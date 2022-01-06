Что будут делать миротворцы в Казахстане: В ОДКБ назвали главные цели и задачи

В ОДКБ назвали цели и задачи миротворческих сил организации в Казахстане. "Охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка и стабилизация обстановки", - заявил пресс-секретарь ОДКБ.

Названы основные цели и задачи миротворцев, которые были отправлены в Казахстан в рамках помощи ОДКБ. С заявлением по этому поводу выступил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Он рассказал, что перед миротворцами ОДКБ будут стоять три основные задачи. Речь идёт об обеспечении безопасности стратегических объектов, помощи казахстанским силовикам и возвращении ситуации в стране обратно в правовое поле.

Охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка и стабилизация обстановки,

- сказал Владимир Зайнетдинов.

Он добавил, что в состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения вооружённых сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Русские десантники уже прибыли в Казахстан.