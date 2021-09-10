Что будет с поставками газа после ухода Меркель: В Кремле рассказали об обязательствах канцлера

Песков заявил, что русский газ будет интересовать Германию и после ухода Меркель. "Любой канцлер ФРГ несёт обязательства как Федеративная Республика Германия", - отметил представитель Кремля.

Что будет с поставками газа после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, голубое топливо будет интересовать Берлин и при новом главе правительства.

После осенних выборов в немецкий парламент Меркель покинет пост главы правительства. В этой связи представителю Кремля был задан вопрос, как это может повлиять на договорённости Москвы и Берлина по газу.

Канцлер Меркель никогда не несла никаких обязательств в личном плане. Любой канцлер ФРГ несёт обязательства как Федеративная Республика Германия,

- ответил Песков эфире программы "Большая игра".

Он добавил, что получение дополнительных объёмов газа лежит в интересах не только Германии, но и Европы в целом. Песков считает, что немцы при любом правительстве будут этим интересам следовать.