Обострение Киевом по указке США напряжённости в Донбассе, официальное утверждение Украиной стратегии "деоккупации и реинтеграции" Крыма ставят на повестку дня вечный русский вопрос: что делать? Ответ прост: изучать историю самих США.

Что делать с этим совсем не безобидным украинским балаганом, мешающим России стать полноценной, экономически и демографически самодостаточной страной? Последнее невозможно, если позволить исполняющим указания американского посольства украинским националистам и далее отравлять сознание населения Южной Руси, обрекать на деградацию обширные территории, оказавшиеся "благодаря" Сталину и Хрущёву в составе соседней недостраны, пытающейся теперь совершить самоубийство.

Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, следует изучить мировой опыт схожих с Россией по значению стран, прежде всего Америки. Как Косово оказалось прецедентом для Крыма, так и пути и методы, какими США расширили свою территорию с 13 "самопровозгласившихся" от британской короны штатов до 50, являются прецедентом для желающей всего лишь вернуть своё России. Поскольку именно Вашингтон будет более других этому мешать, США также полезно напомнить их собственную историю и её героев. В общем, как говорят блогеры, "будет весело, познавательно и жёстко – поехали".

Как "разбухали" США: Аннексия и "шоппинг"

Итак, в 1776 году, изменив Британии, которая перед этим сильно помогла своим североамериканским колониям в войне с индейцами и французами, независимость по чисто меркантильным причинам провозгласили 13 британских провинций на Атлантическом побережье Северной Америки – от Нью-Гэмпшира до Джорджии. В 1791 и 1792 годах в Союз вошли Кентукки и Вермонт. В 1796 году – Теннесси, в 1802 году – Огайо. Новые штаты появлялись либо путём выделения одного из другого, либо заселения и освоения белыми переселенцами "пустынных" территорий, хотя там проживало весьма многочисленное индейское население, бывшее от этого не в восторге. В 1812 году Вашингтон впервые купил у погрязшей в европейских войнах наполеоновской Франции Луизиану. Поскольку речь шла об огромной территории размером в 2 100 000 км² от Мексиканского залива до Канады (или 23% современной территории США), то и заплатить за неё пришлось по тем временам немало – 15 миллионов долларов. Нынешний штат Луизиана составляет лишь маленькую её часть. На этой огромной территории были образованы 13 новых штатов. В 1816 году появилась Индиана, через год – Миссисипи. На следующий год – Иллинойс. В 1819 году – Алабама и Флорида. В 1820 году отдельным штатом стал Мэн. В 1821 году Конгресс США принял в Союз Миссури...

Территория страны увеличивалась, можно сказать, с каждым годом. "Совершенствовались" и методы нацстроительства. Флориду, например, американцы купили у Испании, истощённой борьбой с французами и мятежом в колониях, уже за пять миллионов долларов, фактически же – бесплатно. Эта тоже немалая сумма была уплачена получившими её испанцами... американским гражданам в виде возмещения убытков за грабительские набеги индейцев с территории испанской Флориды. Дальнейшая судьба этих индейских племён – криков и семинолов – незавидна. Их депортировали в принудительном порядке по "Дороге слёз" в пустынные земли на востоке на основании Закона о переселении индейцев от 1830 года.

В 1867 году за 7,2 миллиона долларов США купили у России Аляску (1 518 800 км²), которой русские владели 135 лет. Русские не убивали, не притесняли, не грабили индейское население, уважительно относились к его обычаям, старались мирно и на собственном примере приобщить к своей культуре и религии – Православию, видя в туземцах равных себе людей. Это получилось, но доходов, разумеется, не принесло – они быстро сменились убытками, а денег и на Аляску, и на Дальний Восток у России не было. Приходилось выбирать, на что тратить и что развивать. Кроме того, в Петербурге существовало обоснованное опасение, что США однажды покусятся на Аляску и отберут её силой, а Россия не сможет её защитить на другом конце света. Для правящих кругов США покупка Аляски, не понятая многими американцами в момент её осуществления (далеко, холодно, пустынно), имела стратегическое значение. До 1884 года полуостров с прилегающими к нему островами находился в ведении Военного министерства, затем получил статус округа, в 1912 году Аляска, где нашли золото, а потом и углеводороды, стала "территорией" США и только в 1959 году – штатом.

В том же году, кстати, США обзавелись ещё одним штатом – Гавайями, которые аннексировали, ликвидировав оригинальную островную государственность, ещё в 1898 году – под шумок испано-американской войны. Перед этим Гавайи едва не ушли в Россию, на них также претендовала Япония. США же действовали нагло и решительно, беспардонно вмешиваясь во внутренние дела островного государства, используя военные и экономические меры, и это сработало. Так Гавайи стали, в конечном счёте, 50-м штатом США. В ходе больше похожей на избиение войны с Испанией США отобрали у неё Пуэрто-Рико, Гуам, а также Филиппины, за которые испанцы получили после завершения скоротечной войны 20 миллионов долларов. Они владели Филиппинами, названными в честь испанского короля, с XVI века. Как и захваченную заодно Кубу, американцы надолго превратили Филиппины в полуколонию. Многое указывает на то, что Пуэрто-Рико может стать скоро 51-м американским штатом.

