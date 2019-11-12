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Что будет с поставками газа через Украину: Путин и Меркель обсудили судьбу транзита
12 ноября 2019, 14:24 • 298 • Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры о ситуации с поставками газа через Украину, мирное урегулирование в Донбассе, а также ряд других вопросов.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с Украиной и поставки через её территорию российского газа в Европу. Подробностями телефонного разговора поделились в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что лидеры России и Германии подняли в разговоре тему предстоящих трёхсторонних переговоров по газу с участием Украины, России и Комиссии ЕС. До начала следующего года стороны должны как-то договориться об условиях транзита. Путин и Меркель обменялись мнениями по данному вопросу.
Другой темой для обсуждения стал комплекс мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Оба лидера сошлись во мнении, что Украине необходимо выполнить взятые на себя обязательства и закрепить особый статус Донбасса в законодательстве страны.
Также в ходе телефонного разговора обсуждались ситуация в Ливии и Сирии, а также двустороннее взаимодействие между Германией и Россией.
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