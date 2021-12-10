Что было в красной папке Путина: Архивное фото с Ельциным вызвало вопросы

В Сети всплыло архивное фото Владимира Путина и Бориса Ельцина, датированное 31 декабря 1999 года. У внимательных пользователей возникли вопросы: что лежит в красной папке, которую держит в руках Путин?

Этот кадр был сделан в последний день 1999 года. Всего через несколько часов Борис Ельцин, обращаясь к стране, сделает неожиданное заявление: "Я ухожу". А пока он улыбается на камеру, стоя рядом со своим, как оказалось позже, преемником - 47-летним Владимиром Путиным. По правую руку от Путина стоит Патриарх Алексий II.

Интересно, что в кадре присутствует таинственная красная папка: её значение для истории России тогда ещё мало кто представлял. Как пишет телеграм-канал "Девяностые", в этой папке находился указ о назначении Путина исполняющим обязанности президента России.



Фото: скриншот https://t.me/spirtroyal Фото: скриншот https://t.me/spirtroyal

Этот канал не впервые публикует раритетные снимки ельцинской эпохи, напоминая нам о почти забытых реалиях того страшного лихолетья. Так, однажды автор показали кадр 1996 года, на котором запечатлён один из кандидатов на пост президента России на проходивших тогда выборах - бизнесмен Владимир Брынцалов.

На фото Брынцалов изображён вместе с супругой Натальей, причём она сидит в кресле, он же стоит рядом, поставив ногу в ботинке прямо на стол. Позади можно увидеть огромных размеров портрет самого Брынцалова в полный рост, в углу помещён триколор.

Снимок вызвал крайне неприятные воспоминания у всех, кто застал те смутные времена. Подписчики канала в комментариях вспомнили, что этот "кандидат" был замешан в весьма тёмные дела. В частности, его компания по производству лекарств выпускала поддельные препараты. Кроме того, Брынцалов сделал целое состояние на производстве водки.

"В сравнении ещё больше понимаешь, какой красавчик Путин", - признался один из комментаторов.