коснулась военно-морская современная "мода" уменьшать ЭПР кораблей путем применения различных радиопоглощающих материалов, уменьшения числа выступающих антенн и прочих узлов, переноса вооружения под палубу (с этих критериев первым таким серийным кораблем был наш ТАРКР "Киров", а вовсе не французский фрегат "Лафайетт" или кто-то из кандидатов) и специальных "стелс" обводов с завалом бортов и стенок надстроек наружу и т.п. Некоторые мероприятия по снижению ЭПР и прочих сигнатур на новых проектах проводятся, но любому должно быть понятно, что слон не станет сильно незаметнее для охотника, если у него отрезать хвост и чуть-чуть подпилить бивни. Он просто слишком велик для этого.Какие тут могут быть варианты исправления ситуации? Ну, прежде всего усиление ПВО соединения, но ждать, когда американцы и их союзники смогут справиться с гиперзвуковыми ПКР, когда и со сверхзвуковыми все крайне сложно до сих пор, можно очень долго. Это и для нас пока немалая проблема даже на суше, несмотря на то, что недавно проведенные стрельбы С-400 по имитаторам гиперзвуковых ракет (в роли которых были ЗУР типа 5В55, переделанные в мишени комплекса "Фаворит-РМ") были крайне успешны. Но гиперзвук гиперзвуку рознь, да и как там маневрировали эти мишени, если маневрировали, мы не знаем. А ракеты будут это делать точно. В любом случае, с защитой от этих ракет у американцев пока еще хуже, чем с их созданием. Варианты защититься РЭБ, конечно, всегда хороши, но вот поможет ли, очень большой вопрос.Идеальным будет не соваться в те районы, где могут оказаться, скажем, российские или китайские (когда в КНР появится такое оружие) подлодки, надводные корабли и самолеты-носители гиперзвуковых ПКР, либо же вовсе избегать конфликтов с такими державами. Но если с Россией и Китаем, скажем, это возможно, то распространение нового оружия по миру, в том числе по разным кажущимся "удобным противником" для ВС США странам и движениям, сделает это невозможным. Как распространились обычные дозвуковые ПКР, которые по-прежнему могут быть опасным оружием, особенно при массовом применении, хотя и несравнимым по опасности со сверхзвуковыми и тем более гиперзвуковыми ракетами. Те же ПКР легкого класса есть и у разных простых парней в тапочках и с комочком ката за щекой, и у ребят из Ливана в хорошо подогнанной и толковой "снаряге", и много у кого еще. Кто даст гарантию, что через 25 лет у очередных ребят в тапочках не появится куда более опасного для АУГ ВМС США оружия?Одним из вариантов, предлагаемых, правда, пока на уровне идеи, является трансформация самого авианосца. Но во что? Ответ — в носитель разведывательных и ударных БПЛА, причем носитель с уменьшенными сигнатурами физических полей. Предлагаются как полупогружаемые, так и низкопрофильные ("садящиеся" ниже в воду после принятия балласта), и даже подводные авианосцы. Точнее, БПЛАносцы, при этом оснащенные еще и шахтными пусковыми установками для крылатых ракет. Самое любопытное, что подобное уже было раньше, на другом витке эволюционной спирали. Были и подводные лодки, несшие один или несколько самолетов (такие, как довоенный французский подводный крейсер "Сюркуф", долгие годы остававшийся самой крупной неатомной лодкой в мире, или японские типа "И-400", британские подводные мониторы типа "М"), и проекты более крупных подводных авианосцев. Например, американский подводный атомный авианосец AN-1, спроектированный в 50-х годах, способный с подводным водоизмещением в 14700 т унести на борту 8 перехватчиков фирмы "Боинг" с максимальной скоростью полета до М=3, и с вертикальным взлетом на трех двигателях, два из которых сбрасывались и могли быть использованы повторно. Также был вариант использования перехватчиков F-11F при условии оснащения их такой же системой взлета "ковер-самолет" (так называлась эта отделяемая двигательная система). Были и подводные носители ударных беспилотников. если можно так назвать "самолеты-снаряды" типа "Регулус-1" и "Регулус-2".Подводные лодки "Хэлибат" и "Грэйбэк" ВМС США, носители "самолетов-снарядов" "Регулус-1" и "Регулус-2"Схематическое изображение атомного подводного авианосца AN-1 и его рисунокА вот такие самолеты должен был нести этот подводный авианосецСреди прочих и известный исследователь подводной военной тематики H. I. Sutton предложил как вариант полупогружаемый низкопрофильный носитель УБПЛА с шахтными пусковыми для ракет, продольной ВПП без угловой посадочной палубы (по типу авианосцев военного времени). При этом взлет аппаратов должен осуществляться не катапультами, а трамплином. Который, в отношении авианосцев "советского" типа очень любят критиковать эксперты — обычно чем дальше от палубной авиации, тем сильнее. Палубные работы с летательными аппаратами на нем могут быть полностью автоматизированными, в отличие от катапультных. К тому же взлет с катапульты с такого низкого корабля попросту намного опаснее трамплинного. Такой корабль действительно будет иметь куда меньшие сигнатуры и представлять собой куда более трудную мишень для ракет. Из плюсов также можно назвать то, что он наверняка окажется дешевле атомного авианосца в 100 тыс. тонн, несущего, в настоящий момент и на перспективу всего-то 44 истребителя (плюс вертолеты и БПЛА). Еще один плюс такого проекта — не нужны спасательные вертолеты."