Последнее приобретение США в Карибском бассейне – купленная у Дании в 1917 году – в разгар Первой мировой войны – за 25 миллионов долларов Датская Вест-Индия. Теперь это Американские Виргинские острова, имеющие статус "неинкорпорированной организованной территории США". Их жители являются американскими гражданами. Если бы датчане отказались от этой сделки, их просто отобрали бы, придумав байки о том, что, дескать, острова могут использовать для дозаправки немецкие подлодки, и они уже, естественно, занимаются этим.

Третий путь

Помимо захвата территории у её коренных жителей или покупки у других стран – Франции, Испании, России, Дании – существовал и третий путь обретения новых земель. Речь идёт об "уполовинивании" соседней Мексики. Её независимость была признана Испанией в 1821 году. Дальнейшая история этой страны – вплоть до 30-х годов ХХ века – смута, анархия, хаос, перманентный экономический кризис – делают её очень похожей на Украину. В таких условиях страны обычно теряют свои территории, если имеют бойких соседей. Нью-Мексико, Калифорния, Аризона, Невада, Юта, частично – Канзас, Колорадо, Оклахома и Вайоминг – обо всех этих ныне американских штатах можно сказать: были ваши – стали наши. Но, прежде всего, конечно, расскажем о Техасе. Его история должна заинтересовать всех, кому небезразлично настоящее и будущее русского Донбасса.

"Народная Республика Техас"

Изначально Техас был частью вице-королевства Новая Испания (в него входили испанские колонии в Северной, Центральной, частичной – Южной Америке, а также Филиппины), потом – мексиканского штата Коауила-и-Техас. В 1824 году Мексика приняла "Основной закон колонизации", благодаря которому граждане США могли селиться и вести хозяйственную деятельность на её землях, чем те сразу начали пользоваться. В 1829 году в Мексике было отменено рабство, что очень не понравилось переселившимся туда американцам, широко использовавшим в хозяйстве рабский труд. Отказываться от него они не собирались. А когда Мехико закрыло границы страны для новых североамериканских ковбоев, "понаехавшие" потребовали независимости, конечной целью чего было присоединение всей территории Техаса к США. Начались военные столкновения. Осенью 1835 года небольшие мексиканские гарнизоны в Техасе стали один за другим капитулировать. Как следствие этого англоязычными поселенцами была принята Декларация о независимости от Мексики.

Было бы глупо применять современные моральные принципы к тому, кто был тогда прав, а кто нет. Нас интересует, как действовали правительства обеих стран, чтобы решить проблему Техаса. Так сказать, сам исторический прецедент. Президент Мексики генерал Антонио Лопес де Санта-Анна (кстати, внешне похожий на президента Украины Владимира Зеленского) решил проучить техасских "сепаров" и сам направился во главе крупной армии наводить порядок в своей "ЛДНР". Он был абсолютно уверен в успехе: что могла сделать "народная милиция" против какой-никакой регулярной армии? Ничего.

После 13-дневной осады мексиканские войска под командованием президента генерала Антонио Лопеса де Санта-Анны начали штурм миссии Аламо близ Сан-Антонио-де-Бексара (современный Сан-Антонио, штат Техас, США). Фото: Russian Look/Globallookpress

Поначалу мексиканцам казалось, что всё идёт по плану. Армия Санта-Анны осадила крепость Аламо, которую решили оборонять 150 техасских ополченцев, среди которых был до сих пор сохраняющий статус национального героя Дэви Крокетт – эдакая смесь американского Ермака и Чапаева. Пока продолжалось это противостояние (мексиканцы рассчитывали на сдачу "сепаров"), 2 марта 1836 года в местечке Голиад была формально провозглашена независимость Техаса. После этого, 6 марта, разъярённые мексиканцы ринулись на штурм и за полтора часа взяли крепость – все "герои Аламо" героически и мученически погибли.

Этот эпизод произвёл огромное впечатление на общественное мнение США, последствия чего не заставили себя долго ждать. Однако пока что мексиканская армия шла от победы к победе: техасцы, среди которых мелькали офицеры армии США, были разбиты талантливым мексиканским генералом Хосе де Урреа в боях при Рефухио, в битве у ручья Колето, где были взяты в плен 400 техасцев во главе с американским полковником Джеймсом Фэннином. 27 марта 1836 года по приказу президента де Санта-Анны мексиканцы казнили в захваченном Голиаде Фэннина и сотни техасских пленных. Мексиканцам казалось, что сепаратистский мятеж в Техасе подавлен и победа близка.

