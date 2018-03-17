Что было бы, если б Крым не вернулся в Россию

Штурмовая авиация ВСУ отбомбилась по блокпостам самообороны Крыма на Чонгарском перешейке. После артподготовки нацбатальоны выбили крымчан с Чонгара и Перекопа. Спустя три дня после начала масштабной вой-сковой операции добробаты и регулярные полки Украины с материка вместе с частями, базировавшимися в Крыму, окружили Симферополь, Севастополь и Феодосию… Российский флот снялся с якорей и взял курс на Новороссийск. Над площадью Нахимова в Севастополе поднят красно-черный флаг украинских националистов, Киев ликует.

ЗАЧИСТКИ И НИЩЕТА

Это похоже на сценарий украинского кинофэнтези. Но четыре года назад от такого развития ситуации в Крыму спас лишь российский спецназ. Он провел бескровную операцию - обеспечил безопасность проведения референдума.

Что было бы, пойди все по другому сценарию?

- Я был бы среди мертвых, - говорит крымский политолог Владимир Джаралла.

Он в мартовские дни 2014-го был одним из немногих, кто без страха объяснял мне на камеру, почему Россия должна вернуть Крым.

- А если б не забрала? - спрашиваю его сегодня.

- Крым стал бы первым, кто получил судьбу и Одессы, и Донбасса. Здесь продемонстрировали бы, что новая украинская власть поступит с любым мятежным регионом максимально жестоко. Жители юго-востока Украины и Крыма к этому были не готовы. Противник был подготовленнее и уже почувствовал вкус крови. Чудовищной трагедии здесь было не избежать.

В Крыму началась бы уже не ползучая, а насильственная украинизация. С переименованием улиц, сносом памятников и похоронами русского языка - как происходит сегодня по всей Украине. Но что получили крымчане взамен этой перспективы?

- Уровень жизни в Крыму вырос мгновенно! - говорит Владимир Джаралла. - И крымчане сравнивают себя не с Украиной (см. таблицу) - с другими регионами России. Хочется жить еще лучше, подтягиваться к Краснодару, Ростову. Когда же украинцы приезжают в Крым и только пересекают погранпункты на севере полуострова, для них сразу все становится понятно. На жалобы местных на качество дорог горько усмехаются: «У нас вместо них одни направления». Да, если сравнивать цены на продукты, Украина будет немного в выигрыше. Но в Крыму-то и доходы выше. А «коммуналку» и вовсе сравнивать бессмысленно. У них полным ходом идет вырубка леса на дрова - газ просто не по карману.

А добавить к этому энергетический, автомобильный и железнодорожные мосты. А снижение уровня безработицы в 4 раза, увеличение финансирования здравоохранения в 2,5 раза, а почти 3-кратный рост доходов?

ОРЕОЛ «ЖЕРТВЫ»

А что изменилось бы на Украине, сохрани она Крым?

- Принципиально отношения Украины и России не отличались бы от сегодняшних, - полагает директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин. Лицемерия, может, было погуще. Не присоедини мы Крым, это поощрило бы националистов Украины наглеть все больше. И в Севастополе появились бы база НАТО.

С нынешним руководством Украина, конечно, рисковала бы получить полномасштабную партизанскую войну в Крыму. И натовские «друзья» пришли бы на помощь Киеву в борьбе с сепаратистами. Но Украина тогда не имела бы ореола «жертвы», которым она сегодня торгует, выбивая финансовую помощь США и Европы.

При этом в своем устремлении на Запад Киеву все равно пришлось бы рвать экономические связи с Россией. А значит, промышленность и оборонка Украины были бы принесены в жертву евроинтеграции. Таким же неизбежным стало и сегодняшнее обнищание населения страны.

И, возможно, люди на Украине жили бы даже еще беднее. Экономика рухнула с таким же хрустом, но жирных кредитов с Запада не было бы.

С БАЗОЙ НАТО ПОД БОКОМ

Но как бы на этом фоне выглядела Россия? С одной стороны, нет санкций (хотя многие эксперты считают, что нашелся бы другой повод и без Крыма). С другой стороны, база НАТО под боком. И стоило ли бросать Крым ради сомнительных финансовых выгод? Ведь и экономический кризис грянул в России не столько из-за санкций, сколько из-за падения цен на нефть.

- Россия выглядела бы полнейшим лузером, о которого можно вытирать ноги, - уверен Константин Затулин. - Мы в этом состоянии находились все 90-е годы. Но делали вид, что зато у нас есть дружба с Украиной и парт-нерство с Западом. Сейчас нет дружбы, но нет и лузерства. Не прими мы Крым, Украина все равно шла бы в НАТО. И это все равно кончилось бы конфликтом.

Самое главное, что приобрела Россия, - не только территории и наших людей. Что бы там ни говорили на Западе, но мы вернули уважение к себе, осознание того, что от нас невозможно отмахнуться, - с нами надо считаться. Мы вернули самоуважение, осознав, что стали свидетелями по-настоящему исторического события. И это маленький пластырь на все еще незажившую травму - развал Советского Союза.

И, безусловно, мы открыли для себя новую армию - стремительную, качественно экипированную, высоко технологичную и, разумеется, вежливую. А решились бы мы на операцию в Сирии без успешного опыта быстрых и четких действий в Крыму? Не факт. Именно после Крыма Россия почувствовала свою возвращающуюся к ней силу и вкус к победам. И военным, и политическим, и моральным.

ОТ АВТОРА

Я видел это рождение новой страны

В Киеве идет процесс века. Украинская Фемида судит экс-президента страны Виктора Януковича «за госизмену». А по ходу чиновники в погонах и без пытаются спихнуть с себя ответственность за утрату Крыма. Смотреть на жалкие попытки оправдаться за абсолютную политическую беспомощность и трусливое предательство тошно.

4 года назад в эти дни я одновременно наблюдал за рождением новой Российской армии и похоронами ВСУ. «Революционные» киевские власти бросили свои войска, обрубив все каналы связи.

- У нас на взвод - 10 автоматов и пол-ящика патронов, - жаловался мне украинский офицер на КПП одной из воинских частей, поглядывая на «упакованных» «вежливых людей». - Половина предлагает сложить оружие, а другая хочет посмотреть, что будет.

Оружие сложили все. И со стороны российского спецназа не было ни капли злорадства. Уникальность той операции состояла не только в том, чтобы бескровно взять под контроль хлипкую, но все-таки военную инфраструктуру полуострова. Нельзя было вызвать социального отторжения. Ведь у всех военных есть семьи... Это был серьезный рубеж. Наши военные должны были показать свое превосходство, но сделать это с достоинством. И им это удалось. Из 13,5 тысячи украинских военных на материковую Украину захотели уехать лишь около 4 тысяч. А из сотрудников СБУ - лишь 10%.

16 марта 2014-го украинские солдаты и офицеры пришли на референдум.

- За что проголосовал? - спросил я знакомого офицера.

- За будущее, - бросил он, уходя за ворота КПП.

Через год я встретил его в той же части. Он был в новом современном камуфляже и прекрасном расположении духа. Показывал стройку новой столовой и свежий ремонт в казармах, удивлялся интенсивности боевой подготовки, не преминул похвастать новым денежным довольствием... Да, на Украину дорога им теперь заказана - на каждого бросившая их родина-мачеха завела уголовное дело «за госизмену». Но оставшиеся в Крыму военные ни разу не пожалели о выборе, сделанном 4 года назад.