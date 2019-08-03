Что будет с Ливией?

Автор:

Гасанов Камран

На политической карте сегодня как минимум шесть «горячих точек»: Сирия, Украина, Ливия, Судан, Ирак и Афганистан. Конфликтов так много, но пока там не случается что-то действительно громкое, мы начинаем забывать об этих кризисных территориях.

Ливия. Вход иностранцам запрещён

О Ливии последний раз мы вспоминали в апреле, когда командующий востоком страны фельдмаршал Халифа Хафтар сделал отчаянную попытку объединить страну. Наступление с целью захвата столицы Триполи провалилось, и Ливия снова ушла на второй-третий план.

Халифа Хафтар. Фото: www.globallookpress.com

Помимо боёв между востоком и западом, есть ещё один повод, заставляющий нас читать о Ливии. Это судьба иностранцев. Сегодня президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич выступил с хорошей для России новостью. Спустя три года в Ливии отпустили на свободу двоих российских моряков.

Сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков – капитана и старшего помощника танкера «Теметерон» Владимира Текучева и Сергея Самойлова, которые томились в заточении целых три года,

– написал Малькевич в Telegram-канале.

В освобождении российских граждан он принял самое активное участие. За пару дней до этого Малькевич выступил в Берлине перед послами африканских стран, общественными деятелями и журналистами. Теперь журналист добивается вызволения других наших соотечественников: сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Фонд подал заявление в Следственный комитет и предложит Госдуме инициировать законопроект о том, чтобы применять более жёсткие меры против иностранцев, «совершающих противоправные действия в отношении россиян».

В продолжение темы иностранцев можно вспомнить и гибель украинского пилота. 29 июля боевики нанесли ракетные удары и взорвали два грузовых самолёта Ил-76. Нападение произошло на территории военной базы Аль Джафра, которую контролируют силы Халифы Хафтара.

Фото: www.globallookpress.com

Возможно, в Ливии нас снова ждёт продолжительное затишье. Однако от того, что новости из севера Африки приходят реже, ситуация не становится лучше.

Ливийцы устали от войны от иностранного вмешательства

Опросы ФЗНЦ показывают, что главные проблемы, волнующие ливийцев, связаны с безопасностью. Топ-3 выглядит так: «наличие вооружённых группировок и распространение оружия» (39%), «отсутствие безопасности» (38%), «военные действия на территории страны» (30%).

Причины нестабильности Ливии связаны с событиями восьмилетней давности. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году бывшая Джамахирия распалась на три части. Восток контролирует Палата представителей, опирающаяся на штыки Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. Запад – признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. На юге орудуют ополченцы из племен тубу и туарегов.

Член мониторинговой группы и социолог Александр Прокофьев отмечает, что большинство ливийцев понимает, как много они потеряли после свержения Каддафи. Разочарованы не только сторонники бывшего правителя, но и те, кто выступили против него в марте 2011 года, – туареги и руководители других племён. Опрос показал, что число тех, кто относится к Каддафи положительно, выше, чем его противников. 43% против 33%.

Проблема с безопасностью больше волнует граждан, живущих на территории, подотчётной Сараджу, сказал Прокофьев.

По мнению журналиста Аббаса Джумы, на подконтрольных ЛНА территориях действительно ощущается определённая безопасность. Во всяком случаем, для граждан России.

В Ливии я был со стороны Хафтара. В Бенгази. Не скажу, что я в восторге. Но там хотя бы не сажают наших граждан,

– рассказал Джума.

Ситуацию осложняет не только внутриполитическое противостояние, но и вмешательство внешних сил. Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция и США. За Сараджем стоят Турция, Катар и Италия. Россия, хотя поставляла вооружение ЛНА, но признаёт правительство в Триполи.

Фаиз Сарадж. Фото: www.globallookpress.com

Опрос показал ещё один любопытный нюанс – большинство ливийцев, будь то жители запада, юга или востока – смотрят негативно на роль внешних игроков.

Кто объединит Ливию?

Каковы перспективы добиться перемирия между враждующими сторонами в Ливии? Аббас Джума даёт неутешительный прогноз.

