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Что будет с "Северным потоком - 2" после ухода Меркель: Политолог объяснил расклад

07 июня 2021, 23:25  •  13 • Политика
Политолог объяснил, почему с уходом Меркель Германия не откажется от "Северного потока - 2". "Отношения России и Германии развиваются ещё с середины прошлого века и строятся в первую очередь на экономической выгоде", - указал эксперт.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о своём уходе из "большой политики" после сентябрьских выборов. Как это отразится на проекте газопровода "Северный поток - 2", рассказал политолог и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин.
Он указал, что отношения России и Германии развиваются ещё с середины прошлого века и строятся в первую очередь на экономической выгоде. В этой связи каких-то серьёзных изменений после смены власти в стране не ожидается.
Несмотря на давление американцев, Германия будет стоять на своём. Возможно, американцы будут настаивать на диверсификации поставок не только по "Северному потоку - 2", будут "продавливать" свой сжиженный природный газ. Но Германии крайне нужен российский газ,
- сказал Александр Камкин в беседе с Nation News.
Он добавил, что, даже если на выборах победит партия "зелёных", которая выступает против газопровода, сотрудничество Германии с Россией не прекратится. Возможно какое-то обострение по политическим вопросам, однако сотрудничество стран в экономике никуда не денется, заверил эксперт.
Безусловно, для российско-немецкого диалога было бы предпочтительнее сохранение у власти правящей коалиции. Но это уже решение немецкого народа,
- резюмировал Александр Камкин.

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