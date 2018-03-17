Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев признался. КНДР запускает ракеты на украинских технологиях (РАКЕТА.News)
Выборы-2018: Каждый голос защищен!
МИД РФ: не допуская россиян на выборы, Киев вмешивается во внутренние дела РФ
«Похоже» и «вероятно» — неплохой трюк»: посол РФ в Великобритании о позиции Лонд...
Главная / В России

Что было бы, если б Крым не вернулся в Россию

17 марта 2018, 03:09  •  28 • В России

Штурмовая авиация ВСУ отбомбилась по блокпостам самообороны Крыма на Чонгарском перешейке. После артподготовки нацбатальоны выбили крымчан с Чонгара и Перекопа. Спустя три дня после начала масштабной вой-сковой операции добробаты и регулярные полки Украины с материка вместе с частями, базировавшимися в Крыму, окружили Симферополь, Севастополь и Феодосию… Российский флот снялся с якорей и взял курс на Новороссийск. Над площадью Нахимова в Севастополе поднят красно-черный флаг украинских националистов, Киев ликует.

ЗАЧИСТКИ И НИЩЕТА

Это похоже на сценарий украинского кинофэнтези. Но четыре года назад от такого развития ситуации в Крыму спас лишь российский спецназ. Он провел бескровную операцию - обеспечил безопасность проведения референдума.

Что было бы, пойди все по другому сценарию?

- Я был бы среди мертвых, - говорит крымский политолог Владимир Джаралла.

Он в мартовские дни 2014-го был одним из немногих, кто без страха объяснял мне на камеру, почему Россия должна вернуть Крым.

- А если б не забрала? - спрашиваю его сегодня.

- Крым стал бы первым, кто получил судьбу и Одессы, и Донбасса. Здесь продемонстрировали бы, что новая украинская власть поступит с любым мятежным регионом максимально жестоко. Жители юго-востока Украины и Крыма к этому были не готовы. Противник был подготовленнее и уже почувствовал вкус крови. Чудовищной трагедии здесь было не избежать.

В Крыму началась бы уже не ползучая, а насильственная украинизация. С переименованием улиц, сносом памятников и похоронами русского языка - как происходит сегодня по всей Украине. Но что получили крымчане взамен этой перспективы?

- Уровень жизни в Крыму вырос мгновенно! - говорит Владимир Джаралла. - И крымчане сравнивают себя не с Украиной (см. таблицу) - с другими регионами России. Хочется жить еще лучше, подтягиваться к Краснодару, Ростову. Когда же украинцы приезжают в Крым и только пересекают погранпункты на севере полуострова, для них сразу все становится понятно. На жалобы местных на качество дорог горько усмехаются: «У нас вместо них одни направления». Да, если сравнивать цены на продукты, Украина будет немного в выигрыше. Но в Крыму-то и доходы выше. А «коммуналку» и вовсе сравнивать бессмысленно. У них полным ходом идет вырубка леса на дрова - газ просто не по карману.

А добавить к этому энергетический, автомобильный и железнодорожные мосты. А снижение уровня безработицы в 4 раза, увеличение финансирования здравоохранения в 2,5 раза, а почти 3-кратный рост доходов?

ОРЕОЛ «ЖЕРТВЫ»

А что изменилось бы на Украине, сохрани она Крым?

- Принципиально отношения Украины и России не отличались бы от сегодняшних, - полагает директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин. Лицемерия, может, было погуще. Не присоедини мы Крым, это поощрило бы националистов Украины наглеть все больше. И в Севастополе появились бы база НАТО.

С нынешним руководством Украина, конечно, рисковала бы получить полномасштабную партизанскую войну в Крыму. И натовские «друзья» пришли бы на помощь Киеву в борьбе с сепаратистами. Но Украина тогда не имела бы ореола «жертвы», которым она сегодня торгует, выбивая финансовую помощь США и Европы.

При этом в своем устремлении на Запад Киеву все равно пришлось бы рвать экономические связи с Россией. А значит, промышленность и оборонка Украины были бы принесены в жертву евроинтеграции. Таким же неизбежным стало и сегодняшнее обнищание населения страны.

Права на помощь: согласие граждан на посмертное донорство органов предлагают указывать в водительском удостоверении

И, возможно, люди на Украине жили бы даже еще беднее. Экономика рухнула с таким же хрустом, но жирных кредитов с Запада не было бы.

С БАЗОЙ НАТО ПОД БОКОМ

Но как бы на этом фоне выглядела Россия? С одной стороны, нет санкций (хотя многие эксперты считают, что нашелся бы другой повод и без Крыма). С другой стороны, база НАТО под боком. И стоило ли бросать Крым ради сомнительных финансовых выгод? Ведь и экономический кризис грянул в России не столько из-за санкций, сколько из-за падения цен на нефть.

