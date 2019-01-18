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Что даст США новая стратегия по ПРО?

18 января 2019, 20:54  •  61 • В мире
США официально переходят на новый этап эскалации гонки вооружений и в качестве ответа на создание в России гиперзвукового оружия объявили о новой стратегии по противоракетной обороне. Насколько она поможет США добиться желаемого?
Автор:
Кучер Егор
Согласно официальному заявлению, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должен состояться 2 февраля. Однако уже сейчас Вашингтон представил обновлённую стратегию своих противоракетных сил.
О новой стратегии, разработанной администрацией США и Пентагоном, 17 января объявил президент Дональд Трамп. И хотя он ничего не сказал о пресловутой угрозе, исходящей от России, за него это сделали и.о. министра обороны Патрик Шэнахэн и вице-президент Майкл Пенс.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Широкой общественности в США и в мире должно быть очевидно, что обновление стратегии ПРО направлено, прежде всего, против России и её новейших гиперзвуковых вооружений. Хотя наряду с Россией противниками Америки объявлены также Иран, Китай и КНДР.
Презентация новой стратегии также демонстрирует не только опасения Вашингтона, но и непонимание им целей разоружения как таковых. Зачем США понадобилось перекраивать противоракетную оборону, что реально меняет новая стратегия и насколько это опасно для России?
Жребий брошен
Объявление о новой стратегии США по ПРО состоялось на специальной пресс-конференции в Пентагоне. Одновременно с этим текст стратегии был опубликован на сайте Пентагона. Первым перед журналистами в четверг выступил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн. По его словам, новая стратегия должна стать ответом на действия Китая и России, которые усиливают свой ракетный потенциал.
О новой стратегии, разработанной администрацией США и Пентагоном, 17 января объявил президент Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

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