Президент де Санта-Анна. Фото: Everett Collection/Shutterstock.com

А потом вдруг начали происходить "чудеса". Это когда после Аламо, других поражений техасских сепаратистов и резни в Голиаде армия независимого Техаса получила мощный приток "добровольцев" из США. И невероятно окрепшие техасские войска стали наносить поражения мексиканцам. Правительство США, естественно, заявило, что не имеет к этому никакого отношения и не участвует во "внутримексиканском" конфликте. В результате этого "неучастия" случился, однако, техасский Иловайск – 21 апреля 1836 года в битве у Сан-Хасинто после разгрома одной из трёх колонн мексиканской армии в плен попал сам президент де Санта-Анна. Президента-генерала под угрозой расправы, держа в плену, вынудили подписать договор о независимости Техаса. Это произошло 14 мая 1836 года в городе Веласко.

Совсем "наш" человек

Весьма характерна личность победителя в битве при Сан-Хасинто. Чтобы убедиться в прямой причастности "отпускников" армии США к этой победе, стоит лишь кратко пробежаться по биографии этого человека, в честь которого назван крупнейший город Техаса. Сэм Хьюстон был прокурором в Нэшвилле, переизбирался депутатом в Палату представителей штата Теннесси, баллотировался в Конгресс США, был губернатором Теннесси, близко знал президента США Эндрю Джексона. Любил выпить и имел необузданный характер, избив однажды палкой конгрессмена из Огайо – противника президента Джексона. И вот такой горячий человек, представитель американского истеблишмента, совершенно неожиданно оказался в Техасе в преддверии объявления независимости, которую, естественно, горячо поддержал. Стал "генерал-майором" техасской армии, а затем и её "главнокомандующим". После победы Хьюстон дважды избирался на пост президента Техаса, между двумя сроками заседал в Палате представителей Техаса, основал масонскую ложу, в третий раз женился, заимев от этого брака восемь детей. Когда в 1845 году Техас стал штатом США, Хьюстон был избран в американский Сенат и заседал там до 1859 года, переместившись оттуда на пост губернатора Техаса... Бурную жизнь Сэма Хьюстона увенчала 20-метровая статуя в техасском Хантсвилле – самая высокая в США из посвящённых политикам. Там же находится и музей. Ну а в честь другого "засланца" из США и активного участника "техасской революции" государственного секретаря Техаса Стива Остина названа столица штата...

20-метровая статуя Сэму Хьюстону в техасском Хантсвилле – самая высокая в США из посвящённых политикам. Фото: W. Scott McGill/Shutterstock.com

Разумеется, "Веласконские соглашения" Мехико исполнялись так же, как Украиной Минские. Мексика заявила, что президент не имел права подписывать подобные соглашения, но это не сильно мешало молодой республике заниматься государственным строительством. В 1836 году Техас обзавелся своей Конституцией, первым президентом "Техасской народной республики" стал гражданин США Сэм Хьюстон.

Что было дальше?

Армия Мексики осуществляла периодически рейды на территорию Техаса, де-юре отрицая его независимость. В августе 1837 года посол Техаса обратился к американскому президенту Мартину Ван Бюрену с просьбой принять республику в состав США. Однако это предложение – нельзя же, чтобы всё выглядело так уж совсем откровенно! – было Вашингтоном отклонено. Международная ситуация этому не благоприятствовала, а США ещё не были супердержавой. Но всё же через восемь лет, 29 декабря 1845 года, Техас официально стал двадцать восьмым штатом США. После чего Вашингтон продолжил откусывать огромные куски мексиканской земли. Когда предложение о покупке территории, на которой располагаются теперь штаты Нью-Мексико, Калифорния, Аризона, Невада, Юта, Колорадо, было отвергнуто, 25 апреля 1846 года началась война. В этой связи опять всплыл старый знакомый де Санта-Анна, опять возглавивший отпор Мексики США и снова потерпевший сокрушительное поражение.

В результате по Гвадалупе-Гидальгскому договору от 2 февраля 1848 года мексиканцы согласились с потерей не только Техаса, но и ещё двух пятых своей территории. За это США пообещали заплатить 15 миллионов долларов и выплатить "долги" Мексики американским гражданам на сумму до 3,5 миллиона долларов. А ещё через пять лет Мексика продала США часть Калифорнии и Аризоны – для строительства железной дороги между двумя побережьями США.

Калифорния присоединялась к США тоже с интригой – по примеру Техаса, о чём напишем в следующий раз.

Какие выводы?

Молодцы американцы, ничего не скажешь. Есть чему у них поучиться. И украинским властям этим бы тоже не мешало заняться. Та Мексика многим напоминала сегодняшнюю Украину. Несложно поэтому предположить, что ожидает Зеленского вместе с Незалежной, если Киев пустится в опасные авантюры на Донбассе. Причём по очень сокращённой программе. Можно сколько угодно голосить: "Америка с нами". Но Америка далеко, и в глубине души там в данном случае хорошо понимают Россию, хотя, конечно, в этом никогда не признаются. Англосаксонское лицемерие не позволит. И последнее – Россия за свои земли никому и ничего платить не обязана.