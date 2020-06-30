Что будет с СНВ-III?

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Опасность возобновления неконтролируемой гонки ядерных вооружений усиливается. Об этом сигнализирует доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ). В докладе указывается, что ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.

Стокгольмский институт по исследованиям проблем мира СИПРИ

«На начало 2020 года, – отмечается в докладе, – девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – имели совокупно 13,4 тыс. единиц ядерного оружия... Порядка 3,72 тыс. единиц ядерного оружия хранятся на складах оперативных частей, а около 1,8 тыс. из них находятся в состоянии оперативной готовности».

И у России, и у США есть долгосрочные дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, ракет и авиационных систем доставки, а также мощностей, занимающихся производством боеголовок. Обе страны, отмечается в докладе СИПРИ, придают ядерному оружию расширенное значение.

По данным Стокгольмского института, на сегодня у США насчитывается 1,75 тыс. развёрнутых и 4,05 тыс. других боеголовок. У России – 1,57 тыс. и 4,805 тыс. соответственно. Совокупное число американских боеголовок равно 5,8 тыс., российских – 6,375 тыс. В 2018 году общее сокращение в мире ядерных вооружений происходило в основном в результате демонтажа Россией и США (на две страны приходится свыше 90% мировых запасов ядерного оружия) устаревших боеголовок в соответствии с договором СНВ-III, заключённом в 2010 году. В 2019 году арсеналы обеих стран оставались в определённых договором рамках.

Однако в странах Азии запасы ядерного оружия за этот период увеличились. В Китае число ядерных боеголовок возросло с 290 до 320, у Исламабада их 160 – на 10 больше, чем раньше, у Индии – 150, а годом раньше было 130-140, Израиль на 2020 год имеет 90 ядерных боеголовок, ранее было 80-90. Северная Корея, хотя и придерживалась объявленного в одностороннем порядке моратория на испытания ядерных зарядов и баллистических ракет дальнего радиуса действия, в 2019 г. провела многочисленные лётные испытания баллистических ракет меньшей дальности, а также ряда новых систем. При этом КНДР не даёт информации о возможностях своего арсенала.

Переговоры в Вене России и США (С. Рябков и М. Биллингсли)

Тревогу вызывает то, что, если СНВ-III (Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) не будет продлён, его действие истечёт в феврале 2021 года. В 2019 году переговоры о продлении старого или заключении нового договора результатов не принесли. Эксперты СИПРИ отмечают, что во многом это произошло из-за позиции администрации США, которая настаивает на участии в договоре Китая, отвечающего на это категорическим отказом.

На таком фоне 22-23 июня в Вене прошли российско-американские консультации по вопросу о продлении СНВ-III. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую – специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Американцы начали с провокации. Биллингсли без всяких согласований поставил на стол переговоров флаг КНР и сообщил, что «Китай не прибыл на переговоры», хотя китайская сторона неоднократно предупреждала, что в переговорах по продлению договора между США и Россией она участвовать не намерена.

«Америка провела переговоры с Россией по поводу СНВ-3, устроив из этого «перформанс». Она попыталась сорвать переговоры при помощи Китая», – прокомментировала инцидент «Жэньминь жибао». «Какая абсурдная сцена!» – добавил в «Твиттере» начальник департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью NBC также отметил, что «соглашение между Россией и США, которое существовало на протяжении нескольких десятилетий», не имеет никакого отношения к Китаю. Тогда как две страны, РФ и США, имеют в своём распоряжении более 5 тыс. ядерных боеголовок каждая, ядерный арсенал Китая с их арсеналами несопоставим.

США постоянно модернизируют свой ядерный арсенал

Биллингсли сделал вид, что ничего не произошло, и заявил, что переговоры позволили России и США продвинуться вперёд в понимании вопросов ядерного разоружения. Он подчеркнул также, что США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД. «Говоря по-простому, этого (моратория) не будет». Отметив, что Китай не ограничен никакими договорами в этой области, Биллингсли сказал: «Мы тоже не собираемся (ограничивать себя)».

Комментируя итоги венских переговоров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американцы настойчиво добивались от российской делегации поддержать идею перевести переговоры в трёхсторонний формат. «Мы вновь напомнили о нашей заявленной позиции: Россия открыта к многостороннему разговору по возможным мерам обеспечения предсказуемости, сдержанности в ракетно-ядерной сфере при том понимании, что было бы контрпродуктивным принуждать кого-либо к участию в подобных дискуссиях», – сказала Захарова.

«Договор между Россией и США истекает в феврале 2021 года, – пишет итальянская газета Il Giornale, – а переговоры между Вашингтоном и Москвой никак не могут «взлететь»: правительство США хочет вовлечения в новый договор Китая, однако Пекин резко отвергает такое требование… Тупик в переговорах между тремя державами, занятыми модернизацией своих ядерных арсеналов, рискует обесценить десятилетия многосторонних попыток предотвратить распространение ядерного оружия».

«Любые контакты между Россией и США – лучше, чем их отсутствие, – заявил по поводу переговоров в Вене Андрей Кортунов, гендиректор и член президиума РСМД. – Однако переоценивать факт встречи в Вене не стоит. Подобные консультации при нынешней администрации уже проводились, но ни к каким практическим договоренностям они так и не привели».

Вопрос, что будет с СНВ-III, остаётся открытым.