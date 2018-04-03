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"Что будет" с Владимиром Сунгоркиным: Какие выводы были сделаны из трагедии в Кемерове

03 апреля 2018, 21:09  •  74 • В России

Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным.

Ведущий Александр Яковлев.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону

8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России)

Владимир Сунгоркин. Что будет . 03.04.2018.Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором Комсомольской правды Владимиром Сунгоркиным. Ведущий Александр Яковлев. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) А также присылать сообщения на WhatsApp и Viber: номер +7-967-200-97-02 Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

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