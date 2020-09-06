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Что будет с "Северным потоком - 2": Bloomberg раскрыло волевое решение Меркель по Навальному
06 сентября 2020, 09:15 • 173 • Политика
Агентство Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить "Северный поток - 2". "Исходя из сопротивления в правящем блоке, можно сделать вывод о поддержке строительства немецкой промышленностью. Кроме того, это указывает на глубокие связи между Германией и Россией", - утверждает интернет-издание.
Канцлер Германии Ангела Меркель не откажется от завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2", несмотря на давление США и ситуацию, связанную с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg.
Речь идёт о прозвучавших недавно в парламенте Германии требованиях остановить строительство "Северного потока - 2", чтобы наказать Россию за "отравление" Навального. Однако, по информации Bloomberg, шансы на это практически нулевые.
Напомним, что на этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель дала пресс-конференцию по поводу происшествия с Алексеем Навальным. На ней глава правительства ФРГ сообщила, что немецкие военные специалисты нашли в анализах российского оппозиционера следы яда группы "Новичок". Из чего был сделан вывод, что Навального отравили. В связи с этим в США и ЕС уже поспешили заявить о готовящихся санкциях против России.
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