Что будет с криптовалютой в России: Путин потребовал от правительства и ЦБ определиться

Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению по регулированию криптовалют, а затем отчитаться об этом.

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка побыстрее определиться с мнением по поводу регулирования криптовалют и отчитаться по этому поводу. Это произошло на совещании главы государства с членами кабинета министров в среду, 26 января.

Путин отметил, что ЦБ видит в криптовалютах определённые риски, особенно для граждан России. Вместе с тем у страны имеются конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.

Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры,

- уточнил глава государства.

Напомним, что ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Также регулятор предложил ввести ответственность для юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платёжного средства.