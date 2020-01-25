Что делает Франция в Африке и Бразилии?

О колониальном рефлексе французской внешней политики

Президент Франции Эмманюэль Макрон всё чаще примеряет на себя если не треуголку Наполеона, то, по меньшей мере, военное кепи генерала де Голля. Многие его международные инициативы нацелены на то, чтобы выдвинуть Францию на позиции одной из ведущих мировых держав, но чаще их воспринимают как реанимацию старого колониализма.

Париж довольно бесцеремонно вмешивается во внутренние дела других стран. 13 января во французском городе По проходила встреча лидеров пяти стран африканского Сахеля (G5 Sahel) с президентом Макроном, и в преддверии саммита возникла напряженность: Эмманюэль Макрон и министр обороны Франции Флоранс Парли заявили, что «народам Сахеля… нужны французские войска…».

Сахель (от aрабского ساحل – граница») – тропический саванный регион в Африке своеобразный переход от Сахары на севере к более плодородными землями на юге. Включает 10 стран и 300 млн населения от Атлантического океана до Красного моря.

В Сахеле Франция проводит одну из своих крупнейших зарубежных военных операций. Она началась на территории Мали в январе 2013 года под названием «Сервал» в ответ на просьбу властей страны о помощи в борьбе с сепаратистами. Париж перебросил в Мали 4500 солдат, сотни единиц боевой техники, авиацию, ВМС. С июля 2014 года операция получила название «Бархан» и распространилась, помимо Мали, на Мавританию, Буркина-Фасо, Нигер и Чад. Главной целью операции провозглашается борьба с международным терроризмом. Сейчас французский военный контингент в Африке располагается на трёх постоянных базах (Н’Джамена, Ниамей, Гао) и шести аванпостах и обходится французскому бюджету в 700 млн евро в год.

Французская компания компания Orano (бывшая Areva) разрабатывает в Нигере три месторождения урана. В Нигере, Буркина-Фасо и Чаде французские компании инвестируют в развитие транспортных сетей (группа Bolloré) и производство питьевой воды (Veolia).

В феврале 2018 года депутаты-социалисты François André и Joaquim Pueyo представили в Национальном собрании Франции доклад, в котором говорится, что за последние четыре года французская армия потеряла в зарубежных операциях 86 единиц техники, из которых лишь 22 уничтожены боевиками с помощью самодельных взрывных устройств, а 64 вышли из строя по причине экстремального климата. Финансовый ущерб оценён в 54 млн евро. Французская оборонка оказалась неспособной производить новую боевую технику в количествах, необходимых для обеспечения операций за рубежом.

У Франции нет военно-транспортных самолётов большой грузоподъёмности. Самый тяжёлый самолет французских ВВС А400М способен поднять в воздух лишь 37 тонн груза (для сравнения: ИЛ-76ТД – 50 тонн, АН-124 – 120 тонн). Для бесперебойного снабжения своего контингента в Сахеле французам пришлось арендовать эти самолёты у российских и украинских фирм. В конце 2018 года российские компании «224 летный отряд» и «Волга-Днепр» не стали продлевать соглашения, что создало проблемы в снабжении французских войск за рубежом, сообщает французский военный портал Zone Militare . Даже перевооружение не гарантирует успеха. Так, новый ударный вертолёт Eurocopter Tiger оказался не приспособленным к экстремальным температурам Сахеля.

Среди союзников поддержки французским операциям в Сахеле Макрон тоже не находит. 30 ноября 2017 года он направил в Госдеп США приглашение для американской делегации на очередной саммит G5Sahel, но приглашение было отклонено. Макрон неоднократно просил Дональда Трампа оказать финансовую помощь в проведении операции «Бархан», но США ограничиваются представлением французам разведывательной информации по региону.

Провал операции «Бархан» стал очевидным и для французского общества. Трагическая гибель 13 французских солдат в ноябре 2019 года во время антитеррористической операции в Мали «потрясла Францию и возродила вопросы о том, что именно делает страна в этом обширном полузасушливом поясе к югу от пустыни Сахара», – пишет The Economist.

На саммите в По 13 января Макрон «отчаянно молил» Дональда Трампа, пишет британский Express, не выводить американские войска из Африки, что стало бы «плохой новостью» для Франции. Однако, Трамп, который не забыл слова Макрона о «смерти мозга НАТО», ответил ему «ледяным» равнодушием.

Между тем, в странах Сахеля нарастают антифранцузские настроения. В ходе своего первого официального турне по африканским странам Макрон посетил Буркина-Фасо, где его встретили терактом. Накануне его прибытия в столицу страны Уагадугу 28 ноября 2017 года мотоциклисты с закрытыми лицами бросили гранату в автомобиль с французским спецназом. Граната взорвалась на тротуаре, в результате пострадали случайные прохожие. Во время визита не прекращались митинги и пикеты: протестующие требовали вывести с территории страны французские войска и забросали машину Макрона камнями. Под окнами университета Уагадугу, где французский президент встречался со студентами, митингующие скандировали «Долой империализм!», «Нет французским базам в Буркина-Фасо и Африке!».

На встрече со студентами столичного университета президенту Франции был задан вопрос о том, почему так мало африканских студентов учится в университетах Французской Республики и так много французских солдат находится в странах Африки. Ответ Макрона прозвучал грубо: «Не говорите мне так о французских солдатах, вы должны им только аплодировать» .

Французский публицист Томас Дитрих так прокомментировал высказывания главы французского государства во время этого визита: «Макрон вел себя, как мелкий колониальный чиновник, упившийся абсента » .

Ещё одним примером неоколониальных устремлений Франции может служить Бразилия. На саммите G7 в Биаррице в августе 2019 года Макрон предложил фактически установить международный протекторат над Бразилией под предлогом заботы от страдающих от пожаров в лесах бразильской Амазонии аборигенах. В Бразилии это заявление вызвало негодование.

Ответ президента Бразилии Жаира Болсонару был мгновенным. По его мнению, план Макрона начать обсуждать происходящее в Амазонии на встрече лидеров семи ведущих держав западного мира является примером «колониального образа мышления», что в XXI веке оскорбительно. «Мне жаль, что Макрон пытается получить политическую выгоду за счет внутренних дел Бразилии и других стран Амазонии», – написал Болсонару в Твиттере

Несмотря на это, в ноябре 2019 года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Лё Дриан демонстративно встретился с девятью губернаторами северо-восточных штатов страны, находящихся в оппозиции к Жаиру Болсонару. Последний выразил недоумение по поводу встреч Лё Дриана и с представителями бразильских НПО: «Он сюда приехал, чтобы обсуждать какие-то вопросы с неправительственными организациями? Как только речь заходит об НПО, это вызывает тревогу у любого разумного человека». Запланированная встреча Болсонару и Лё Дриана была отменена – вместо встречи с министром иностранных дел Франции президент Бразилии предпочёл встречу со своим парикмахером. Тем не менее, по итогам визита Лё Дриана в Бразилию Французский МИД выпустил коммюнике, в котором сообщалось, что Франция намерена сотрудничать со всеми регионами Бразилии.