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Что бы сделали с Байденом за "убийцу" в Европе? Оскорбление даром не пройдёт

25 марта 2021, 17:15  •  158 • Политика
Журналистка Анастасия Попова рассказала, что бы сделали с президентом США Джо Байденом за "убийцу" в Европе. По её словам, оскорбление главы государства для американского лидера даром бы не прошло.
Так Попова прокомментировала недавний скандал с интервью телеканалу ABC, в котором Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Журналистка обратила внимание, что во многих европейских государствах, которых Вашингтон считает своими партнёрами, законодательство строго регламентирует данный вопрос.
Так, например, в Испании за оскорбление национального лидера можно получить от полугода до 2 лет тюрьмы. В Польше, Португалии и Бельгии - до трёх лет тюрьмы, в Дании и Исландии - до четырёх, в Германии - до пяти, в Швеции и Италии - до шести лет.
При этом есть некоторые оговорки. В Италии максимальный срок можно получить, если оскорбление произошло через СМИ. Аналогичное правило действует в Португалии - до трёх месяцев тюрьмы и штраф, если оскорбление прозвучало не публично. И до трёх лет, если человек оскорбил кого-то через прессу. А власти Франции тюремному заключению предпочитают штраф, который может достигать 45 тыс. евро.
Самое щадящее законодательство оказалось у Греции (до 3 месяцев тюрьмы), Нидерландов и Словении (до года тюрьмы).
Скриншот:Telegram/Анастасия Попова
Напомним, что президент России Владимир Путин, комментируя скандальное интервью, пожелал Байдену здоровья. Кроме того, он пригласил американского президента на прямой разговор в присутствии журналистов - без телесуфлёра и спичрайтеров.

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