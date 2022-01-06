Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
Главная / Политика

Что будут делать миротворцы в Казахстане: В ОДКБ назвали главные цели и задачи

06 января 2022, 14:45  •  273 • Политика
В ОДКБ назвали цели и задачи миротворческих сил организации в Казахстане. "Охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка и стабилизация обстановки", - заявил пресс-секретарь ОДКБ.
Названы основные цели и задачи миротворцев, которые были отправлены в Казахстан в рамках помощи ОДКБ. С заявлением по этому поводу выступил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
Он рассказал, что перед миротворцами ОДКБ будут стоять три основные задачи. Речь идёт об обеспечении безопасности стратегических объектов, помощи казахстанским силовикам и возвращении ситуации в стране обратно в правовое поле.
Охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка и стабилизация обстановки,
- сказал Владимир Зайнетдинов.
Он добавил, что в состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения вооружённых сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Русские десантники уже прибыли в Казахстан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



273
Источник
Похожие новости
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
06 января 2022, 03:05
Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан
06 января 2022, 12:25
"Мирные" погромщики отрезали голову силовику: Кровавые итоги бунта в Алма-Ате
06 января 2022, 01:20
Пашинян озвучил решение совета ОДКБ по Казахстану
06 января 2022, 01:20
Стрельба и крики: Ночные бои в Алма-Ате попали на видео
06 января 2022, 01:55
В Госдуме назвали последствия для Киева в случае агрессии в отношении Крыма
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2022, 12:40
Зеленский захотел фото ВСУ в Крыму. Витязева отреагировала говорящими фото: "Пан хочет повторить?"
02 января 2022, 19:10
Глава ДУМ России устроил олимпийский бойкот вопреки Путину
02 января 2022, 15:40
"Ааа! Так вот почему!": Министр обороны Украины неожиданно "ответил" на вопрос о женском призыве
04 января 2022, 09:05
Россия сделала ход конём: На Западе признали победу Путина
02 января 2022, 08:05
"Этот кактус государство будет есть": Политический прогноз на 2022-й без купюр
04 января 2022, 22:30
Токаев выступил с экстренным обращением к нации
03 января 2022, 09:45
Новый год принес украинцам поистине царские подарки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.