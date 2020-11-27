Что будет с рублём до конца года: Всё зависит от Трампа и Байдена - финансовый аналитик

Российская валюта способна закрепиться в диапазоне 72-75 единиц за доллар, считает управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский. Его прогноз прокомментировал аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

Эксперт отмечает, что на курс рубля оказывает влияние множество факторов, причём как в положительную, так и в отрицательную сторону. Главным положительным фактором, работающим на укрепление российской валюты, является печать долларов в США. Чем больше американская денежная масса - тем крепче рубль.

До конца года мы будем находиться на уровне 75-76 рублей за доллар, может быть чуть похуже - 77 рублей, - поделился своим прогнозом Дмитрий Голубовский в беседе с Nation News.

Он добавил, что если Дональду Трампу удастся отсудить победу на выборах президента США, то это ещё сильнее укрепит российскую валюту, так как разом снимутся все политические риски. В этом случае не исключён курс в районе 65 рублей за доллар.

Если же победителем в конечном итоге признают Джо Байдена, то это, наоборот, сыграет против рубля. Потому что отношения между Вашингтоном и Москвой снова ухудшатся, и долгосрочные и среднесрочные инвесторы будут опасаться вкладывать деньги в российские активы, объяснил эксперт.