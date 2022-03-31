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Что будет с Украиной? Мнение военного эксперта: "Есть два варианта"
31 марта 2022, 15:10 • 138 • Политика
Что будет с Украиной в ближайшем будущем? Своё мнение на этот счёт высказал военный эксперт Константин Сивков: "Есть два варианта". Всё зависит от того, пойдёт ли Россия на мировую или продолжит активно развивать операцию.
Доктор военных наук Константин Сивков в эфире программы "Царьград. Главное" объяснил, что, по его мнению, может ждать Украину в ближайшем будущем: "Есть два варианта".
Первый сценарий предполагает развитие переговоров и заключение мирового соглашения между Москвой и Киевом. В такой ситуации наша страна выведет войска, но затем украинцы, занимавшие прорусскую позицию, "будут убиты" сохранившимся режимом.
Притом репрессии в Незалежной будут массовыми. А уже через полгода в стране будут развёрнуты войска НАТО. Второй сценарий, безусловно, куда более благоприятен для России.
В соответствии с ним Москва сохранит своих военных на Украине. Наступление на столицу будет временно приостановлено, будет продолжаться замыкание восточной группировки ВСУ по линиям Киев-Одесса и Киев-Николаев.
Основные силы армий России, ДНР и ЛНР будут брошены на ликвидацию 40-тысячной группировки противника, находящейся в тылу наших войск. На это может уйти до 10 дней. Когда этот этап закончится, высвободятся многочисленные подразделения республик Донбасса - от 80-100 тыс. человек.
Они в дальнейшем могут быть развёрнуты против врага в районах Киева, Чернигова, Одессы и Николаева. Это позволит полностью отсечь Украину от Чёрного моря.
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