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Что будет с криптовалютой в России: Путин потребовал от правительства и ЦБ определиться

26 января 2022, 19:10  •  97 • Политика
Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению по регулированию криптовалют, а затем отчитаться об этом.
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка побыстрее определиться с мнением по поводу регулирования криптовалют и отчитаться по этому поводу. Это произошло на совещании главы государства с членами кабинета министров в среду, 26 января.
Путин отметил, что ЦБ видит в криптовалютах определённые риски, особенно для граждан России. Вместе с тем у страны имеются конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.
Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры,
- уточнил глава государства.
Напомним, что ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Также регулятор предложил ввести ответственность для юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платёжного средства.

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