Низкопрофильный полупогружаемый носитель ударных БПЛА" в представлении мистера СаттонаДругой вопрос, что, несмотря на прогресс в технологиях, БПЛА способны заменить пилотируемые ЛА полноценно разве что в разведке. С ударными функциями уже все не настолько однозначно, и даже в среднесрочной перспективе полноценной замены, скорее всего, не получится. А с истребительными функциями еще сложнее. К тому же, если аппараты дистанционно-пилотируемые, то их командные линии будут уязвимы для РЭБ, да и современные средства радиоразведки быстро засекают и сам канал управления, и находят место, откуда он работает. А если автономные, то возникает вопрос с надежностью управления группировкой аппаратов, их устойчивости к электромагнитному импульсу, способности реакции на нештатные ситуации и так далее. К тому же вместо боевого ударного БПЛА на вооружении ВМС США появится лишь заправщик — с Х-47В у них "нехорошо получилось". И когда там будет следующий подход к штанге под названием "создание ударного реактивного палубного беспилотника", пока непонятно. Но, тем не менее, можно предположить, что нечто похожее на это решение вполне позволит создать авианесущий корабль, куда более устойчивый к современным и перспективным угрозам, который можно будет использовать там, где его могут утопить эти самые средства. И потенциальных покойников на таком корабле будет на порядок меньше, чем на авианосце.Но это все пока лишь предложения различных экспертов. А пока суд да дело, продолжается строительство авианосцев "прошедшей войны". Недавно начались спусковые работы на втором корпусе авианосцев типа "Форд" — "Джон Кеннеди" (CVN-79). На одном из двух, которых не хотел заказывать министр обороны Мэттис и крайне неохотно согласился на их постройку его временный преемник Шанахан. При этом то, что на этом проекте не решена куча проблем, в особенности с электромагнитными катапультами, которые Трамп потребовал заменить обратно на паровые (вот мы и увидим, послушались ли его представители флотской и промышленной авианосной мафии). Сейчас уже утверждается, что "Джеральд Форд (CVN-78) не достигнет состояния готовности к оперативному развертыванию раньше 2024 года. Совсем недавно речь шла о 2022 г., до того от 2021 г., а еще ранее этот корабль с помпой "ввели в состав флота" (для галочки).Продолжается и ремонт имеющихся кораблей, хотя до сих пор не ясно, будет ли перезарядка активной зоны на одном из "Нимицев", или же его спишут.Но и с ремонтом и перезарядками активных зон есть проблемы. Так, в начале осени "Гарри Трумэн" (CVN-75) не смог выйти в море на запланированную полугодовую боевую службу. При подготовке корабля к походу на нем произошли серьёзные сбои в системе электроснабжения. В итоге единственный ходовой авианосец ВМС США на Восточном побережье встал в ремонт на верфи Newport News Shipbuilding (NNS) — это подразделение Huntington Ingalls Industries, в Норфолке. При этом недавно вице-президент NNS Крис Мейнер рассказал, что для ремонта CVN-75 часть узлов и агрегатов сняли с "Джордж Вашингтон" (CVN-73), который с 2017 г. находится на ремонте и перезарядке активной зоны на той же верфи. При этом корабль недавно вывели из сухого дока и планировали вернуть в строй в конце 2021 г., но теперь этот срок будет отложен — узлы-то поснимали. Сама по себе каннибализация стоящих в ремонте или ожидании ремонта кораблей не является чем-то из ряда вон выходящим. У нас такое тоже случалось, но то, что это случается теперь с самыми важными для ВМС США кораблями, является не самым лучшим для них сигналом. Видно, Трамп, утверждающий, что Америка при нем военно сильна, как никогда, "немного ошибается", примерно как с ядерной мощью, где он "ошибается" с точностью до наоборот?С конца февраля 2019 года в Норфолке стоит и "Джордж Буш" (CVN-77) на капремонте, который был запланирован на срок 28 месяцев. Но и тут не все гладко — часть бригад с него забрали на поломанного "Трумэна", которому надо "кровь из носу" быстрее починиться, чтобы не сорвать окончательно график боевых служб. А "Джон Стеннис" (CVN-74) вообще должен был встать в док после "Джорджа Вашингтона", но вместо этого туда поставили "Джордж Буш" (CVN-77). А по "Стеннису" идет борьба — есть желание отказаться от его перезарядки и отправить его таким образом в отстой, то есть, по сути, списать. Но в любом случае, ставить его пока некуда и работать на нем некому. Там ведь на NNS находится еще и "Дуайт Эйзенхауэр" (CVN-69), на 36-месячном цикле восстановления технической готовности.Даже если авианосцы перестанут быть реальной основой надводной военной мощи ВМС США, то зарабатывать на них желающих вряд ли поубавится. Впрочем, подобные проблемы стоят, наверное, как перед любым серьезным флотом вроде флотов "первой тройки" (США, РФ, КНР), так и даже перед несерьезным флотиком — вроде ВМС бедных африканских стран или ВМС "небратского северного Сомали". Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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