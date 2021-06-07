Что будет с "Северным потоком - 2" после ухода Меркель: Политолог объяснил расклад

Политолог объяснил, почему с уходом Меркель Германия не откажется от "Северного потока - 2". "Отношения России и Германии развиваются ещё с середины прошлого века и строятся в первую очередь на экономической выгоде", - указал эксперт.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о своём уходе из "большой политики" после сентябрьских выборов. Как это отразится на проекте газопровода "Северный поток - 2", рассказал политолог и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин.

Он указал, что отношения России и Германии развиваются ещё с середины прошлого века и строятся в первую очередь на экономической выгоде. В этой связи каких-то серьёзных изменений после смены власти в стране не ожидается.

Несмотря на давление американцев, Германия будет стоять на своём. Возможно, американцы будут настаивать на диверсификации поставок не только по "Северному потоку - 2", будут "продавливать" свой сжиженный природный газ. Но Германии крайне нужен российский газ,

- сказал Александр Камкин в беседе с Nation News.

Он добавил, что, даже если на выборах победит партия "зелёных", которая выступает против газопровода, сотрудничество Германии с Россией не прекратится. Возможно какое-то обострение по политическим вопросам, однако сотрудничество стран в экономике никуда не денется, заверил эксперт.

Безусловно, для российско-немецкого диалога было бы предпочтительнее сохранение у власти правящей коалиции. Но это уже решение немецкого народа,

- резюмировал Александр Камкин.