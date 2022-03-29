Что будет с операцией на Украине дальше: "Тактическую задумку" России заподозрил Весёлкин

Что будет с операцией на Украине дальше - после достижения промежуточных договорённостей в ходе переговоров в Турции? Об этом порассуждали Анна Шафран и Алексей Весёлкин. Артист заподозрил "тактическую задумку" России.

Заслуженный артист России Алексей Весёлкин в эфире программы "Шафран" на канале Царьград признался, что с беспокойством воспринял новость о значительном уменьшении боевой активности нашей армии в районе Киева и Чернигова.

Об этом ранее сообщил замглавы отечественного Минобороны Александр Фомин. Это решение было принято по итогам русско-украинских переговоров в Турции.

Власти Незалежной, в свою очередь, подтвердили готовность объявить о своём нейтральном, безъядерном статусе при наличии гарантий безопасности.

Ведущая программы, журналистка Анна Шафран согласилась с собеседником. Она выразила уверенность, что нам нельзя разворачиваться на половине пути.

Ведь самое тяжёлое - это обрести реальную надежду на избавление от диктата прозападных элит, от начавших поднимать голову у наших границ неонацистов, но тут же лишиться её, пояснила ведущая "Первого русского".