- Россия выглядела бы полнейшим лузером, о которого можно вытирать ноги, - уверен Константин Затулин. - Мы в этом состоянии находились все 90-е годы. Но делали вид, что зато у нас есть дружба с Украиной и парт-нерство с Западом. Сейчас нет дружбы, но нет и лузерства. Не прими мы Крым, Украина все равно шла бы в НАТО. И это все равно кончилось бы конфликтом.

Самое главное, что приобрела Россия, - не только территории и наших людей. Что бы там ни говорили на Западе, но мы вернули уважение к себе, осознание того, что от нас невозможно отмахнуться, - с нами надо считаться. Мы вернули самоуважение, осознав, что стали свидетелями по-настоящему исторического события. И это маленький пластырь на все еще незажившую травму - развал Советского Союза.

И, безусловно, мы открыли для себя новую армию - стремительную, качественно экипированную, высоко технологичную и, разумеется, вежливую. А решились бы мы на операцию в Сирии без успешного опыта быстрых и четких действий в Крыму? Не факт. Именно после Крыма Россия почувствовала свою возвращающуюся к ней силу и вкус к победам. И военным, и политическим, и моральным.

ОТ АВТОРА

Я видел это рождение новой страны

В Киеве идет процесс века. Украинская Фемида судит экс-президента страны Виктора Януковича «за госизмену». А по ходу чиновники в погонах и без пытаются спихнуть с себя ответственность за утрату Крыма. Смотреть на жалкие попытки оправдаться за абсолютную политическую беспомощность и трусливое предательство тошно.

Командующий ЧФ: Воссоединение Крыма с Россией стало точкой отсчета в процессе модернизации Черноморского флота

4 года назад в эти дни я одновременно наблюдал за рождением новой Российской армии и похоронами ВСУ. «Революционные» киевские власти бросили свои войска, обрубив все каналы связи.

- У нас на взвод - 10 автоматов и пол-ящика патронов, - жаловался мне украинский офицер на КПП одной из воинских частей, поглядывая на «упакованных» «вежливых людей». - Половина предлагает сложить оружие, а другая хочет посмотреть, что будет.

Оружие сложили все. И со стороны российского спецназа не было ни капли злорадства. Уникальность той операции состояла не только в том, чтобы бескровно взять под контроль хлипкую, но все-таки военную инфраструктуру полуострова. Нельзя было вызвать социального отторжения. Ведь у всех военных есть семьи... Это был серьезный рубеж. Наши военные должны были показать свое превосходство, но сделать это с достоинством. И им это удалось. Из 13,5 тысячи украинских военных на материковую Украину захотели уехать лишь около 4 тысяч. А из сотрудников СБУ - лишь 10%.

16 марта 2014-го украинские солдаты и офицеры пришли на референдум.

- За что проголосовал? - спросил я знакомого офицера.

- За будущее, - бросил он, уходя за ворота КПП.

Через год я встретил его в той же части. Он был в новом современном камуфляже и прекрасном расположении духа. Показывал стройку новой столовой и свежий ремонт в казармах, удивлялся интенсивности боевой подготовки, не преминул похвастать новым денежным довольствием... Да, на Украину дорога им теперь заказана - на каждого бросившая их родина-мачеха завела уголовное дело «за госизмену». Но оставшиеся в Крыму военные ни разу не пожалели о выборе, сделанном 4 года назад.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

28
Источник
Похожие новости
16 марта 2018, 23:54
«Голос» готовит информационную атаку на выборы президента России
16 марта 2018, 20:39
Киев признал, что у ракет Северной Кореи - украинские движки
16 марта 2018, 09:09
Права на помощь: согласие граждан на посмертное донорство органов предлагают указывать в водительском удостоверении

Загрузка...
16 марта 2018, 20:39
Президент поручил жить до 80, в хороших квартирах и без грабительских налогов
17 марта 2018, 03:09
Выборы-2018: Каждый голос защищен!
16 марта 2018, 20:39
Владимир Путин пообещал ужесточить наказание за нападения на врачей
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 19:39
По правительству Великобритании нанесен мощный удар
11 марта 2018, 18:54
"Вы с ума сошли, что ли?" - Путин резко ответил на вопрос о русском Крыме и Украине
13 марта 2018, 09:54
Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка
12 марта 2018, 22:24
Выборы президента - 2018: где голосовать, как проголосовать не по прописке, что делать, если вас нет в списках
10 марта 2018, 10:24
Газовая война и её последствия
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
16 марта 2018, 09:24
ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.