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Что будет с операцией на Украине дальше: "Тактическую задумку" России заподозрил Весёлкин

29 марта 2022, 19:25  •  88 • Политика
Что будет с операцией на Украине дальше - после достижения промежуточных договорённостей в ходе переговоров в Турции? Об этом порассуждали Анна Шафран и Алексей Весёлкин. Артист заподозрил "тактическую задумку" России.
Заслуженный артист России Алексей Весёлкин в эфире программы "Шафран" на канале Царьград признался, что с беспокойством воспринял новость о значительном уменьшении боевой активности нашей армии в районе Киева и Чернигова.
Об этом ранее сообщил замглавы отечественного Минобороны Александр Фомин. Это решение было принято по итогам русско-украинских переговоров в Турции.
Власти Незалежной, в свою очередь, подтвердили готовность объявить о своём нейтральном, безъядерном статусе при наличии гарантий безопасности.
Ведущая программы, журналистка Анна Шафран согласилась с собеседником. Она выразила уверенность, что нам нельзя разворачиваться на половине пути.
Ведь самое тяжёлое - это обрести реальную надежду на избавление от диктата прозападных элит, от начавших поднимать голову у наших границ неонацистов, но тут же лишиться её, пояснила ведущая "Первого русского".
Возможно, что это какая-то промежуточная остановка или тактическая задумка. Но если нет, это может обескровить и обесточить людей, которые последнее время жили мощнейшей, космической надеждой. Я и себя отношу к этой части народа, - поделился, в свою очередь, гость студии.

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