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Что будут делать миротворцы в Казахстане: В ОДКБ назвали главные цели и задачи
06 января 2022, 14:45 • 273 • Политика
В ОДКБ назвали цели и задачи миротворческих сил организации в Казахстане. "Охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка и стабилизация обстановки", - заявил пресс-секретарь ОДКБ.
Названы основные цели и задачи миротворцев, которые были отправлены в Казахстан в рамках помощи ОДКБ. С заявлением по этому поводу выступил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
Он рассказал, что перед миротворцами ОДКБ будут стоять три основные задачи. Речь идёт об обеспечении безопасности стратегических объектов, помощи казахстанским силовикам и возвращении ситуации в стране обратно в правовое поле.
- сказал Владимир Зайнетдинов.
Он добавил, что в состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения вооружённых сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Русские десантники уже прибыли в Казахстан.
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