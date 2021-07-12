Что будет после бегства американцев из Афганистана

Если бы маленькие, но гордые народы коллекционировали, подобно охотникам на крупного зверя, свои трофеи, афганцам досталось бы бесспорное первое место.

Ибо за последние два века довольно-таки дикие афганские племена погрузили в грязь лицом и принудили к спешной эвакуации, граничащей с позорным драпом, три сверхдержавы.

Великобританию, в XIX веке вполне заслуживавшую такое звание, но потерпевшую поражение в двух англо-афганских войнах — 1839-42 и 1878-79 годов. Эти войны сопровождались усиленной резней англичан, включая и британских послов.

Кстати, у Конан Дойля доктор Ватсон прежде своего появления на Бейкер-стрит, 221Б был военным врачом на второй афганской кампании и, хотя чудом уцелел, вернулся в Лондон больным и расслабленным. Спустя сто лет, когда в СССР запустили популярнейший телефильм про Холмса и Ватсона и одновременно — не столь популярную кампанию по исполнению интернационального долга в Афганистане, безунывные советские граждане отозвались черным анекдотом по мотивам фильма: "Ватсон, я вижу, что вы приехали из Афганистана. — Но как вы догадались, Холмс? — Элементарно, Ватсон: вы же лежите в цинковом гробу".

Столь популярная кампания началась в 1979 году и закончилась в 1989-м эвакуационным маршем 40-й армии через пограничную реку Амударью. Последний бросок на Юг привел к отступлению на Север.

Через десять лет с небольшим президент США Буш-младший решил, что малоудачный афганский опыт Политбюро к нему не имеет отношения, и осенью 2001-го начал операцию "Несокрушимая свобода". Звучало более заливисто, чем "интернациональный долг", но в итоге продолжавшаяся двадцать лет несокрушимая свобода закончилась несокрушимой эвакуацией. Бежали в чем есть, причем если раньше в таких случаях действовали по рецепту Киссинджера — "Объявить победу и вывести войска", — то на сей раз даже и победу не объявляли. Ограничились сообщением Псаки: "Решение о выводе войск США из Афганистана принято, потому что проблемы республики не решить военным путем".

Двадцать лет успешно решали, но затем поняли, что не решить.

Таким образом, в зале афганских трофеев (непонятно, правда, где его устроить) можно поместить чучела Джона Буля, Дяди Сэма и советского медведя. Непочетный вариант "большой тройки".

Конечно, с воинственными горцами и прежде такое бывало.

"Черногорцы? Что такое? —

Бонапарте вопросил. —

Правда ль: это племя злое

Не боится наших сил?"

А суровые швейцары, начиная с XIII века успешно противостояли Габсбургам. Притом что в те времена они были ничуть не деликатнее афганцев. Разница только в том, что эпоху модерна распространилось мнение, что теперь воинственные дикари уже не могут противостоять передовым нациям. Афганские же кампании передовых англосаксов и передовых коммунистов показали, что такое суждение преждевременно.

Правда, можно превратить весь Афганистан в лунный пейзаж — нет племен и нет вопросов (при наличии СЯС это не представляет технической проблемы), — но обширность возникающих политических последствий такого шага довольно велика. Других же способов справиться с афганской воинственностью не существует.

Так что ни ликовать, ни злорадствовать по поводу бегства американцев не стоит. Так и мы бежали тридцать нет назад. Сейчас, правда, вакуум желает заполнить Эрдоган — очевидно, он считает себя то ли сильнее, то ли хитрее англосаксов и коммунистов вместе взятых. Так ли это, большой вопрос.

Хотя никак нельзя не согласиться с главой МИД С. В. Лавровым в том, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного "перелива неприятностей" на территорию ее союзников. Еще бы не беспокоило. Мягкое подбрюшье есть мягкое подбрюшье.

И конечно, в ситуации, когда военного решения проблемы не существует — или оно запредельно дорого, американский пример это наглядно показывает, — в такой ситуации критика МИД России, ведущего консультации с талибами, не выглядит особо ответственной. Когда есть перспектива "перелива неприятностей" (это на дипломатическом языке, на обыденном это разлив горячей лавы из вулкана — см. картину "Последний день Помпеи"), то станешь консультироваться не то что с "Талибаном"*, но даже и с самим шайтаном.

Просто сейчас наглядно выясняется — и чем далее, тем более выясняется, — что алгоритмических правил добра и безопасности давно уже не существует. Политика — вся — езда в незнаемое. Хоть мы, хоть американцы — все мы едем и едем куда-то, а куда — кто бы знал.