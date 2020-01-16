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Что будет с социальной политикой в России: «по следам» послания президента Путина

16 января 2020, 11:24  •  45 • Аналитика

Такого количества комментариев, которое сегодня можно прочитать или услышать в различных СМИ, на российских и зарубежных медиа-ресурсах, не было давно. Действительно, послание Федеральному собранию президента Путина этого заслуживает. А то, что послание не просто пиар-компания, подтвердила достаточно быстрая отставка правительства и другие «шевеления» власти на самом верху.


Анализ "по следам"послания президента будет продолжаться ещё долгое время. Мне кажется, что сегодня ещё не всё понятно - как и что будет происходить. Ясно только одно, Путин явно решил «сбросить оковы с ног» в лице старого политического истеблишмента.



То, о чем писали многие журналисты и политики случилось. «Хороший царь и плохие чиновники» будет изменено на «хороший царь и хорошие чиновники». И изменение это будет достаточно болезненным. Вора во власти сложно обвинить в воровстве. А ещё труднее доказать это в суде.

В последнее время я писал о проблемах в социальной сфере. Поэтому, следуя золотому правилу Козьмы Пруткова, «нельзя объять необъятное», рассмотрю именно этот аспект послания президента. Социальная сфера. Что, как и когда?

Первое, что бросилось в глаза: президент в очередной раз обратил внимание на молодые семьи и проблему резкого ухудшения качества жизни при рождении ребенка. Об этом мы говорим уже давно. Те крохи, которые с большой помпой государство выделяет за рождение детей, не покрывают даже минимальных расходов семьи.

Ситуация с детьми действительно сложная. При рождении и до достижения возраста 3-х лет хоть какие-то выплаты есть, а потом? Потом государство вспоминает о детях в 18-летнем возрасте. Нужно комплектовать армию. И люди это видят. Потенциальные мамы и папы видят. 

Что в плане поддержки молодых семей, воспитывающих детей предложил Путин? Прежде всего, дополнительные выплаты за рождение первого, второго и последующих детей. Причем, выплаты должны быть не ниже прожиточного минимума. Но это для малоимущих. Для всех - материнский капитал, который теперь выплачивается и за первого ребёнка в семье.

Параллельно, президент озвучил и ещё одну проблему, о которой как-то мало говорили всегда. В местных СМИ появлялись материалы о конкретных случаях отсутствия мест яслях, но на федеральном уровне проблема почти не озвучивалась. Решение этой проблемы властью станет для многих семей огромным подспорьем. Мамы смогут работать…

Далее, наконец-то вспомнили и о том, что дети и после трех лет требуют серьезных материальных затрат. Впервые озвучено президентом то, что выплаты не должны заканчиваться после 3-х лет. Малообеспеченные семьи теперь будут получать выплаты до 7 лет.

Озвучена проблема питания детей в школах. Бесплатное питание школьников младших классов, именно горячее питание, важно не только с точки зрения материальной помощи семьям, но и для сохранения здоровья детей. 

Если честно, где-то внутри меня все-таки гложет червь сомнения. На бумаге и на словах эти планы выглядят красиво. Но вот выполнение... Не случится ли так, как это происходило при правительстве Медведева, когда так же планов громадьё, но они так и оставались планами в большинстве регионов.

Правительство прекрасно знало, как сделать так, чтобы слова президента оставались пустым звуком. Социалка просто сбрасывалась на местные власти. И всё. Бюджеты местных органов и так не могли выполнить все указания сверху, а на дополнительные выплаты денег просто не было.

Буквально перед посланием президента я писал о здравоохранении в регионах. Оказалось, в Кремле прекрасно знают об этих проблемах. Неожиданно... Президент сделал упор именно на первичное звено здравоохранения. На фельдшерские пункты (ФАП) и поликлиники.



Врачи должна быть везде. Независимо от того, крупный это город или небольшая деревня. Понятно, что обеспечить сельских жителей современной медициной не реально. Специальное лечение можно получить в специализированных клиниках. Но «увидеть» болезнь или оказать первичную помощь должны медики на местах. Может появится и вариант дистанционных консультаций - с использованием широкополосного повсеместного Интернета.

Очень важно и другое. Президент очень четко описал систему подготовки кадров для местных больниц и поликлиник. Медицинские академии должны прежде всего готовить кадры для себя!

Планы подготовки кадров для медучреждений должны синхронизироваться с потребностями местных медицинских учреждений. Проще говоря, местная система здравоохранения должна работать быть всегда укомплектована местными кадрами.

В целом же, если рассматривать предложения президента в области социальной политики в комплексе с изменениями в политическом устройстве страны, появилась надежда на то, что действительно сможем превратиться социальное государство. Государство, где власть будет восприниматься как помощник и защитник, а не как враг, который забирает последнее.

Не понятно пока, что будет с теми, кто бессовестно обворовывал народ многие годы? С теми, кто находясь на важных государственных должностях, не делал ничего или прямо вредил стране? Владимир Путин намекнул о новой системе назначения прокуроров, но... Хотелось бы верить... Если чиновники будут знать о своей ответственности и о неотвратимости наказания за саботаж поручений и обязательств, тогда и с социальной политикой будет всё в порядке.
Александр Ставер

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