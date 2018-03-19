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Что дает Грудинину его второе место?
19 марта 2018, 00:39 • 126 • В России
Очень нужен в пост-выборный вечер политикам наш брат. Нужна отдушина. Надо выплеснуть накопившееся.
Рассказать об этих.. в ЦИКе. О «не тех» процентах и о всеобщей несправедливости. Потрясти кулаками, обещая власти кары небесные.
Потому журналистов на выборах обычно привечают, кормят и стараются сделать так, что они не разбежались.
Но грудининский штаб повел себя странно. Металлические ворота были закрыты перед прессой весь день и прорваться в штаб удалось только в 8 вечера.
Ажиотаж царил страшный. В маленький зал для прессы набились добрая сотня и хмурый Грудинин взирал на бесконечный строй телекамер российских телеканалов.
Холодный прием объяснялся просто – часть российских медиа вылили на кандидата столько нехорошего, что половину пресс-конференции Грудинин выражал легкое презрение к каналам…
- Это нечестные выборы, - пожал плечами директор Совхоза имени Ленина и заметил, что если в стране нарушают избирательные законы, то как можно требовать законопослушания от граждан?
Кандидат в президенты был недоволен результатом экзитполов (тогда говорили о 12 процентах) и явно рассчитывал на большее (в одном из интервью он пообещал сбрить усы, если не соберет 15 процентов).
Зато Зюганов, казалось, был в восторге от второго места.
Во-первых, в родном совхозе Грудинин собрал больше Путина (55 против 35)
И у КПРФ открылись новые возможности для диалога с властью.
«Мы ждем начало переговоров с Путиным, - заявил лидер КПРФ, и намекнул, что речь идет об о-очень высокой должности.
«Пусть президент занимается силовиками, а мы – экономикой, - лихо предложил Зюганов.
- А вы будете участвовать в следующих выборах? – спросили Грудинина
- Через 6 лет? – устало усмехнулся кандидат, - Думаю, что…
- Я не рекомендую вам отвечать на этот вопрос – быстро сказал мудрый Зюганов.
- Слушаюсь, - снова вздохнул Грудинин, мрачно глядя во вражеские зрачки телекамер...
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