|
Что будет с поставками газа после ухода Меркель: В Кремле рассказали об обязательствах канцлера
10 сентября 2021, 00:35 • 88 • Политика
Песков заявил, что русский газ будет интересовать Германию и после ухода Меркель. "Любой канцлер ФРГ несёт обязательства как Федеративная Республика Германия", - отметил представитель Кремля.
Что будет с поставками газа после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, голубое топливо будет интересовать Берлин и при новом главе правительства.
После осенних выборов в немецкий парламент Меркель покинет пост главы правительства. В этой связи представителю Кремля был задан вопрос, как это может повлиять на договорённости Москвы и Берлина по газу.
- ответил Песков эфире программы "Большая игра".
Он добавил, что получение дополнительных объёмов газа лежит в интересах не только Германии, но и Европы в целом. Песков считает, что немцы при любом правительстве будут этим интересам следовать.
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2021, 18:05
|
06 сентября 2021, 15:55
|
04 сентября 2021, 23:35
|
05 сентября 2021, 08:45
|
04 сентября 2021, 06:10
|
04 сентября 2021, 11:40
|
06 сентября 2021, 11:20