Обстановка крайне сложная. У людей явно нет понимания того, кто дальше будет управлять страной. Хафтару много лет. Тем не менее его амбиции понятны, он всё положил на кон. И если он проиграет, никакого компромисса не будет. То же самое можно сказать о ПНС, потому что там нет независимой силы. Когда ты полностью зависишь от бандформирований и внешних игроков, ты не можешь самостоятельно принимать решения. Пока не будет консенсуса или одна из сторон не победит, чего тоже пока не предвидится,

– отметил эксперт в беседе с Царьградом.

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов считает, что инициатива в Ливии переходит к Сараджу.

После неудачных для ЛНА (Ливийской национальной армии. – Прим. Царьграда) боёв за Азизию – ключевой район к югу от Триполи, которым Хафтару овладеть не удалось, ситуация зашла в тупик. Разгром ЛНА у Гарьяна – этот ключевой город был возвращён под контроль ПНС – говорит о том, что инициатива перешла к силам, поддерживающим ПНС. Все попытки возобновить атаки на Триполи со стороны сил Хафтара ограничиваются лишь громкими заявлениями о том, что Триполи "вот-вот падёт". Но их уже давно никто всерьёз не воспринимает,

– рассказал Семёнов в интервью Царьграду.

Он считает, что для союзников Хафтара – ОАЭ, Египта и Саудовской Аравии – сейчас речь идёт не о новой попытке фельдмаршала штурмовать столицу Ливии, а о сохранении его «в качестве действующего игрока на ливийском поле». В то же время «укрепившийся» Сарадж отказывается вести переговоры и считает Хафтара государственным преступником.

Фото: www.globallookpress.com

Россия – «над схваткой»

В отличие от Сирии, где Россия целиком и полностью поставила на Башара Асада, в Ливии она старается оставаться «над схваткой». Российские эксперты уверены, что нужно продолжать этот курс.

Аббас Джума поддерживает «выжидательный курс», но отдаёт приоритет двум фигурам.

С точки зрения России наиболее адекватный игрок – Хафтар. За ним не стоит коллективный Запад и США, он более самостоятелен, чем Сарадж. При всех очевидных минусах (его связь с саудовцами, например), Хафтар в этой запутанной истории больше похож на фигуру, способную объединить Ливию,

– подметил Джума.

В поствоенной фазе Москве следует поддержать и сына свергнутого правителя Сейф аль-Ислама Каддафи.

Когда наступит политический процесс и выборы, возможно, престарелому Хафтару в нём не будет места. Тогда нужен будет человек, которого поддерживает большинство ливийцев. И таким человеком может стать Каддафи. Москве он выгоден потому, что он априори будет против США, участвовавших в убийстве его отца. Во-вторых, он относительно новый человек, за которым нет кровавого шлейфа, как у Хафтара и Сараджа,

– добавил журналист.

Кирилл Семёнов призывает поддерживать равноудалённые отношения с Триполи и Тобруком, но и не игнорировать третьи силы.

Для Москвы в Ливии необходимо сохранить равные отношения не только с обеими сторонами конфликта, но и обращать внимание на фигуры, чья популярность не выдумана, а действительно растёт по мере развития операции в Триполи. Как то на успешных командующих силами Западной и Центральной военной зоны сил ПНС – Усаму аль-Джувейли и Мухаммада аль-Хаддада,

– подчеркнул востоковед.

Если Москве удастся сохранить баланс со всеми сторонами конфликта и не потерять их доверие, есть шансы начать играть более значимую посредническую роль между Триполи и Тобруком, заключил Семёнов.

Фото: www.globallookpress.com

С учётом текущего расклада сил, война в Ливии может продолжаться ещё несколько лет. Несмотря на диалог со всеми сторонами конфликта, ни одна из них не обещает России «золотые горы». Хафтар – сильная фигура, но далеко не пророссийская. Ради победы он готов работать не только с нами, но и с США. С другой стороны, есть Сарадж, но за ним стоят исламисты, против которых Россия воюет в Сирии.

Идеальный вариант – сын Каддафи, ненавидящий США. Но у него нет армии и реальной власти. Поэтому России остаётся только выжидать, прилагая максимум усилий, чтобы остановить восьмилетнюю войну.