Что даст США новая стратегия по ПРО?

США официально переходят на новый этап эскалации гонки вооружений и в качестве ответа на создание в России гиперзвукового оружия объявили о новой стратегии по противоракетной обороне. Насколько она поможет США добиться желаемого?

Автор:

Кучер Егор

Согласно официальному заявлению, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должен состояться 2 февраля. Однако уже сейчас Вашингтон представил обновлённую стратегию своих противоракетных сил.

О новой стратегии, разработанной администрацией США и Пентагоном, 17 января объявил президент Дональд Трамп. И хотя он ничего не сказал о пресловутой угрозе, исходящей от России, за него это сделали и.о. министра обороны Патрик Шэнахэн и вице-президент Майкл Пенс.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Широкой общественности в США и в мире должно быть очевидно, что обновление стратегии ПРО направлено, прежде всего, против России и её новейших гиперзвуковых вооружений. Хотя наряду с Россией противниками Америки объявлены также Иран, Китай и КНДР.

Презентация новой стратегии также демонстрирует не только опасения Вашингтона, но и непонимание им целей разоружения как таковых. Зачем США понадобилось перекраивать противоракетную оборону, что реально меняет новая стратегия и насколько это опасно для России?

Жребий брошен

Объявление о новой стратегии США по ПРО состоялось на специальной пресс-конференции в Пентагоне. Одновременно с этим текст стратегии был опубликован на сайте Пентагона. Первым перед журналистами в четверг выступил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн. По его словам, новая стратегия должна стать ответом на действия Китая и России, которые усиливают свой ракетный потенциал.