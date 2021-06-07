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Что будет с "Северным потоком - 2" после ухода Меркель: Политолог объяснил расклад
07 июня 2021, 23:25 • 13 • Политика
Политолог объяснил, почему с уходом Меркель Германия не откажется от "Северного потока - 2". "Отношения России и Германии развиваются ещё с середины прошлого века и строятся в первую очередь на экономической выгоде", - указал эксперт.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о своём уходе из "большой политики" после сентябрьских выборов. Как это отразится на проекте газопровода "Северный поток - 2", рассказал политолог и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин.
Он указал, что отношения России и Германии развиваются ещё с середины прошлого века и строятся в первую очередь на экономической выгоде. В этой связи каких-то серьёзных изменений после смены власти в стране не ожидается.
- сказал Александр Камкин в беседе с Nation News.
Он добавил, что, даже если на выборах победит партия "зелёных", которая выступает против газопровода, сотрудничество Германии с Россией не прекратится. Возможно какое-то обострение по политическим вопросам, однако сотрудничество стран в экономике никуда не денется, заверил эксперт.
- резюмировал Александр Камкин.
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